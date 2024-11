Biden autorizó a Ucrania el uso de misiles de largo alcance en la región rusa de Kursk

Washington / Nueva York/El presidente estadounidense, Joe Biden, ha autorizado a Ucrania a utilizar misiles de alto alcance limitados, de momento, a defender su posiciones ofensivas en la región rusa de Kursk, donde el ejército de Moscú es ayudado por miles de tropas procedentes de Corea del Norte.

La cadena CNN y el diario The New York Times informan de esta decisión sin precedentes del gobierno de Biden, que finalizará su mandato el próximo 20 de enero, y que se produce cuando Moscú ha desplegado casi 50.000 tropas en Kursk, la región del sur de Rusia donde Kiev lanzó su contraofensiva sorpresa el pasado verano.

Este domingo, el Washington Post había delantado la noticia, sin especificar las limitaciones territoriales como hoy la cadena estadounidense, que cita como fuentes a dos funcionarios del país familiarizados con la decisión, quienes aseguran que las armas están destinadas a ser utilizadas, por el momento y principalmente, en Kursk.

Para las fuentes consultadas por The New York Times, también "es probable que las armas se empleen inicialmente contra las tropas rusas y norcoreanas en defensa de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk, en el oeste de Rusia".

El rotativo destaca que la decisión de Biden es un cambio importante en la política estadounidense y ha dividido a sus asesores, ya que la medida se produce dos meses antes de que su sucesor, el presidente electo, el republicano Donald J. Trump, asuma el cargo, tras haber prometido que va a limitar el apoyo a Ucrania.

Permitir a los ucranianos utilizar los misiles de largo alcance, conocidos como Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS), se produjo en respuesta a la sorpresiva decisión de Rusia de llevar tropas norcoreanas a la lucha, aclara el Times.

El objetivo es mantener la ofensiva de Ucrania sobre territorio ruso el mayor tiempo posible, algo que Rusia intenta detener para evitar que Ucrania use esa ocupación como moneda de cambio en unas futuras conversaciones de paz. Ambos medios señala que la decisión de permitir el uso de los sistemas de misiles tácticos dentro de Rusia se había estado considerando durante meses.

Los funcionarios estadounidenses habían estado divididos sobre la conveniencia de permitir la nueva capacidad. Algunos de ellos estaban preocupados por una posible escalada de la guerra, mientras que otros pensaban que la medida disminuiría las reservas de armas de EE UU, recuerda CNN.

Washington se había negado a proporcionar ATACMS a Ucrania durante los primeros dos años de la guerra, en parte debido a preocupaciones sobre su fabricación, ya que los poderosos misiles requieren tiempo y componentes complejos para producirlos.

Pero Biden aprobó en secreto la transferencia de los misiles ATACMS de largo alcance en febrero para su uso dentro del territorio ucraniano, Estados Unidos entregó los misiles en abril, y ahora ha permitido que se usen contra territorio ruso.

Las fuentes consultadas por The New York Times creen que el cambio en la política de Washington no alterará fundamentalmente el curso de la guerra, pero con ello se envía un mensaje a los norcoreanos de que sus fuerzas son vulnerables y que no deberían enviar más a territorio ruso. Algunos funcionarios estadounidenses dijeron al Times que temían que el uso de los misiles por parte de Ucrania al otro lado de la frontera pudiera impulsar al presidente ruso Vladimir Putin a tomar represalias contra Estados Unidos y sus socios de la coalición.

Aunque otros expertos estadounidenses piensan que esos temores son exagerados, la reacción del Kremlin llegó este lunes. "Es evidente que la Administración saliente en EE UU tiene intención de continuar echando leña al fuego y seguir provocando una escalada de la tensión en torno a este conflicto", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Subrayó que si se confirma que Occidente ha dado luz verde a Kiev eso significará "cualitativamente una nueva fase de tensión y una nueva situación respecto a la implicación de EE UU" en la contienda.

"Putin ya lo explicó con meridiana claridad. Esos ataques no los efectúa Ucrania, sino los países que dan la autorización", dijo y añadió que las misiones de vuelo las marcan los especialistas de las potencias occidentales y no los militares ucranianos.

Peskov destacó que "de ahí el peligro y la provocación" que supone el hecho de que los países de la Otan se vean involucrados directamente en los combates.

A su vez, remitió a la declaración realizada por Putin en San Petersburgo en septiembre pasado en la que advirtió que la aprobación del empleo de misiles de largo alcance "significará que los países de la Otan, EE UU y los países europeos estarán en guerra con Rusia".

Putin ha asegurado que dicha decisión es una línea roja para el Kremlin que podría obligar a Moscú, entre otras cosas, a suministrar armamento de largo alcance a los enemigos de Occidente en diferentes partes del mundo.

Los ATACMS pueden transportar cabezas convencionales o de racimo y tienen un alcance de unos 300 kilómetros. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró anoche en su discurso a la nación que "los ataques no se hacen con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablan por sí solos y no hay duda de que lo harán".

Medios franceses y británicos también adelantaron que París y Londres podrían permitir a Ucrania golpear objetivos militares dentro de Rusia con los misiles Storm Shadow y SCALP.

Los ataques de Rusia sobre Ucrania se han intensificado en los últimos días y al menos 11 personas han muerto la noche del domingo al lunes por el impacto de un misil ruso contra un edificio de viviendas, dejando a otras 89 heridas, en la ciudad ucraniana de Sumi.

La primera dama ucraniana, Olena Zelenska, ha condenado el ataque y ha explicado que entre las víctimas mortales hay dos niños. "Es un ataque no sólo contra los ucranianos sino contra el concepto mismo de humanidad. Y contra todos los que creen que al enemigo puede parársele con concesiones en vez de por la fuerza", escribió Zelenska en su cuenta de la red social X.

Según los servicios de emergencia ucranianos, entre los heridos hay once menores de edad. Sumi está situada junto a la frontera con Rusia y es atacada de forma habitual por las fuerzas del Kremlin.

El ataque contra Sumi se produjo en las últimas horas de una jornada de domingo que comenzó con un ataque ruso con 120 misiles y 90 drones contra varias regiones de Ucrania. Este ataque combinado masivo en el que se utilizaron misiles hipersónicos y de otros tipos iba dirigido contra infraestructuras eléctricas ucranianas. La destrucción causada ha obligado a las autoridades a volver a programar cortes de electricidad en todo el país.

Además, las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 59 drones de ala fija ucranianos sobre cinco regiones del país, dos de ellos en las proximidades de Moscú. El alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, indicó en su canal de Telegram que los aparatos no tripulados se dirigían a la ciudad y fueron abatidos sobre los municipios de Ramenskoye y Pavlovo-Posadsk, al sureste y este de la ciudad, respectivamente.

Sobianin señaló que en Rámenskoye la caída de los fragmentos del dron no provocó víctimas ni destruccción, mientras que en Pavlovo-Posadsk, los servicios de emegencia trabajan en el lugar. De acuerdo con el parte de Defensa, el mayor de número de drones ucranianos destruidos la pasada noche (43) fue interceptado en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania.

Otros seis aparatos fueron derribados sobre la también fronteriza región de Kursk, parte de la cual se encuentra ocupada por las tropas ucranianas desde comienzos de agosto pasado y donde del lado ruso combaten soldados norcoreanos, según Ucrania y sus aliados occidentales. Los drones restantes fueron abatidos en la región de Bélgorod (3), colindante con Ucrania, y de Tula (3), situada a unos 100 kilómetros al sur de Moscú y más de 200 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniano.