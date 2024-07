Biden se contagia de covid mientras crece la presión para que abandone la campaña

El presidente no pudo realizar el mitin que tenía previsto este miércoles en Nevada

Washington/El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio este miércoles positivo en una prueba de covid-19 mientras hacía campaña en el estado clave de Nevada y está experimentando "síntomas leves", aunque no tiene fiebre, informó la Casa Blanca en un comunicado. La noticia se produce en un momento en que se ha intensificado la presión para que Biden abandone su campaña para las elecciones de noviembre, con el influyente legislador demócrata Adam Schiff instándole hoy públicamente.

El contagio, además, se produjo en un momento particularmente inoportuno. Biden hacía por segundo día campaña en Nevada y dio positivo justo antes del discurso que planeaba dar ante la convención anual de UnidosUS, una importante organización latina.

La primera en anunciar que Biden tenía covid fue precisamente la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía. Cuando el presidente ya llevaba más de hora y media de retraso, Murguía subió al escenario para explicar que acababa de hablar por teléfono con él.

"Lamentablemente, acabo de conversar con el presidente Biden. Me ha dicho que está profundamente decepcionado por no poder acompañarnos esta tarde. Ha estado en muchos eventos, como sabemos, y acaba de dar positivo al covid. Por supuesto, entendemos que necesita tomar las precauciones que se recomiendan y no quiere poner a nadie en riesgo", dijo Murguía.

"Me dijo que les transmitiera a mis amigos que no se van a librar de él tan fácilmente, que tendremos la oportunidad de escucharlo"

"Me dijo que les transmitiera a mis amigos que no se van a librar de él tan fácilmente, que tendremos la oportunidad de escucharlo directamente más adelante y que lamenta no poder estar aquí", declaró.

Minutos después, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, publicó un comunicado en el que confirmaba que Biden, que está vacunado y ha recibido dosis de refuerzo contra el covid-19, había dado positivo y estaba experimentando "síntomas leves". Además, indicó que tenía previsto volver a su vivienda particular en el estado de Delaware donde se mantendrá en aislamiento para no contagiar a otros y seguirá ejerciendo "plenamente" todas sus labores.

Solo unas horas antes de haber dado positivo, el mandatario había visitado en Las Vegas el restaurante mexicano The Original Lindo Michoacán, en el que grabó una entrevista que se transmitirá el jueves con el medio hispano Univision.

Justo en una entrevista publicada este miércoles con BET News, el presidente afirmó que reconsideraría su decisión de continuar con su campaña electoral si un médico le diagnosticara un problema médico grave, en lo que supone la primera vez que deja la puerta abierta a renunciar a su candidatura. Hasta el día de hoy, 23 congresistas demócratas le han pedido que se haga a un lado, pero muchos más han expresado sus dudas sobre su edad y agilidad mental para enfrentar la dura campaña contra Trump.

Uno de los últimos en sumarse a esos llamados para que se retire fue Adam Schiff, que es un aliado cercano de la poderosa Nancy Pelosi, ex presidenta de la Cámara Baja, quien ella misma se ha mostrado ambigua en sus comentarios públicos acerca de si Biden debe seguir siendo el candidato demócrata.

El líder del Senado de EE UU, el demócrata Chuck Schumer, también instó al presidente en una reunión privada el pasado sábado a retirarse

Las encuestas dan la victoria en las elecciones a Trump, que se impondría en todos los estados clave. El líder del Senado de EE UU, el demócrata Chuck Schumer, también instó al presidente en una reunión privada el pasado sábado a retirarse de la contienda presidencial, según informó el canal ABC este miércoles.

El canal, que cita a una fuente conectada con ambos políticos, indica que Schumer visitó al presidente en su residencia de Delaware y tuvo una "conversación directa" en la que "argumentó que sería lo mejor si Biden abandonara la carrera presidencial de 2024". Un portavoz del senador reaccionó al reporte y dijo que, "a menos que la fuente de ABC" sea Schumer o Biden, se trata de "pura especulación".

La oficina de Schumer envió una notificación sobre una "buena reunión" con Biden, pero pasó desapercibida dado que horas después se produjo el intento de asesinato del ex presidente (2017-2021) y candidato republicano Donald Trump en un mítin en Pensilvania.

El canal, citando otra fuente conocedora del asunto, también dice que el líder de los demócratas en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, ha expresado directamente a Biden una opinión similar a la de Schumer.