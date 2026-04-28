Bielorrusia libera en un canje con Polonia al periodista Andrzej Poczobut, premio Sájarov 2025

El KGB bielorruso liberó al reportero y a otras cuatro personas todas condenadas por espionaje

Varsovia/Las autoridades bielorrusas anunciaron este martes la liberación del periodista Andrzej Poczobut, galardonado el pasado año con el Premio Sájarov y que cumplía ocho años de cárcel.

Según informa la agencia oficial BELTA, el KGB bielorruso liberó al periodista y a otras cuatro personas –todas condenadas por espionaje– en un canje con Polonia, que entregó, a su vez, a cinco individuos condenados en diferentes países de la Unión Europea.

Poczobut, ensayista, periodista, poeta y músico perteneciente a la minoría polaca en Bielorrusia, y conocido por ser un duro crítico del régimen bielorruso de Alexander Lukashenko, fue recibido tras cruzar la frontera por el primer ministro polaco, Donald Tusk.

Bielorruso de nacimiento y de ascendencia polaca, encabezó en 2005 el Consejo de la Unión de Polacos en Bielorrusia, que no fue reconocido por las autoridades bielorrusas, que designaron a nuevos dirigentes de la organización de la minoría polaca, la segunda mayor en Bielorrusia después de la rusa.

El Parlamento Europeo, que le concedió el Sájarov a la libertad de conciencia, había pedido su liberación inmediata e incondicional, aunque decisiva fue la petición de la madre del periodista a Lukashenko, según explica la fuente.

Según medios independientes, durante muchos meses se temió por la vida de Poczobut, que presentaba un aspecto muy demacrado al ser liberado hoy tras cumplir entre rejas desde marzo de 2021.

Entre los canjeados por parte polaca, figura el arquéologo ruso Alexandr Butiaguin, a quien Varsovia quería extraditar a Ucrania, donde es acusado de dañar el patrimonio de la anexionada península de Crimea

El canje 5 por 5 tuvo lugar en la frontera polaco-bielorrusa, a la altura del bosque Bialowieza, y ha sido resultado, según BELTA, de un largo proceso de negociación entre los servicios secretos de ambos países por orden directa de Lukashenko.

Entre los canjeados por parte polaca, figura el arquéologo ruso Alexandr Butiaguin, a quien Varsovia quería extraditar a Ucrania, donde es acusado de dañar el patrimonio de la anexionada península de Crimea.

El FSB también informó en un comunicado sobre la liberación de la esposa de un militar ruso que sirve en la república separatista moldava de Transnistria.

El KGB bielorruso, que dio las gracias por su colaboración al Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso, precisó que según avanzaba el proceso se sumaron los servicios de inteligencia de un total de siete países.

BELTA destaca que entre los liberados figuran varios bielorrusos que "cumplían misiones especialmente importantes para garantizar la seguridad nacional y la capacidad defensiva del país", un eufemismo para espías.

Según la prensa, el emisario de la Casa Blanca para Bielorrusia, John Cole, quien logró que Lukashenko liberara a decenas de presos políticos a cambio del levantamiento de sanciones, mantuvo estos días en Polonia intensas consultas con las autoridades locales.