Bogotá dice que los miembros del ELN con órdenes de detención no están ahora en Cuba

Bogotá/La delegación del Gobierno de Colombia en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) afirmó este jueves que los miembros de la guerrilla que participan en el proceso de paz no se encuentran en Cuba, después de que la Fiscalía reactivara las órdenes de captura contra 31 negociadores del grupo armado.

"Nuestra delegación afirma que a la fecha, y de acuerdo a la información oficial, en Cuba no se encuentran representantes o personas autorizadas para participar del proceso de paz pertenecientes al ELN", afirmó este jueves la delegación del Gobierno, liderada por Vera Grabe, en un mensaje en su cuenta de X.

Esta afirmación se hace luego de que la Fiscalía reactivara el miércoles las órdenes de captura contra los negociadores de paz del ELN después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenara la suspensión de los diálogos por los "crímenes de guerra" que esa guerrilla está cometiendo en el Catatumbo.

"El incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y, en especial, la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del ELN, da lugar a reactivar las órdenes de captura suspendidas en su momento por solicitud del presidente", señala una resolución emitida por la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Este jueves, Camargo en una rueda de prensa aseguró que las solicitudes se harán a través de los mecanismos internacionales de la Interpol y la colaboración entre países.

“Nosotros tenemos que acudir a los mecanismos de cooperación internacional cuando las personas tienen asiento en otros países y seguramente haremos los contactos del caso una vez tengamos ubicadas a las personas ubicadas en Cuba o donde quiera que estén, para activar esas solicitudes de extradición”, afirmó Camargo.

Los jefes guerrilleros del ELN –en cuya fundación, entrenamiento y provisión de armas estuvo involucrado el régimen cubano– llegaron a la Isla en 2016 para iniciar conversaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, al calor del acuerdo alcanzado con las FARC.

Las negociaciones, sin embargo, fueron mucho más complicadas y los alto el fuego se rompieron en numerosas ocasiones, aunque la ruptura definitiva se produjo tras el atentado contra la escuela de cadetes de Bogotá, en enero de 2019, donde fallecieron 23 personas.

La permanencia de los jefes guerilleros del ELN en Cuba tras el fin de los diálogos, ya durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), provocó que este presidente pidiera su extradición.

Ante la negativa de la Isla, que consideraba que no podía hacerlo por su condición de garante del diálogo, el entonces mandatario colombiano solicitó a EE UU que incluyera a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, medida que llegó, finalmente, en enero de 2021, justo antes de que el entonces presidente Donald Trump dejara el cargo.

En un operación casi idéntica, el ex presidente de Estados Unidos Joe Biden retiró hace solo dos semanas a Cuba de la lista, pero Trump, de regreso a la Casa Blanca, tardó menos de un día en el poder para volver a incluirlo. A pesar de que ahora, según afirma el Gobierno, no hay miembros del ELN en la Isla, el secretario de Estado, Marco Rubio, considera que no hay dudas de que la Isla coopera con el terrorismo.

Los diálogos entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN, que actualmente están suspendidos por la ofensiva de este grupo armado en el Catatumbo que ha dejado entre 60 y 80 muertos, se han celebrado desde 2022 entre La Habana, Caracas y Ciudad de México.

Según el medio colombiano El Tiempo, en la lista que aparece en la resolución de la Fiscalía hay siete miembros de esa guerrilla que tenían participación activa en la mesa y que viajaban a Cuba cada vez que había un ciclo de negociación: Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Víctor Orlando Cubides, también conocido como Aureliano Carbonell; ‘Gustavo Martínez’; Álvaro Montejo, alias Bernardo Téllez; Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero y María Consuelo Tapias.

Otros nombres son Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Edwin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán, Simón Babon, Tomás García Liviana, Andrea Montoya, Herlinda Martínez, Elena Velasco, Alejandra Hernández, Samuel Galvis, Ómar Vásquez, Fabián Sepúlveda, Camilo Ariza, José Manuel Cerón, Ernesto Alzate, Manuel Aponte y Miguel Ochoa.

Este jueves, el presidente Gustavo Petro subió el tono contra la guerrilla y la acusó de pretender ejercer el control en la frontera a través de la droga.

“Buscan el control para convertirse en una carta de negociación internacional y para enriquecerse con la cocaína. Buscan el control de la frontera, basándose económicamente en la cocaína del Catatumbo. Pablito [Pablo Beltrán] tiene la mayor responsabilidad en esta acción”, afirmó

Petro insistió en que las fuerzas del Estado deben derrotar a quienes han sembrado el terror en la región y destacó que los ejércitos de Colombia y Venezuela actuarán en la frontera.

“Por soberanía nacional, el ELN debe ser derrotado, al igual que toda fuerza que tenga sus mismos objetivos”, dijo, aclarando que el uso de la fuerza no es la única herramienta.

“El triunfo no está solo en el fusil. Está en una verdadera justicia social, en abrir las oportunidades del progreso en las regiones excluidas del país”, expuso, a la vez que pedía inversiones para generar oportunidades en la zona.