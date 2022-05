El bombardeo del teatro de Mariúpol en marzo dejó 600 civiles muertos

El bombardeo del 16 de marzo contra el Teatro de Mariúpol se saldó con la muerte de hasta 600 civiles, un balance más trágico aún de lo esperado, según una investigación realizada por la agencia estadounidense Associated Press (AP). El medio contactó con 23 supervivientes, personal de rescate y otras personas relacionadas con el centro, además de analizar vídeos y fotografías con los que ha llegado a esta conclusión.

El Gobierno ucraniano cifró en aproximadamente 300 los fallecidos, pero AP duplica la cantidad cifra. "Todos los testigos dicen que al menos 100 personas estaban en una cocina de campaña en el exterior y ninguno sobrevivió. También dijeron que las salas y los pasillos del edificio estaban llenos, con alrededor de una persona por cada tres metros cuadrados de espacio libre", sostiene la agencia.

La mayoría de esos testigos sugirieron que los cuerpos se han "pulverizado" o han sido sacados por los rusos, de ahí que los vídeos no muestren cadáveres en el edificio reducido a ruinas. "Todos siguen bajo los escombros porque los escombros siguen ahí. Nadie los ha sacado", dice Oksana Syomina, una superviviente que dijo a AP que, aunque su marido la conminó a mantener los ojos cerrados, ella no lo hizo y pudo ver cadáveres por todas partes, incluido los de niños. La pareja pisó multitud de muertos, recuerdan, para salir del teatro bombardeado.

Ayer, más de 300 civiles llegaron Zaporiyia tras ser evacuados de la asediada localidad Mariúpol y sus alrededores en una nueva operación coordinada por la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Esas evacuaciones se suman a las de más de un centenar de personas que se llevaron a cabo el martes, en su mayoría civiles que se habían refugiado en la acería de Azovstal.

"Hoy hemos conseguido de nuevo dar un paso seguro a civiles atrapados en Mariúpol y otras áreas gracias a una sólida cooperación entre la ONU y el CICR", señaló a través de Twitter la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas en Ucrania, Osnat Lubrani.

Muchas de estas personas han llegado únicamente con la ropa que vestían en ese momento, según Lubrani, que dejó claro que Naciones Unidas les dará apoyo y tratará de continuar estas labores humanitarias.

"Estamos aliviados de que se hayan salvado más vidas", añadió en un comunicado Pascal Hundt, el jefe de delegación del CICR en Ucrania, quien dio la bienvenida a los "renovados esfuerzos" de las partes de conflicto para facilitar operaciones de este tipo.

Un portavoz del CICR que se encuentra en la zona publicó a través de Twitter unas breves imágenes en las que podían verse varios autobuses acompañados de vehículos todoterreno, supuestamente parte del convoy que llegó a Zaporiyia, ciudad situada a unos 200 kilómetros de Mariúpol.

Naciones Unidas y la Cruz Roja completaron el martes una primera evacuación de civiles de esa zona, con 101 personas que salieron de Azovstal, el último reducto de la resistencia ucraniana en Mariúpol y donde, según autoridades locales, quedaban aún otros dos centenares de civiles y un número indeterminado de combatientes.

Azovstal fue escenario ayer de nuevos ataques rusos, pero Moscú anunció que a partir del jueves y durante tres días cesará las hostilidades para facilitar un corredor humanitario por el que puedan ser evacuados civiles de esa instalación.

La ONU y el CICR se han encargado en los últimos días de negociar con las partes del conflicto las condiciones para evacuar a civiles atrapados en el área de Mariúpol, una de las más castigadas por la guerra en Ucrania.

Ayer, los servicios estadounidenses revelaron al diario The New York Times que la Inteligencia de Estados Unidos ha facilitado información a Kiev sobre unidades militares rusas con el objetivo de ayudar a las fuerzas ucranianas a atacar a generales rusos.

Alrededor de doce generales rusos han muerto en el frente desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero, han asegurado funcionarios ucranianos, sin especificar cuántos fallecieron gracias a las indicaciones de la Inteligencia estadounidense.

"No es difícil geolocalizar a alguien que habla por teléfono a escondidas", ha agregado Hodges

Estados Unidos ha compartido con Ucrania información sobre el campo de batalla en tiempo real, como la ubicación de los cuarteles generales móviles del Ejército ruso y los movimientos de las tropas rusas en la región del Donbás, han subrayado funcionarios estadounidenses a este periódico.

Ucrania ha utilizado esta información y la ha combinado con las comunicaciones que han interceptado a los rusos. Según un ex alto comandante del Ejército estadounidense en Europa, Frederick B. Hodges, el uso de estos dispositivos no seguros por parte de Moscú muestra "una mala disciplina, falta de experiencia, arrogancia y falta de apreciación de las capacidades ucranianas".

"No es difícil geolocalizar a alguien que habla por teléfono a escondidas", ha agregado Hodges.

Asimismo, el portavoz del Pentágono, John Kirby, ha indicado a The New York Times que no iba a comentar el informe, pero si ha dicho que Estados Unidos proporciona "a Ucrania información e inteligencia que pueden utilizar para defenderse".

