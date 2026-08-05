Brasil acusa a EE UU de cancelar la visa a su embajadora para interferir en las elecciones

Fotografía de archivo del embajador de Argentina en Brasil, Daniel Raimondi, durante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos.

El embajador argentino es expulsado del país tras los insultos de Milei a Lula

Brasilia/Brasil acusó este martes a Estados Unidos de tratar de interferir en las elecciones del próximo octubre, luego de cancelar la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti.

El Gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recalcó en un comunicado que la decisión de Washington "no es un hecho aislado y forma parte de una escalada deliberada de medidas hostiles hacia Brasil, motivadas por razones ideológicas incompatibles con una relación bilateral que siempre se ha caracterizado por el respeto mutuo".

"Resulta evidente el interés injustificado por interferir en las próximas elecciones presidenciales", afirmó el comunicado, que condena la decisión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Resulta evidente el interés injustificado por interferir en las próximas elecciones presidenciales", afirmó el comunicado, que condena la decisión de la Administración

El comunicado también rebatió los argumentos esgrimidos por un funcionario estadounidense para justificar la medida, que alegó una supuesta reciprocidad por la demora del Gobierno brasileño en conceder el beneplácito al embajador estadounidense designado para Brasilia, Daniel Pérez.

El Gobierno brasileño dijo que la petición de Estados Unidos sobre el embajador Pérez "aún está en análisis" y aclaró que la Convención de Viena no estipula plazos para dar una respuesta. Asimismo, recalcó que según esa Convención, Estados Unidos no podría haber divulgado el nombre del embajador antes de que Brasil diera su beneplácito.

Al anunciar la cancelación del visado a la embajadora, el funcionario estadounidense también recordó que las autoridades brasileñas negaron en marzo visas a una delegación estadounidense que viajaría a un foro sobre minerales críticos y, más recientemente, rechazaron los visados del subsecretario para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) y de uno de sus adjuntos para una visita que Washington calificó de rutinaria.

El Gobierno brasileño aseguró ayer que esos funcionarios tenían previsto visitar el país "para poner en duda la integridad del sistema electoral brasileño, en un intento inaceptable de interferir en el proceso político nacional".

El comunicado de Brasilia también resaltó que siguen vigentes las sanciones impuestas por EE UU a autoridades brasileñas, incluyendo a varios jueces del Tribunal Supremo, basadas en la acusación "infundada" de persecución política contra el ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado a 27 años de cárcel por golpe de Estado, y recordó que el propio Lula solicitó en persona a Trump, el pasado mayo, el levantamiento de estas sanciones.

La disputa diplomática se produce en un momento de creciente tensión entre Washington y Brasilia, a menos de dos meses de las elecciones de octubre, en las que Lula tiene como principal rival al senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, quien está alineado políticamente con Trump.

No es el único frente que se le ha abierto a Brasil, que ayer comunicó la expulsión del embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, y decidió no enviar al embajador brasileño a Buenos Aires mientras continúen los insultos del presidente Javier Milei a Lula.

Las relaciones diplomáticas entre los dos mayores países de Suramérica se mantendrán a partir de ahora a nivel de encargados de negocios

Las relaciones diplomáticas entre los dos mayores países de Suramérica se mantendrán a partir de ahora a nivel de encargados de negocios, mientras no cesen los ataques de Milei, según dijo a EFE una fuente del Gobierno brasileño que requirió el anonimato.

El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue convocado a consultas la semana pasada como forma de protesta por las ofensas que Milei lanzó contra Lula en territorio brasileño, durante el acto del lanzamiento de la campaña electoral del opositor Flávio Bolsonaro.

En la ceremonia, el dirigente argentino se refirió a Lula como "presidiario" y "ladrón", en un discurso encendido y repleto de ofensas en territorio brasileño, en el que lo acusó también de "despilfarrar" el dinero público de Brasil.

En el acto, Milei apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de "parar a la basura socialista" en las urnas. Desde entonces, Milei ha reiterado sus insultos contra Lula en dos entrevistas que concedió a medios locales y en las redes sociales.

Milei también aprovechó su intervención para llamar "basura calva" al juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes, instructor del juicio por el que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a veintisiete años de cárcel por golpismo y quien, además, le prohibió visitar a su "amigo" en prisión domiciliaria.

Lula, preguntado por las ofensas de Milei, respondió a los periodistas con una evasiva, diciendo: "¿quién es ese tipo?".

La Administración de Milei, por su parte, ha minimizado el episodio, que encuadra dentro de las "diferencias políticas e ideológicas" muy marcadas entre ambos mandatarios, aunque Milei, volvió a insultar este martes a Lula.

"Esperemos que Brasil también se pinte de azul, por el bien de los brasileros. Sacarse a los corruptos chorros (ladrones) de encima siempre es bueno, sacarse a los zurdos de encima siempre es bueno", expresó Milei en diálogo con La Casa Streaming.

El canciller argentino, Pablo Quirno, en una entrevista con la emisora Radio Mitre, no se disculpó y ratificó que Milei "evidentemente apoya a la familia Bolsonaro".