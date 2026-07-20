Bruselas multa con 550 millones de euros a AliExpress por vender productos ilegales y peligrosos

De las tres multas que la Comisión Europea ha impuesto hasta la fecha por el incumplimiento de la ley DSA, la de AliExpress es la más alta

La Comisión Europea culpa a la empresa china de no evaluar adecuadamente los riesgos que sus algoritmos pueden causar a los clientes

Bruselas/La Comisión Europea multó este lunes a la plataforma china de comercio electrónico AliExpress, muy popular entre los cubanos, con 550 millones de euros por no combatir de forma “eficaz” la venta de productos ilegales, como bienes falsificados o que incumplen las normas de seguridad.

El Ejecutivo comunitario considera que AliExpress no tiene el personal suficiente para revisar la presencia de productos ilegales en la plataforma y le acusa de haber “sobreestimado” la capacidad que tiene su sistema informático para detectar y eliminar los anuncios de este tipo de bienes.

Bruselas asegura, además, que el sistema no funciona correctamente, ya que muchos bienes ilegales, como productos falsificados o juguetes y cosméticos que incumplen las normas de seguridad, se siguieron mostrando durante “varias semanas” incluso tras ser detectados, según explicó en un comunicado.

En este sentido, la Comisión culpa a AliExpress de no evaluar adecuadamente los riesgos que sus algoritmos pueden causar a los clientes, ya que les siguen ofreciendo productos ilegales antes de que puedan eliminarse de la plataforma.

Permitió que las tiendas que venden productos ilegales pudiesen seguir operando en la plataforma pese a haber sido penalizadas

La Comisión también le acusa de no aplicar adecuadamente su régimen de sanciones, porque permitió que las tiendas que venden productos ilegales pudiesen seguir operando en la plataforma pese a haber sido penalizadas.

El Ejecutivo comunitario asegura además que los controles que tiene AliExpress para detectar qué bienes se ofrecen en la plataforma se pueden sortear “con facilidad”, ya que los comercios que venden artículos ilegales pueden mentir sobre la categoría de sus productos “para beneficiarse de requisitos más flexibles”.

Bruselas afirmó que los productos falsificados “representan un riesgo significativo en AliExpress”, lo que no solo tiene consecuencias para los consumidores, sino también para “las empresas legítimas que invierten en diseño, pruebas de seguridad e innovación, obligándolas a competir con productos que eluden estas inversiones”.

“La proliferación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros productos ilegales y dañinos no son un coste inevitable de las compras en internet, sino un incumplimiento por parte de AliExpress de sus obligaciones en virtud de la DSA”, dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

AliExpress tiene ahora hasta el 20 de octubre para presentar un plan a la Comisión Europea

AliExpress tiene ahora hasta el 20 de octubre para presentar un plan a la Comisión Europea con las medidas que va a llevar a cabo para corregir estas prácticas y Bruselas tendrá entonces un mes adicional para evaluarlo y proponer un calendario “razonable” para su implementación.

De las tres multas que la Comisión Europea ha impuesto hasta la fecha por el incumplimiento de la ley DSA, que obliga a las plataformas a combatir el contenido ilegal, la de AliExpress es la más elevada, tras los 200 millones de euros con los que multó a Temu en mayo por no prevenir tampoco la venta de bienes ilegales y los 120 millones de euros a X en diciembre del año pasado por falta de transparencia.