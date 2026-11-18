Entre la multitud había gente de todas las edades, que se sumaron a la marcha desde sus inicios en la zona llamada Anba Limyè Lalue (Bajo la luz Lalue).

El mandatario salvadoreño anuncia un nuevo bombardeo aéreo a la mansión de una pandilla mientras miles de personas salieron a las calles para pedir que continúe la operación militar

Puerto Príncipe/El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles el «regalo al pueblo haitiano» del bombardeo aéreo contra una mansión de las pandillas en Haití, donde miles de personas han salido a las calles para pedir que continúen las operaciones de los más de 2.000 militares salvadoreños enviados hace un mes al país caribeño tras la desaparición de cuatro soldados. La intervención, que comenzó como una misión de rescate, ha reforzado su imagen global de dureza contra las pandillas en pleno periodo electoral en su país.

El mandatario publicó un breve vídeo en X en el que se muestran helicópteros con militares salvadoreños bombardeando una mansión, supuestamente una casa de pandillas. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador detalló que las imágenes muestran "la operación militar que destruyó una casa lujosa de las pandillas, en Haití", sin aportar más detalles.

"Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la batalla de Vertières", escribió Bukele en un breve mensaje en criollo haitiano que acompaña el vídeo, en referencia al combate de 1803 contra la fuerza expedicionaria enviada por Napoleón Bonaparte, decisivo para la independencia de Haití, proclamada oficialmente el 1 de enero de 1804.

El pasado 10 de noviembre, Bukele afirmó que fue destruida la casa de Wilson Joseph, líder de la banda armada haitiana 400 Mawozo, y el cuartel general del grupo

El ataque de este miércoles sería el segundo a una casa de pandillas en Haití. El pasado 10 de noviembre, Bukele afirmó que fue destruida la casa de Wilson Joseph, líder de la banda armada haitiana 400 Mawozo, y el cuartel general del grupo, en un mensaje en X acompañado de un vídeo del ataque, llevado a cabo también con helicópteros.

La operación salvadoreña arrancó tras la emboscada del 18 de octubre, a las afueras de Puerto Príncipe, contra un vehículo blindado en el que viajaban cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños vinculados a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión multinacional respaldada por la ONU. Los militares se desplazaban después de comprar alimentos en un mercado y desde entonces se desconoce su paradero.

Bukele anunció poco después: "Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño".

Aunque el presidente y su vicepresidente han insistido en que la finalidad sigue siendo traer de vuelta a los desaparecidos, el despliegue tomó una dimensión mucho mayor con el envío de miembros de fuerzas especiales, vehículos blindados y apoyo aéreo.

Además de la búsqueda, las tropas se han involucrado en operaciones para desalojar a bandas armadas de zonas de Puerto Príncipe. El propio Gobierno haitiano afirmó que esa colaboración está ayudando a "recuperar el control del territorio", y el Consejo de Ministros de Haití ya discutió un acuerdo de cooperación con El Salvador.

Miles de haitianos se manifestaron este martes en Puerto Príncipe y otras ciudades, como Jérémie, Jacmel y Saint-Marc, para expresar su respaldo a las fuerzas salvadoreñas frente a las bandas armadas que aterrorizan a la población civil desde hace varios años.

La movilización popular fue convocada por jóvenes del movimiento Relèv (Relevo), con el apoyo de diversos sectores de la sociedad. Entre la multitud había gente de todas las edades, desde niños hasta adultos de edad avanzada, que se sumaron a la marcha desde sus inicios en la zona llamada Anba Limyè Lalue (Bajo la luz Lalue), donde hicieron una ceremonia de vudú antes de comenzar.

Con banderas de colores azul y rojo de Haití, ramas de árboles y pancartas con fotografías del presidente salvadoreño, los manifestantes recorrieron las calles en un ambiente festivo al grito de «¡Bukele, Bukele!», acompañados de grupos musicales.

"Pran yo Bukele, pran yo (Llévatelos, Bukele, llévatelos)", cantaban algunos en Puerto Príncipe, en alusión a los miembros de las pandillas, mientras otros exaltaban al mandatario como el "liberador" del pueblo haitiano

"Pran yo Bukele, pran yo (Llévatelos, Bukele, llévatelos)", cantaban algunos en Puerto Príncipe, en alusión a los miembros de las bandas armadas, mientras otros exaltaban al mandatario como el "liberador" del pueblo haitiano que les devolverá la paz y la tranquilidad.

"Pisamos el asfalto para decir que estamos cansados de esta inseguridad. Si los bandidos destruyen la casa de los pobres, Bukele también tiene que destruir sus residencias. Los bandidos nos asesinan, nos violan, nos secuestran", declaró un manifestante enfadado.

Entre la multitud, un joven exhibía un cartel en español en el que se leía: "¡Gracias, Bukele! El pueblo haitiano te considera un salvador. Sigue luchando contra las bandas criminales porque de lo contrario acabarán matándonos a todos. Sigue adelante. ¡Haití te necesita!".

En Jacmel, en el sureste del país, alumnos de colegios con uniforme participaron en la manifestación. "Prezidan Bukele, moun Jakmèl di w kontinye touye gang yo (Presidente Bukele, la población de Jacmel le pide que siga matando a las bandas)", se podía leer en una pancarta.

En el recorrido por Puerto Príncipe, un hecho inédito marcó la marcha. Un manifestante se presentó con una supuesta partida de nacimiento y una cédula de identidad nacional haitiana a nombre de Nayib Bukele, como una forma de homenaje.

"Aquí está, nació en Carrefour. Aquí está su partida de nacimiento, aquí está", gritaban eufóricos los manifestantes mientras exhibían el supuesto documento.

Los organizadores convocaron otra manifestación de apoyo a los salvadoreños para este miércoles 18 de noviembre, aniversario de la batalla de Vertières, y pidieron que las tropas empiecen también a liberar las carreteras nacionales controladas por las bandas.

Estas movilizaciones se celebran a pesar de una advertencia de la Policía Nacional de Haití (PNH), que dijo estar dispuesta a aplicar la ley contra cualquier persona que las utilice para provocar disturbios.

Bukele ha combinado el argumento del rescate con un discurso más amplio contra las pandillas haitianas. Entre sus declaraciones destacan "No es una invasión", "Si acabamos con las pandillas de acá, podemos acabar con ellos" y "Nos cuesta caro, pero hemos aprendido en nuestro propio sufrimiento: la justicia y la paz no tienen precio".

También llegó a calificar a las pandillas haitianas de "satánicas" y, ante las marchas de apoyo, escribió: "Nunca esperé algo así (...) Vamos a triunfar". Muchos de sus mensajes fueron publicados en X en criollo haitiano.

El primer ministro haitiano agradeció públicamente el apoyo salvadoreño, y desde República Dominicana se ha expresado respaldo logístico y de inteligencia.

Sin embargo, hay dudas sobre el alcance real de la misión, bajo qué mando actúan las tropas, cómo se coordinan con la fuerza internacional existente y qué controles existen sobre el uso de la fuerza. Amnistía Internacional pidió garantías de derechos humanos y Médicos Sin Fronteras alertó de una "explosión de violencia".

Según dijo a EFE la socióloga Marina de Esperanza, "esta búsqueda, que ahora es una intervención militar más en Haití, pone en riesgo los derechos de los haitianos por vivir en un Estado caótico, prácticamente sin leyes y sin justicia, y definitivamente sin respeto a los derechos humanos".

Bukele goza de un amplio respaldo entre los salvadoreños y de gran popularidad por su llamada "guerra" contra las pandillas en El Salvador, algo que lo posiciona como el favorito para ganar las elecciones generales de febrero de 2027 para un tercer período consecutivo.

Su apoyo a Haití parece haber elevado su popularidad en el exterior, aunque «esa popularidad en gran medida es gracias al tremendo aparato publicitario con el que cuenta este Gobierno, que reproduce una y otra vez que El Salvador es el país de las maravillas cuando aún persisten problemáticas sociales y económicas, por ejemplo, que dictan todo lo contrario», manifestó la experta.

"Hay que tener muy claro que las pandillas en Haití no son como las de El Salvador, por lo tanto no es correcto pensar que Bukele 'acabará' con esas pandillas tal como lo hizo acá, con 'estrategias' que básicamente son una: un régimen de excepción con detenciones masivas y sin debido proceso", subrayó.