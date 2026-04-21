El canciller alemán Merz rechaza una intervención militar en Cuba

Merz este lunes en Hannover, donde fue preguntado sobre una posible intervención militar en Cuba.

"A pesar de todos los problemas políticos internos que este país tiene con su régimen comunista, no hay ninguna amenaza perceptible desde Cuba hacia otros países", dijo en una rueda de prensa junto al presidente brasileño

Berlín/El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este lunes que el Gobierno alemán no ve ninguna base que haga necesaria una intervención de EE UU contra Cuba, país para cuyos problemas defendió "soluciones diplomáticas".

"A pesar de todos los problemas políticos internos que este país tiene con su régimen comunista, no hay ninguna amenaza perceptible desde Cuba hacia otros países", declaró el canciller. "Y por eso no veo en qué se basaría una intervención aquí".

Ante las preguntas de la prensa a este respecto, el canciller dijo que "un nuevo conflicto" traería "problemas adicionales" a los que ya existen.

"Poder defenderse no quiere decir tener el derecho de intervenir militarmente en los otros países que tengan otros modelos políticos o sistemas políticos"

"Yo pertenezco al grupo que dice que debemos tener una fuerza de defensa y esa necesidad aumentó en los últimos tiempos", recordó Merz.

"Pero poder defenderse no quiere decir tener el derecho de intervenir militarmente en los otros países que tengan otros modelos políticos o sistemas políticos", subrayó Merz.

El canciller alemán comparecía junto a Luiz Inácio Lula da Silva, de visita oficial en el país europeo, cuando la prensa les preguntó por la posible intervención de EE UU.

El presidente de Brasil reiteró su conocida oposición y explicó que rechaza toda "falta de respeto" a la integridad territorial de las naciones.

"Yo estaré en contra de una invasión de Cuba, como estuve en contra de la de Venezuela, como estuve en contra de la de Ucrania, contra la de Gaza. Estoy en contra de la de Irán", dijo Lula.

Al término de las consultas mantenidas por los Gobiernos de Alemania y de Brasil en Hannover, el brasileño subrayó que esta es su postura independientemente del país del que se trate y, a continuación, denunció el "bloqueo de 70 años del que es víctima" la Isla y que describió como "una vergüenza mundial".

A su juicio, Cuba "no tuvo la oportunidad, después de la Revolución, de conseguir definir su destino con la potencia ejerciendo un bloqueo"

A su juicio, Cuba "no tuvo la oportunidad, después de la Revolución, de conseguir definir su destino con la potencia ejerciendo un bloqueo".

Lula dijo preferir la diplomacia frente a las injerencias utilizadas para resolver problemas internacionales. "Mucha democracia es lo que nosotros queremos para resolver los conflictos del mundo y no armas", indicó el jefe de Estado brasileño.

"Yo quiero que EE UU sea del modo que ellos quieran ser. Yo quiero que Alemania se organice del modo que Alemania debe organizarse. Yo quiero que Brasil se organice del modo que la sociedad brasileña debe organizarse", apuntó, al tiempo que se dirigía a su anfitrión, el canciller germano.