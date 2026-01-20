El canciller cubano acusa a Boric de haber entregado Chile "a la extrema derecha neofascista”

Madrid/No mencionó a nadie, pero tampoco hizo falta. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, estalló este lunes en redes sociales contra el presidente de Chile, Gabriel Boric, por sus recientes declaraciones en dos medios internacionales calificando de dictadura el sistema imperante en la Isla desde 1959.

“Mientras América Latina y el Caribe está siendo agredida y amenazada por EE UU, algún gobernante de la región prefiere criticar a Cuba. En su caso, atacar a nuestro país no es un acto de coherencia ni de valentía, sino de oportunismo político”, espetó en su cuenta de X el canciller. Por si había alguna duda de a quién se refería, las siguientes frases no dejaban espacio a la incógnita.

“Dilapidó su tiempo. Sus errores e inconsecuencias entregaron su país a la extrema derecha neofascista. Quizás sin quererlo, sirve a la aspiración del imperialismo de dividir e imponer su dominio sobre nuestros pueblos, mientras olvida su propia historia, la de sus mártires y la de su pueblo”, acusó el canciller, un mensaje acompañado de la bandera cubana que el chileno ha ignorado, inmerso en dos tareas mucho más relevantes para su país: las labores de extinción de los graves incendios del sur del país –que se han cobrado la vida de 19 personas– y en las labores del traspaso de poder al presidente electo, José Antonio Kast, que se completarán en marzo.

Boric fue entrevistado la pasada semana por CNN Chile, donde fue preguntado por la intervención de EE UU en Venezuela que desembocó en la captura de Nicolás Maduro y la situación en que quedaba Cuba tras las declaraciones de Donald Trump anunciando el fin de los envíos de petróleo de Pdvsa. En medio de aquellas declaraciones, y preguntado por su opinión sobre la Isla, el presidente dijo que su postura era “muy clara” y lo ha señalado: “Cuba es una dictadura. Y Fidel Castro, evidentemente, fue un dictador”.

Además, también se pronunció al respecto de la situación de Venezuela. “El debate específico sobre la situación de Nicolás Maduro tendrá que darse jurídicamente, pero me parece que lo más relevante es que haya elecciones en Venezuela”, afirmó, aunque también matizó la cuestión. “Yo me imagino que hoy día muchos de los que salieron a celebrar muy acríticamente en un primer momento este hecho, que claramente vulnera los principios del derecho internacional, hoy día deben estar medio arrepentidos o escondidos, porque quedó claro que el valor de la democracia que se supone se le asignaba a la operación era solamente una pantalla y hoy día se cambió a uno por otro y finalmente se prefiere gobernar con los que aseguran estabilidad para poder sacar petróleo”, criticó.

Habían pasado apenas unos días desde que el diario español El País publicó en su revista semanal una larga entrevista con el presidente chileno, fruto de tres encuentros con el mandatario antes y después de las elecciones presidenciales. En la presentación del especial ya se avisa: entró en La Moneda con una pareja y la abandonará como padre de familia junto a otra mujer, pero “mucho más cambiado, incluso, está Boric en lo político”.

El mandatario quiso dejar claro que sus convicciones ideológicas siguen intactas, pero que en la política hay que tener cintura. “Las frases tan categóricas e hiperbólicas no se llevan tan bien con la realidad”, sostuvo. Sus modos y su discurso, lejos del de otros líderes izquierdistas de la región, le han valido algunas críticas, como la actual del canciller cubano: ha criticado la invasión de Ucrania, pero también los bombardeos a Gaza, el retroceso “brutal” de la democracia y las condiciones de vida en Venezuela y comparó, sin paños calientes, a Pinochet con el nicaragüense Daniel Ortega.

Sin embargo, se había mantenido más cauto con Cuba hasta la fecha, pero El País le instaba a pronunciarse. “¿Y Cuba? ¿Le complica más la condena?”, le preguntó el periodista.

Es muy claro que en Cuba no hay una democracia, es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión. Eso desde cualquier punto de vista es una dictadura

“No me enreda nada. Cuba vive una situación bastante parecida. Hoy día en Cuba hay escasez de comida, de medicamentos y cuesta moverse en transporte, una parte importante de los jóvenes se han ido. Es muy claro que en Cuba no hay una democracia, es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión. Eso desde cualquier punto de vista es una dictadura. La primera responsabilidad es de quienes gobiernan Cuba, aunque no se pueden negar los efectos del bloqueo”, subrayó.

Muchos anticastristas han reprochado a Boric que haya tardado tanto en pronunciarse o que sus palabras contradigan a otras dichas anteriormente; de hecho, una de las preguntas de la entrevista es sobre su evolución personal a la hora de juzgar el chavismo. “Hay muchos motivos, teóricos e ideológicos, pero para mí lo más significativo es el éxodo. Un país del cual escapan más de siete millones de personas… Uno no puede defender algo así”, admite, sin dejar de mencionar la corrupción y una manera de aferrarse al poder tras perder las elecciones de julio de 2024 que, señala, fue “ilegítima y sin ningún tipo de pudor”. “Me deja claro que es una dictadura”, reconoció.

Su posicionamiento también le ha supuesto críticas en su país, donde el Partido Comunista no ha dudado en acusarlo de hacer declaraciones “muy lamentables, sobre todo en este momento de amenazas estadounidenses a Cuba”. No obstante, Boric ya había sido claro previamente, cuando en una entrevista y tras ser insultado por Maduro, dijo: "Yo provengo de la tradición socialista libertaria americanista chilena. Ese es mi espacio ideológico de referencia. Soy un demócrata".