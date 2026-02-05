El canciller ruso denuncia presiones contra empresas de su país en Venezuela

Madrid/El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció esta semana que compañías rusas están siendo presionadas para abandonar el mercado venezolano tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según Moscú, Washington estaría aprovechando el vacío de poder para expulsar a Rusia de sectores estratégicos, en particular del energético, y ocupar su lugar.

“Se realizan abiertos intentos de expulsar a nuestras empresas de Venezuela”, afirmó Lavrov en una entrevista con la cadena RT. El jefe de la diplomacia rusa presentó el caso venezolano como parte de una ofensiva más amplia para desplazar a Moscú de los mercados globales de hidrocarburos. “A India se le prohíbe comprar petróleo ruso. A todos se les prohíbe comprarlo. Tanto petróleo como gas”, dijo, insistiendo en que el objetivo final sería sustituir esos suministros por crudo y gas natural licuado de Estados Unidos.

Las declaraciones llegan en un momento de extrema fragilidad para la alianza Caracas-Moscú. Durante años, Rusia fue uno de los principales sostenes financieros, técnicos y políticos del chavismo, con presencia directa en proyectos petroleros, refinación, comercialización de crudo y esquemas de triangulación para sortear sanciones. La caída abrupta de Maduro y la intervención militar estadounidense alteraron de golpe ese equilibrio.

El 13 de enero, la estatal Roszarubezhneft, encargada de administrar los activos petroleros rusos en Venezuela, aseguró en un comunicado que seguiría cumpliendo “plenamente” sus obligaciones y cooperando con socios internacionales. Desde entonces, sin embargo, el silencio ha sido casi absoluto.

“Sin duda hubo una traición en Venezuela”

En paralelo, varios petroleros vinculados a la llamada “flota fantasma” –usada para transportar crudo bajo esquemas opacos– han sido detenidos o inmovilizados, un golpe adicional a la logística que sostenía las exportaciones venezolanas y los intereses rusos.

Para Moscú, el problema no se limita a la presión externa. En las últimas semanas, altos funcionarios rusos han introducido un elemento clave en su relato: la idea de que la captura de Maduro fue posible gracias a una “traición” dentro del propio chavismo. La acusación apunta a fracturas internas que habrían facilitado la operación estadounidense y dejado al descubierto la debilidad real del régimen.

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, fue uno de los primeros en verbalizar esa tesis. En declaraciones a la televisión estatal rusa, aseguró que “sin duda hubo una traición en Venezuela” y que parte del entorno del mandatario colaboró con Washington. Nebenzia utilizó el caso venezolano como advertencia y contraste, al afirmar que algo similar “no ocurriría en Cuba”, un mensaje dirigido tanto a aliados como a audiencias internas.

En la misma línea se expresó el embajador de Rusia en Caracas, Serguéi Melik-Bagdasarov, quien llegó a afirmar que Moscú “conoce los nombres” de funcionarios venezolanos que habrían cooperado con servicios de inteligencia estadounidenses y luego abandonado el país. Aunque no aportó pruebas ni identificó públicamente a los supuestos implicados, su declaración reforzó la narrativa de que el chavismo se derrumbó desde dentro antes de ser derrotado desde fuera.

El Kremlin ha combinado estas acusaciones con una condena frontal a Washington. Dmitri Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, calificó la captura de Maduro como un “robo” y una grave violación del derecho internacional, mientras otros voceros hablaron de un precedente peligroso para el orden global. Sin embargo, el énfasis en la “traición” revela también que la influencia de Moscú en Venezuela no fue suficiente para garantizar lealtades ni para anticipar una ruptura en la cúpula chavista.