El canciller venezolano regaña a Colombia por exigir las actas que legitimen la victoria de Maduro

Caracas/El Gobierno de Venezuela dijo este martes que el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, no tiene "moral para hablar" sobre su país, después de que este reiterara que su nación no reconocerá la victoria del presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio hasta "disipar cualquier duda" sobre la "legitimidad" de los resultados electorales.

"Canciller Murillo, ni usted ni ninguna institución colombiana tienen el derecho y mucho menos la moral para hablar de Venezuela, no es un asunto que le incumba, definitivamente no es su problema", dijo en Telegram el ministro de Relaciones Exteriores del país caribeño, Yván Gil.

En ese sentido, instó al cese de "injerencias groseras y de buscar titulares que solo disfruta la derecha paramilitar y fascista".

"Aunque a la oligarquía colombiana, aliada con sus jefes gringos, les disguste los Gobiernos revolucionarios, como el del presidente Nicolás Maduro, acá el pueblo venezolano habló claro y fuerte. No le debemos explicaciones ni a usted ni a su decrépito Congreso, dedíquense a sus problemas, que bastante deben tener", agregó Gil.

Murillo, durante un debate en el Senado sobre la postura del Ejecutivo frente a las elecciones venezolanas, aseguró que Colombia plantea que, "para poder disipar cualquier duda, se debe dar el proceso de publicación de actas de votación" y "se debe demandar que haya veeduría internacional imparcial".

"El Gobierno colombiano respeta el principio de la soberanía e independencia de los Estados. Vamos a seguir trabajando y es algo que deben resolver los venezolanos y venezolanas, pero hay serias dudas de legitimidad y legalidad que se tienen que disipar, y eso solo se hace con lo que viene exigiendo Colombia", añadió el canciller.

Recientemente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló en una entrevista con CNN que Colombia y Brasil tienen una posición común: "si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento".

Esos dos países, además de México, han intentado mediar en la crisis que vive Venezuela desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la controvertida victoria de Maduro.

La semana pasada, tras una reunión con su homólogo colombiano al margen de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, Gil aseguró que Venezuela mantiene canales de comunicación "constantes" con el Ejecutivo de Petro.

Entretanto, el antichavismo mayoritario –agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)– insiste en que su abanderado, Edmundo González Urrutia, fue el ganador de las elecciones, y para sustentar su reclamo publicó en una página web el "83,5% de las actas" que dice haber recabado el día de los comicios a través de personas que fueron testigos y miembros de mesa.

En ese contexto, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, llamó este martes a instaurar un diálogo político, a partir del próximo jueves, para ajustar la legislación electoral, de cara a los comicios regionales previstos para 2025 y sin haberse resuelto la crisis política desatada desde las presidenciales.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó en plenaria que se trata de "iniciar un diálogo político" con las formaciones y grupos de electores que participaron en las presidenciales para reunir ideas y propuestas que den forma a un nuevo marco legal, que –adelantó– regirá los siguientes eventos electorales.

"Nuestra aspiración debe ser que nunca más un ladrón, un tránsfuga, un apátrida, un violento, un fascista vuelva a ser candidato o candidata a absolutamente ningún cargo de elección popular en Venezuela, nunca más", remarcó.

Rodríguez, que presidirá esta comisión especial del Parlamento, indicó que entre las leyes a revisar se encuentran la que rige la actividad de los partidos y manifestaciones públicas, la de procesos electorales y la que define la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"El que no quiera venir no hace falta (…) pero después no se vaya a ir a chillar", resaltó.

Adelantó que a este proceso de revisión se irá incorporando personal del CNE y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dos instituciones cuestionadas por la PUD y por parte de la comunidad internacional, por haber proclamado y validado, respectivamente, la reelección de Nicolás Maduro.

"Tiene que acabarse de una vez y para siempre la existencia de personas que utilicen los instrumentos electorales y políticos que proporciona la democracia venezolana para atentar contra la democracia venezolana, contra la vida de las personas, contra los bienes de la república, contra el sagrado territorio de la república", añadió el líder de la Cámara.

En las calles, mientras tanto, se dio una atípica situación, al dar comienzo este martes la Navidad, decretada por Nicolás Maduro. Tras el “adelanto” de esta temporada, varios espacios públicos han sido decorados con luces e imágenes típicas de la festividad.Con una cuenta regresiva, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, lideró el encendido de una cruz que se ubica en el Waraira Repano, la principal formación de montañas de la capital de Venezuela, conocida como el Ávila, que se impone en el norte de la ciudad.

Desde una plaza, la funcionaria hizo un llamado a celebrar unas “navidades felices, seguras y en familia”, mientras que el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien también se encontraba en el acto, instó a aprovechar la temporada para reafirmar la identidad nacional.

A juicio de Villegas, la “ruta navideña” que comenzó este martes no debe ser “vacua, sin contenido”, sino, una oportunidad –sostuvo– para “reafirmar las raíces” de Venezuela.

Árboles de Navidad, túneles de luces y figuras como bolas, estrellas, lazos, cajas de regalo y copos de nieve adornan varios espacios de Caracas, donde transeúntes se detienen a tomarse fotografías, sobre todo, aquellos que van con niños, según constató EFE.

Algunos edificios de instituciones públicas ya están también decorados, mientras continúan los trabajos en la ciudad, donde también se ven mensajes de “Feliz Navidad” y los típicos bastones de caramelo.

En la noche de este martes, hubo conciertos y diversas actividades en Caracas y estados como Miranda, Carabobo, Guárico y Lara, según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El pasado 2 de septiembre, Maduro anunció que adelantaría la Navidad “en homenaje” y “en agradecimiento” a los venezolanos luego de las elecciones. Posteriormente, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) expresó que esta festividad “no debe ser utilizada con fines propagandísticos ni políticos particulares”.