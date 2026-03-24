Un candidato a la presidencia de Perú promete enviar migrantes ilegales "a su Venezuela querida"

"Por cada peruano muerto, no se comerá en las cárceles de estos delincuentes que extorsionan y matan", dijo López Aliaga.

Lima/El ex alcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato a la Presidencia de Perú por el ultraconservador partido Renovación Popular que él lidera, aseguró que, de ganar las elecciones, expulsará a los extranjeros ilegales antes incluso de asumir el mando, y reiteró su iniciativa de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"Vamos a expulsar a los extranjeros antes del 28 de julio de este año", afirmó López Aliaga durante su intervención en el debate presidencial, al indicar que "(los ilegales) tienen un corto plazo para volver a su Venezuela querida".

Perú acoge a la segunda mayor comunidad de venezolanos en el exterior, con alrededor de 1,6 millones, la mayoría de ellos concentrados en Lima y muchos en condición irregular, señalados por ciertos sectores políticos de estar detrás de un auge de violencia criminal en las calles.

López Aliaga, que renunció al cargo de alcalde de Lima para ser por segunda vez candidato presidencial, reiteró su propuesta de que Perú se salga del Pacto de San José para desvincularse de los mandatos de la Corte IDH, para así poder aplicar "la pena de muerte y los jueces sin rostro" contra los delincuentes.

Reiteró su propuesta de que Perú se salga del Pacto de San José para desvincularse de los mandatos de la Corte IDH, para así poder aplicar "la pena de muerte y los jueces sin rostro"

Perú ya fue condenado anteriormente por componer tribunales con "jueces sin rostro" –una figura que viola el debido proceso de acuerdo con los organismos internacionales– que juzgaron por terrorismo a integrantes de los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), quienes iniciaron el conflicto armado interno (1980-2000) en Perú.

El ex alcalde de Lima, que llegó diez minutos tarde al inicio del debate electoral, también prometió construir cárceles en los puntos más alejados de la selva amazónica "sin luz y sin internet".

"Por cada peruano muerto, no se comerá en las cárceles de estos delincuentes que extorsionan y matan", sostuvo el líder de Renovación Popular, que lidera las encuestas de intención de voto junto a Keiko Fujimori

López Aliaga es uno de los once candidatos presidenciales que participan en la primera de las seis sesiones que tendrá el debate presidencial en Perú, por donde pasarán los 35 candidatos presidenciales en segmentos de dos horas y media cada uno, para un total de quince horas.

En las primeras tres sesiones se aborda la seguridad ciudadana, que se ha convertido en la mayor preocupación de los peruanos de cara a estas elecciones, debido al auge de la criminalidad causada por mafias que extorsionan a la población y exigen cobro de cupos de dinero bajo amenazas de muerte.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por el sillón presidencia ocho mandatarios en cerca de diez años.

En la jornada de ayer regresó a Venezuela un avión con 131 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos, procedente de la ciudad de Miami, dijo el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Del total de retornados, hay 115 hombres, 10 mujeres y seis menores de edad, quienes fueron atendidos por organismos de seguridad ciudadana tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, indicó el Ministerio de Interior y Justicia en la red social Instagram.

Se trata del vuelo 126 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Se trata del vuelo 126 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado

El ministerio explicó que los repatriados "pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso", y luego reciben atención médica, para posteriormente ser trasladados a sus hogares.

"El Gobierno venezolano, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país", expresó.

El pasado viernes, un avión procedente de EE UU aterrizó en Venezuela con 146 repatriados, informó entonces el Ministerio de Interior.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.

El pasado febrero, autoridades venezolanas recibieron en Caracas al jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, con quien acordaron trabajar juntos en asuntos como la migración y la lucha contra el narcotráfico, informó entonces el Gobierno chavista.