Capriles considera una "burla a las víctimas" el nombramiento de Saab como defensor del pueblo

Larry Devoe y Tarek William Saab serán fiscal general y defensor del pueblo encargados, mientras el Legislativo comienza el proceso de selección de los definitivos.

Caracas/La Asamblea Nacional de Venezuela juramentó este miércoles a Larry Devoe y Tarek William Saab como fiscal general y defensor del pueblo encargado, respectivamente, mientras el Legislativo comienza el proceso de selección de los funcionarios que ocuparán esos cargos de manera definitiva. El nombramiento ha sido considerado por el diputado opositor venezolano Henrique Capriles una "burla a las víctimas".

El breve acto se dio luego de que el Parlamento anunciara que Saab presentó su renuncia como fiscal general, sin especificar los motivos, al igual que Alfredo Ruiz a la Defensoría del Pueblo por causas personales, familiares y de salud, de acuerdo a una carta que envió a la junta directiva de la AN.

Devoe juró trabajar “sin descanso” para contribuir a consolidar un sistema de justicia que esté “a la altura” del pueblo venezolano. “Un sistema de justicia que deje atrás los estigmas, la discriminación que históricamente ha heredado”, indicó el abogado en la juramentación transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Igualmente, Saab juró estar a la “altura nuevamente de una importante responsabilidad”, al recordar que asumió la Fiscalía General en un “tiempo sumamente difícil”, en el año 2017, cuando la oposición venezolana se mantuvo protestando en las calles durante unos tres meses. El ahora defensor del pueblo temporal dijo que contribuyó a mantener la “convivencia democrática” y la paz ante “agresiones jamás vistas en la historia reciente” del país.

Capriles señaló a Saab como "el responsable de la persecución, de la judicialización" en Venezuela y criticó que ahora esté al frente como defensor del pueblo encargado. "Eso es una burla a las víctimas, a los venezolanos, quienes tenemos la expectativa de que los poderes (públicos) en este país cambien, que aquí haya poderes que sirvan a intereses de los venezolanos, no que le sirvan al poder (al Gobierno)", dijo el opositor.

Sobre Devoe, Capriles aseguró que "todo el mundo sabe que el fiscal encargado es una persona cercana al partido de Gobierno", al tiempo que reclamó que el país "necesita un fiscal y un defensor del pueblo independientes".

Tanto Saab como Ruiz Angulo habían sido ratificados como fiscal general y defensor del pueblo en octubre de 2024, para un periodo de siete años, es decir, hasta 2031.

Las renuncias de Saab y de Ruiz Angulo se dan en medio del proceso de amnistía que fue aprobado el pasado jueves por el Parlamento, lo que permitirá liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 “hechos” ocurridos en 13 años.

La presidenta encargada pidió el mismo día de la aprobación de la Ley de Amnistía que la comisión de seguimiento revise de forma “expedita” aquellos casos que no estén contemplados en la legislación.

Saab, de hecho, destacaba hace dos días la Ley de Amnistía como el cierre de "un importante ciclo histórico" en Venezuela, en medio de las denuncias de opositores y ONG por retrasos en el proceso.

De origen libanés, identificado con la izquierda y autor de varios libros de poesía, Saab ha sido una de las figuras más combativas del chavismo y una de las más mediáticas. Empezó su carrera pública como dirigente estudiantil y participó en la defensa del fallecido presidente Hugo Chávez cuando fue detenido por intentar tomar el poder a través de un fallido golpe de Estado, en 1992.

Saab siempre se ha declarado un defensor de derechos humanos; prestó asistencia a familiares de los militantes y guerrilleros comunistas torturados o desaparecidos en los Gobiernos previos a la llegada de Chávez al poder.

También fue defensor del pueblo entre 2014 y 2017, año en que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) lo designó como fiscal general. Ese periodo coincidió con el primer mandato de Maduro (2013-2019). Su nombramiento como fiscal se dio en un momento de crisis política tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, quien rompió con el Gobierno después de denunciar la ruptura del hilo constitucional en medio de una ola de protestas contra Maduro.

Para entonces, la Constituyente, integrada por chavistas y creada como una institución paralela al Parlamento conformado por mayoría opositora, le pidió al fiscal hacer "justicia". Desde este momento, el Ministerio Público se convirtió en el epicentro de un andamiaje legal que, a juicio de opositores y organizaciones no gubernamentales, ha servido de "brazo judicial" del Gobierno para la persecución política y las detenciones arbitrarias.

En la Corte Penal Internacional (CPI) hay una investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, justo cuando el país enfrentaba protestas y Saab comenzó su gestión.

Yibram, uno de los tres hijos del nuevo defensor del pueblo, se pronunció en un vídeo difundido en las redes sociales en ese momento sobre la represión por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones contra el Gobierno, y le pidió a su padre que se pronunciara en contra de lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, Saab ha defendido su gestión como una de las que más ha resuelto casos en la historia del Ministerio Público y sostiene frente a la CPI que en su país se procesan los casos de violación a los derechos humanos.

En su balance de 2025, Saab destacó que desde su llegada a la institución se han condenado 825 personas implicadas en violaciones a derechos humanos y 3.116 han sido imputadas, entre ellos 2.957 funcionarios de seguridad del Estado.

También ha mencionado su lucha contra la corrupción en la estatal petrolera Pdvsa, al citar más de 30 tramas y más de 24.000 imputaciones en toda la administración pública, así como la creación de nuevos programa de denuncia contra la pedofilia, el acoso escolar, maltrato animal o narcotráfico.

Los números, no obstante, nunca frenaron las críticas. La Misión de Determinación de Hechos de los Derechos Humanos de la ONU ha pedido en diversas ocasiones investigar las violaciones en esta materia.

La oposición, por su parte, responsabiliza a Saab de las más de 2.400 detenciones ocurridas tras las elecciones presidenciales de 2024 en las que fue proclamado ganador Maduro, resultado que la oposición mayoritaria tachó de fraude.

Saab fue miembro de la Constituyente que redactó la Carta Magna aprobada en 1999, y posteriormente diputado. En 2004, fue elegido gobernador de su natal estado Anzoátegui (noreste), cargo que ocupó durante 8 años, en los que tuvo un programa de televisión Tarek rinde cuentas, en la misma línea que Maduro, Chávez o el ministro de Interior, Diosdado Cabello.