La Casa Blanca afirma que Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a avanzar en la adquisición de Groenlandia y sus asesores preparan un plan actualizado para explorar vías que permitan a Washington hacerse con el control del territorio, según confirmaron fuentes estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó de estas intenciones durante una sesión a puerta cerrada con legisladores de los principales comités de Fuerzas Armadas y Política Exterior del Congreso.

Aunque la reunión se centró principalmente en la situación en Venezuela, varios congresistas expresaron su preocupación por los reiterados comentarios de Trump sobre Groenlandia. Rubio no ofreció detalles sobre cómo se implementaría el plan, pero aseguró que los principales asesores del presidente trabajan en una propuesta revisada para abordar el asunto.

La Casa Blanca confirmó posteriormente que el presidente y su Gabinete analizan “diversas opciones” para lograr el control de Groenlandia, incluyendo la posibilidad del uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En un comunicado, la portavoz Karoline Leavitt afirmó que Trump considera la adquisición de la isla una “prioridad de seguridad nacional” clave para disuadir a adversarios en la región ártica y proteger rutas marítimas estratégicas.

La Casa Blanca confirmó que el presidente y su Gabinete analizan “diversas opciones” para lograr el control de Groenlandia

Estas declaraciones se producen pocos días después de que Estados Unidos ejecutara una operación militar para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo. Tras esa operación, el Gobierno estadounidense ha reiterado que actuará de forma unilateral cuando estén en juego intereses de seguridad nacional.

Desde el inicio de su mandato en 2025, Trump ha insistido en que Estados Unidos “necesita” Groenlandia por razones estratégicas. La controversia se intensificó esta semana cuando el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, no descartó el uso de la fuerza y afirmó que “nadie se enfrentará militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, cuestionando además el derecho de Dinamarca a ejercer soberanía sobre el territorio.

Groenlandia, un vasto territorio ártico con unos 57.000 habitantes y una superficie de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, es una región autónoma bajo la corona danesa. Su economía depende principalmente de la pesca y de una subvención anual de Dinamarca que cubre cerca de la mitad de su presupuesto. Tanto su Gobierno como las autoridades danesas han rechazado de plano cualquier intento de anexión y han exigido respeto al derecho internacional.

La oposición europea ha sido contundente. Líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido respaldaron a Dinamarca, subrayando que Groenlandia “pertenece a su pueblo” y que solo los groenlandeses y Copenhague pueden decidir su futuro. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que un eventual ataque estadounidense contra Groenlandia podría significar el fin de la OTAN, al tratarse de un conflicto entre aliados.

En contraste, el enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, sostuvo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con fuertes vínculos económicos con Estados Unidos y negó que exista intención de tomar el territorio por la fuerza, defendiendo en cambio acuerdos comerciales y de cooperación.

Pese a estas afirmaciones, Frederiksen aseguró que Dinamarca se toma muy en serio las advertencias de Washington y reiteró que un ataque de un país de la OTAN contra otro supondría el colapso de la alianza y del sistema de seguridad construido desde el final de la Segunda Guerra Mundial.