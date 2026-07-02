La Casa Blanca y el Departamento de Estado difieren sobre el regreso de María Corina Machado

Según el digital ‘Axios’, fuentes cercanas a Trump califica la intención de la opositora de “oportunismo político”, mientras el entorno de Marco Rubio lo vive como “un drama”

Washington / Miami/Fuentes de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, consideran el intento de la líder opositora venezolana María Corina Machado de regresar a Venezuela un acto de "oportunismo político grotesco" tras los recientes terremotos, según informó el medio Axios.

De acuerdo con el reporte, divulgado este miércoles, funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca expresaron su malestar por los intentos de Machado de regresar a Venezuela en el contexto de la emergencia humanitaria, señalando que sus acciones han generado un "drama innecesario" dentro del Departamento de Estado.

"Es oportunismo político y es grotesco", afirmó un alto funcionario de la Administración citado por Axios, mientras que otro sostuvo que la dirigente "quiere una sesión de fotos repartiendo nuestra ayuda" y que "esto tiene que ver con sus propios intereses".

Un alto funcionario de la Administración sostuvo que la dirigente "quiere una sesión de fotos repartiendo nuestra ayuda" y que "esto tiene que ver con sus propios intereses"

El sismo de Venezuela ocurrido la semana pasada, que han dejado ya al menos 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, ha provocado tensiones políticas debido a que Machado ha insistido en querer volver a su país en medio de la crisis pero Washington ha insistido en que la prioridad en este momento son las tareas de rescate.

Este miércoles, organizaciones opositoras venezolanas en Estados Unidos exigieron este jueves al presidente Donald Trump que cambie su relación con el "Gobierno tutelado" de Delcy Rodríguez, al criticar que Washington se declare "complacido" con las labores de reconstrucción tras el doble terremoto.

Las principales organizaciones de exiliados en Doral, ciudad al sur de Florida que tiene la mayor proporción de venezolanos en EE UU, acusaron a la presidenta interina del país suramericano y a los funcionarios gubernamentales de entorpecer los esfuerzos civiles de rescate y distribución de ayuda.

"Así que nuestro llamado es para que el Gobierno de Estados Unidos, que hoy se pronunció diciendo que están complacidos con las acciones del gobierno tutelado de Delcy Rodríguez, se pronuncie de manera diferente", declaró Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex).

Villalonga manifestó que "ningún venezolano en este momento puede estar satisfecho" con las declaraciones del Departamento de Estado, que ha anunciado 300 millones de dólares para las organizaciones que llevan suministros esenciales a la primera línea.

El grupo de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) también cuestionó las palabras del encargado de negocios de Washington en Caracas, John Barrett, quien aseguró que existe "mucho compromiso" del Gobierno venezolano y "mucha confianza" de EE UU, en una entrevista a N+ de TelevisaUnivision.

"El presidente de EE UU y su agregado comercial en Venezuela han dicho que Delcy Rodríguez y que el Gobierno interino tienen la intención de colaborar, de hacer las cosas bien, involucrando una fuerza armada, los hechos demuestran que no lo están haciendo bien", sostuvo José Antonio Colina, presidente fundador de Veppex.

Los venezolanos solicitaron que Trump saque a Rodríguez del Gobierno, con el que ha habido un acercamiento tras la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero en Caracas.

"Presidente, Donald Trump, una vez más, como madre, como venezolana, por favor, ya quitó la cabeza y se lo agradecemos profundamente, pero es hora de quitar el cuerpo, porque usted no ha entendido que el cuerpo sigue allá y que ese cuerpo es el que está destruyendo a mi país", suplicó Villalonga.

"Presidente, Donald Trump, una vez más, como madre, como venezolana, por favor, ya quitó la cabeza y se lo agradecemos profundamente, pero es hora de quitar el cuerpo"

La activista pidió al republicano ver que Rodríguez y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, "están burlándose" del pueblo en Venezuela, donde el "terremoto sepultó la esperanza" de un cambio. "Por favor, póngale coto a esta situación, como autoridad que entró en ese país y que dijo que iba a gobernar, que usted puede ser el presidente de Venezuela, bueno, este es el momento", manifestó.

Colina también pidió "categóricamente" al presidente y las autoridades estadounidenses que, "para que pueda haber un proceso de reconstrucción en Venezuela", los responsables no pueden ser Rodríguez ni Cabello y defendió el derecho que tiene de volver al país Machado.

Mayra Marchán, representante de All For Venezuela, uno de los grupos que recopila ayuda para enviar al país, sostuvo que la Guardia Nacional está "decomisando los insumos médicos" y que la asistencia "no le está llegando a la gente".

Por ello, solicitó al Gobierno estadounidense, "que tiene control allá", que "verifique" lo que ocurre. "Las cosas no han cambiado, han empeorado porque la crisis ya existía, la crisis hospitalaria ya existía y con esta situación se ha empeorado. Yo les estoy diciendo, por favor, Gobierno americano, está en terreno, está controlando muchos procesos, nuestra gente está muriendo", manifestó Marchán.

Previo al terremoto, y durante los últimos meses, la Administración de Trump ha mostrado su aprobación a Rodríguez, quien ha accedido a los acuerdos comerciales, mineros y principalmente petroleros exigidos por Washington, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.