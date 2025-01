Catorce países de la OEA rechazan la investidura de Maduro por "carecer de legitimidad"

Washington/En una declaración conjunta, catorce países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), incluyendo EE UU, rechazaron el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro el pasado viernes, por "carecer de legitimidad democrática" y aludiendo la falta de "pruebas verificables de integridad electoral".

"Preocupados por el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela", las delegaciones instaron a la comunidad internacional a "seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos", políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional" en Venezuela.

El documento fue emitido por las delegaciones de la OEA de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Citando los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, continúa la declaración, los países firmantes le exigen al "régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático" para dar paso a una "transición pacífica".

Los países reivindican la victoria en las elecciones del pasado 28 de julio del opositor venezolano Edmundo González Urrutia

Estos catorce países, que en su totalidad desconocen el triunfo de Maduro, otorgado por el Concejo Nacional Electoral (CNE), y reivindican la victoria en las elecciones del pasado 28 de julio del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exigen también al "régimen dictatorial venezolano" respeto de los derechos humanos y el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos "sin represalias".

Citando las "persistentes violaciones de los derechos humanos", sigue el documento, así como los hechos del 9 y 10 de enero de 2025, cuando se presentaron manifestaciones contra la investidura de Maduro y su posterior posesión al cargo para un nuevo sexenio, respectivamente, expresaron su "solidaridad con aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su país".

Reafirmaron también "su solidaridad con el pueblo venezolano" y urgieron al líder chavista "el pleno respeto al derecho internacional", así como reconocieron los "extraordinarios esfuerzos de los países de acogida para recibir a migrantes y refugiados venezolanos", prosigue el texto.

González Urrutia, que arribó el martes a Guatemala y continuará su gira por la región en Costa Rica, aseguró que está en busca de las condiciones para “llegar a Venezuela y tomar posesión de la presidencia” y pidió a sus compatriotas prepararse para volver a su país.

El pasado 28 de julio, González Urrutia se enfrentó en las urnas con Nicolás Maduro, en unos comicios presidenciales que el bloque opositor afirma haber ganado, según las actas que asegura haber reunido, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano decretó la victoria del líder chavista.

Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, declaró este miércoles que el presidente de Chile, Gabriel Boric, "jamás" ha sido de izquierda, luego de que el mandatario afirmara que "el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura".

"Tú no eres izquierda nada, mamarracho (ridículo), tú eres un disfraz (...) un mal disfraz eres, jamás has sido de izquierda, un hombre de izquierda es (Salvador) Allende, ¿te pareces a Allende? ¿por qué no eres como Allende si eres de izquierda?", señaló Cabello en su programa de televisión semanal transmitido por el canal estatal VTV.

El chavista aseguró que Boric es de derecha: "te da pena decirlo, porque así son los de derecha, no lo asumen, no lo asumen, los neoliberales no dicen en ninguna parte que son neoliberales". "Tú eres un mamarracho servil de los gringos", apostilló.

El jueves, Boric afirmó "desde la izquierda política" que "el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura", tras ser informado de la detención y posterior liberación de la líder opositora María Corina Machado luego de participar en una protesta en Caracas, un día antes de la toma de posesión de la Presidencia.

"Me han informado que en Venezuela hay situaciones muy críticas previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana (...) tengo una certeza: en Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al Gobierno", declaró desde la sureña ciudad de Concepción.

"En Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como Gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela", subrayó Boric, en alusión al retiro definitivo de su entonces representante diplomático en Venezuela, Jaime Gazmuri, y a la decisión de no enviar representantes a la investidura de Maduro, cuyo triunfo en las presidenciales fue otorgado por el ente comicial venezolano.

El mandatario chileno reiteró que no reconoce el "fraude electoral que perpetuó el Gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él".