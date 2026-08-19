Un centro de estudios cercano a Trump pide reforzar la presencia militar en el Caribe para controlar a Cuba

El jefe del Comando Sur de EE UU, Francis L. Donovan, durante una inspección en la Estación Naval de Guantánamo.

El America First Policy Institute propone ampliar acuerdos militares con países aliados y aumentar la presión sobre el régimen cubano

Washington/Un centro de estudios estrechamente vinculado a la Administración de Donald Trump recomendó este miércoles restablecer una presencia militar permanente de Estados Unidos en el Caribe como parte de una estrategia para mantener bajo control al régimen cubano, al que considera una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

El informe, firmado por Melissa Ford Maldonado, directora de la Iniciativa para las Américas del America First Policy Institute, plantea que Washington reactive mecanismos que permitan mantener una huella militar estable en la región, en lugar de limitarla a despliegues puntuales como ocurre actualmente.

La propuesta toma como referencia la misión del antiguo Comando de Defensa del Caribe, creado en la década de 1940 y antecedente del actual Comando Sur de Estados Unidos.

Ford Maldonado aclara, sin embargo, que el Pentágono no necesitaría construir grandes bases permanentes en Cuba ni en otros países caribeños. En su lugar, propone ampliar los acuerdos de acceso militar, los derechos de sobrevuelo y los llamados emplazamientos de seguridad cooperativa con Gobiernos de la región dispuestos a reforzar sus vínculos con Washington.

Otra de las recomendaciones es combatir el “monopolio informativo del régimen cubano”

El documento pide también aumentar la presión económica sobre La Habana y estudiar nuevas designaciones como organizaciones terroristas extranjeras para estructuras vinculadas al Estado cubano, entre ellas el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el conglomerado militar Gaesa, que controla amplios sectores de la economía de la Isla.

Otra de las recomendaciones es combatir el “monopolio informativo del régimen cubano” y modernizar la estrategia comunicativa de Estados Unidos hacia Cuba. La autora recuerda el papel desempeñado durante décadas por Radio Martí y Televisión Martí, cuyas operaciones se vieron afectadas en 2025 por los recortes ordenados por Trump a la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales. Ford Maldonado reivindica la utilidad de esos medios, pero considera que Washington no debería limitarse a restaurar su antiguo modelo, sino apostar por una estrategia más ágil y orientada a las plataformas digitales.

En su opinión, sería más eficaz conservar los elementos que funcionaron y sustituir los obsoletos por una estrategia digital más flexible, apoyada en tecnologías anticensura y otras herramientas más difíciles de bloquear por las autoridades cubanas.

Entre sus objetivos políticos, el documento incluye sacar al PCC del poder, promover elecciones y reformas democráticas

El informe propone además reducir la influencia en Cuba de países considerados adversarios de Estados Unidos, especialmente Rusia y China, y reforzar las capacidades de contrainteligencia estadounidense relacionadas con la Isla.

Entre sus objetivos políticos, el documento incluye sacar al PCC del poder, promover elecciones y reformas democráticas y, en una eventual transición, exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos cometidas durante décadas.

El America First Policy Institute fue fundado en Washington en 2021, tras el final del primer mandato de Trump, por Brooke Rollins, actual secretaria de Agricultura. La organización también fue presidida por Linda McMahon, hoy secretaria de Educación.

Varias figuras destacadas de la actual Administración estadounidense han estado vinculadas al centro de estudios, entre ellas el director de la CIA, John Ratcliffe; el director del FBI, Kash Patel, y Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.