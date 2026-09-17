El chavismo levanta las restricciones a varios medios censurados

Este jueves comienza el segundo ciclo de las negociaciones respaldadas por Estados Unidos para una transición entre el Gobierno y un grupo de opositores

Madrid/Caracas/El ente regulador de las telecomunicaciones de Venezuela ha comenzado este jueves a levantar las restricciones a varios medios digitales tras años de censura. Atienden así a la petición del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática del Gobierno, coincidiendo justamente con el inicio del segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición para abordar la libertad de expresión.

“En cumplimiento de las instrucciones emanadas por la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informa a la colectividad nacional sobre el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”, dijo el organismo en un comunicado publicado en su web, confirmando así la censura ejercida previamente. “A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos”.

Hasta el momento, la ONG VE Sin Filtro contabiliza una decena de medios digitales desbloqueados, entre ellos, Efecto Cocuyo. Su directora, Luz Mely Reyes, ha confirmado que la página, restringida desde hace cuatro años y medio, ya se puede leer desde Venezuela sin VPN (la red privada virtual que permite camuflar el lugar de conexión).

Hasta el momento, la ONG VE Sin Filtro contabiliza una decena de medios digitales desbloqueados, entre los 200 que han estado restringidos en los últimos años

La periodista ha recordado, en un post publicado en X, la historia de la censura a Efecto Cocuyo, pues “muchas veces algunos negacionistas de la represión insistían en que no había tal bloqueo”. Este se intensificó, contó Reyes, “luego de la cobertura del incendio de Cine Cittá”, sucedido el 31 de enero de 2022. “Al día siguiente de haber sido uno de los medios que más impacto había generado en la reseña de este hecho, me avisaron que había una orden de bloquearnos. Y así ocurrió”, relató la comunicadora, que prosiguió relatando toda la suerte de estrategias que tuvieron que seguir para continuar al aire.

“Siempre les he dicho que la represión y persecución contra medios y periodistas no solo buscaba el exilio –en mi caso tuve que salir del país– sino el silencio”, sentenció. “Esto último no lo lograron, ni con nosotros ni con muchos de los colegas que han investigado la corrupción y la violación de Derechos Humanos”.

De igual manera, Reyes asevera: “No es un acto de clemencia lo que han hecho. Tampoco de justicia. Nunca nos debieron bloquear, perseguir, difamar, hostigar, amenazar y ni violentar. Lo hicieron porque alguien dio la orden”. Y concluye pidiendo seguir alzando la voz “por todos aquellos que siguen bloqueados, por todos los periodistas perseguidos y exiliados, por todos los venezolanos cuyos derechos a la información y a la libertad de expresión han sido violados”.

VE Sin Filtro señaló que, según su “análisis preliminar”, el levantamiento de las restricciones comenzó “de forma aparentemente simultánea” a la petición que hiciera el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a las 10:00 hora local del miércoles.

“Siempre les he dicho que la represión y persecución contra medios y periodistas no solo buscaba el exilio –en mi caso tuve que salir del país– sino el silencio”

La medida llega justo cuando el Gobierno de Venezuela y un grupo opositor comienza, este jueves, el segundo ciclo de las negociaciones respaldadas por Estados Unidos para una transición, en el que se espera que aborden las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

Entre otros portales desbloqueados hasta el momento también se incluye el de la revista colombiana Semana, aunque según el registro de la ONG unos tres todavía están bloqueados en algunas operadoras. “De mantenerse esta medida, sería, junto con el desbloqueo de X, el primer retroceso importante de la censura en internet en Venezuela. Pero sigue siendo insuficiente, exigimos el cese de todos los bloqueos, incluyendo: medios, ONG, iniciativas políticas, plataformas de comunicación, VPN”, pidió VE Sin Filtro.

En Venezuela, unos 200 dominios de internet, la mayoría relacionados con noticias, estaban bloqueados hasta el miércoles, según esa ONG.

Según el breve comunicado del Programa de Convivencia y Paz, creado por Rodríguez el pasado enero, la petición se hizo después de realizar un proceso de consultas con distintos sectores de los medios para “favorecer un ambiente de mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo”.

Conatel reafirmó en su mensaje de hoy “su compromiso con la regulación del espectro radioeléctrico y la supervisión de las telecomunicaciones, velando permanentemente por el acceso seguro, ordenado y adecuado a los servicios de información y comunicación para todo el pueblo venezolano”.

"Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos, de manera plena y permanente"

Por su parte, la delegación opositora que dialoga con el chavismo saludó este jueves el levantamiento de las restricciones. “Hoy se abre una ventana que muchos venezolanos llevamos años esperando: Varios medios de comunicación vuelven a estar al alcance de quien quiere saber qué pasa en su país sin utilizar VPN”, dijo en un mensaje en X la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.

Pero advirtió: “Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos, de manera plena y permanente. Sin prensa libre no hay democracia posible, ni encuentro verdadero entre venezolanos”. Figuera también recordó que el acceso a la prensa “es un derecho” y “no una concesión”.

La dirigente opositora instó también a los ciudadanos a “ser fiscalizadores” para que los logros alcanzados hasta el momento en medio de las negociaciones y el nuevo contexto político de Venezuela “sean permanentes”.

“Hoy seguiremos en la mesa trabajando para lograr más libertades”, recordó la ex diputada, quien señaló que cada vez que su delegación se sienta en la mesa de negociaciones lo hace “con la determinación de lograr la reinstitucionalización” y “la transición hacia la democracia”, insistiendo para que “vuelvan las voces”.