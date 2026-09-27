Chavistas protestan en Caracas contra el "tutelaje" de EE UU sobre Venezuela

Los manifestantes sostienen que Washington está ejerciendo "coerción" sobre el actual Gobierno de Delcy Rodríguez para que se firmen acuerdos.

La manifestación ocurre tras la reunión de Delcy Rodríguez con Donald Trump al margen de la Asamblea General de la ONU

Caracas/Decenas de chavistas protestaron este sábado en una zona del este de Caracas contra el "tutelaje" y el intervencionismo de EE UU en Venezuela, luego de casi nueve meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses durante un ataque a la capital venezolana.

"Nuestra exigencia es que salga el imperialismo de Venezuela. Nosotros, como Frente Popular Antiimperialista, ya tenemos varios, desde hace nueve meses ya, pidiendo no al intervencionismo, al no tutelaje y a que Venezuela siga con su propio destino y su autodeterminación", dijo la vocera de la organización, Rosa Mejías, a la prensa desde la manifestación en el sector Propatria.

"¡Libertad para Cilia y Nicolás!" y "Venezuela se respeta", gritaron los manifestantes que cada cierto tiempo se reúnen en alguna zona de Caracas para protestar contra EE UU.

Nosotros, como Frente Popular Antiimperialista, ya tenemos varios, desde hace nueve meses ya, pidiendo no al intervencionismo, al no tutelaje y a que Venezuela siga con su propio destino

Mejías dijo que Washington está ejerciendo "coerción" sobre el actual Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para que se firmen acuerdos.

"Empezaron a determinar posiciones para dominar y robarnos nuestros recursos. Nosotros no creemos que sea un pacto. Nosotros creemos que son medidas coercitivas que está imponiendo los norteamericanos", dijo.

Desde que el Gobierno de Trump capturó en enero pasado a Maduro, este país suramericano ha firmado varios acuerdos petroleros con EE UU y empresas norteamericanas.

El pasado 28 de agosto, Venezuela y EE UU firmaron un acuerdo petrolero da a Washington más del 20% de las reservas de crudo venezolanas.

Trump dijo este sábado que conversó con Rodríguez sobre las elecciones y la calificó de "fantástica"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, detalló un día después que el acuerdo petrolero tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

Rodríguez además sostuvo el martes una reunión con Trump en Nueva York, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Trump dijo este sábado que conversó con Rodríguez sobre las elecciones y la calificó de "fantástica".