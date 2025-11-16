Chile elige este domingo al sucesor de Boric y las encuestas apuntan a una segunda vuelta

Si las tres derechas se unen en segunda vuelta, algo que vaticinan todos los analistas, hay escasas opciones de que Jara llegue al poder.

Santiago de Chile/Un total de 3.498 locales electorales abrieron sus puertas este domingo para dar comienzo a las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, en las que se escogerá al sucesor del progresista Gabriel Boric y se renovará el Parlamento. Más de 15,6 millones de personas están llamadas a las urnas, en las primeras presidenciales con voto obligatorio desde el retorno a la democracia, para elegir entre ocho candidatos a La Moneda, con la izquierdista Jeannette Jara, ex ministra comunista de Boric, como favorita.

La mayoría de los sondeos publicados antes de la veda muestran que Jara con un apoyo del 30%, pero sin los votos suficientes para hacerse con la Presidencia, por lo que habrá que celebrar una segunda vuelta o balotaje el 14 de diciembre. La gran incógnita es quién pasará a la segunda vuelta o balotaje, ya que muchos sondeos indican que hay una intensa disputa entre dos candidatos de derecha.

Por un lado está el abogado católico y padre de nueve hijos José Antonio Kast, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda tras perder contra Boric en 2021 y que en esta campaña ha buscado mostrarse más moderado. Kast se mostró este domingo seguro de lograr el pase a la segunda vuelta de las presidenciales de Chile, pero advirtió que, de no conseguirlo, “apoyará a cualquier lista” contraria al actual gobierno, aunque sin aludir a sus dos principales rivales.

Por otro, el diputado libertario Johannes Kaiser, que ha irrumpido con fuerza en estos comicios y lidera una derecha más radical, que asegura “no tener miedo” a dar la llamada “batalla cultural”.

La campaña ha estado marcada por el aumento de la delincuencia y de la percepción de inseguridad

Los sondeos también muestran que Jara no tendría posibilidades de hacerse con la Presidencia si se unen en el balotaje los libertarios con la derecha tradicional, cuya candidata, Evelyn Matthei, fue favorita durante meses pero cayó al cuarto lugar. A Matthei le sigue de cerca el economista populista Franco Parisi, que ya dio la sorpresa quedando tercero en las pasadas elecciones.

La campaña ha estado marcada por el aumento de la delincuencia y de la percepción de inseguridad, en un país que sigue siendo uno de los más seguros de la región, y por la fatiga de una población agotada por los sucesivos procesos electorales desde las masivas protestas de 2019.

Si las tres derechas se unen en segunda vuelta, algo que vaticinan todos los analistas, hay escasas opciones de que llegue al poder Jara, la primera militante que representa a toda la izquierda y la centro-izquierda en unas presidenciales y quien fue elegida en unas primarias abiertas a la ciudadanía el pasado junio.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

En las elecciones parlamentarias las derechas parten como favoritas

Además de las presidenciales, Chile celebra también este domingo elecciones parlamentarias para escoger a los 155 diputados y a 23 de los 55 senadores, una elección en la que las derechas parten como favoritas y que será clave para la futura gobernabilidad del país. Según datos del Servicio Electoral (Servel), compiten un total de 1.096 candidatos a diputados y 125 postulantes al Senado para las siete circunscripciones regionales que tienen que renovarse.

Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado –dos de las instituciones con peor aprobación ciudadana del país– la mayoría de las encuestas publicadas antes de la veda pronostican un avance importante del conservadurismo e, incluso, un triunfo en ambas cámaras.

La gran incógnita es si las fuerzas de derecha alcanzarán los 4/7 necesarios en el Parlamento, algo que no ha ocurrido desde el retorno a la democracia y que les permitiría cambiar la Constitución y hacer reformas estructurales de calado.

Los centros de votación estarán abiertos hasta las 18:00, hora local, y se espera que los resultados estén un par de horas después.