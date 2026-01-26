China acusaría a un alto general investigado de filtrar secretos nucleares a EE UU, según 'WSJ'

Otras acusaciones contra el ‘número 2’ del Ejército serían la de “formar camarillas políticas”, “abusar de su autoridad” o “aceptar cuantiosos sobornos”

Shanghái/China habría acusado a su general de más alto rango, Zhang Youxia, de haber filtrado secretos nucleares a Estados Unidos, afirma el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), tras la investigación anunciada este fin de semana contra el ‘número 2’ de la cadena de mando militar del país asiático.

Ese medio cita a fuentes anónimas que conocerían los detalles de una sesión informativa de alto nivel a la que habrían asistido algunos de los cargos de mayor responsabilidad de las Fuerzas Armadas, durante la cual se habrían detallado varias de las razones por las que se iniciaron las pesquisas.

Según la información, la acusación de filtrar “datos técnicos clave sobre las armas nucleares de China” a EE UU estaría relacionada con la investigación también abierta esta pasada semana contra Gu Jun, ex director general de la estatal CNNC, responsable de los programas nucleares del país, tanto civiles como militares.

No se habrían ofrecido más detalles sobre las supuestas fallas de seguridad vinculadas a Zhang, vicepresidente primero de la Comisión Militar Central (CMC, máximo órgano dirigente del Ejército), lo que le sitúa como ‘número 2’ militar del país, con un rango tan solo por detrás del presidente chino, Xi Jinping, que encabeza ese organismo, y también es uno de los 24 miembros del Politburó, el segundo escalafón de mando del gobernante Partido Comunista (PCCh).

Otras acusaciones contra el general serían la de “formar camarillas políticas”, es decir, redes de influencia que menoscaben la unidad del Partido; “abusar de su autoridad” dentro de la CMC o “aceptar cuantiosos sobornos” a cambio de facilitar ascensos como el de Li Shangfu, que llegó a ser ministro de Defensa en 2023 antes de caer en desgracia, caso que sería clave en la propia caída de Zhang.

Las autoridades, apunta WSJ, habrían requisado dispositivos a varios oficiales que ascendieron junto a Zhang y también al general Liu Zhenli, jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la CMC, contra el que también se anunciaron pesquisas.

“Miles de oficiales con lazos con ambos se han convertido en objetivos en potencia” de las investigaciones, agrega el texto.

También se estaría revisando el papel de Zhang como supervisor de una agencia encargada de investigación y desarrollo (I+D) y contratos de material militar, y Xi habría encargado investigar “a fondo” su etapa en Shenyang (norte) entre 2007 y 2012.

Este domingo, un editorial publicado en el diario oficial del Ejército acusó a Zhang y Liu de “menoscabar” la autoridad de Xi dentro de la CMC, de exacerbar los problemas de corrupción en las Fuerzas Armadas y de “dañar” la preparación para el combate real antes del centenario, en 2027, de la fundación del Ejército Popular de Liberación (EPL).

En ese año, según el Pentágono, Pekín busca tener las capacidades para lanzar la invasión de Taiwán y cumplir así con el objetivo declarado de Xi de lograr la “reunificación” de China con la isla.

De hecho, Zhang era considerado como figura clave en los planes de Xi de modernizar las Fuerzas Armadas y también como el aliado castrense más cercano del presidente, en parte porque los padres de ambos, el general Zhang Zongxun y el vice primer ministro (1959-1965) Xi Zhongxun, lucharon juntos en la guerra civil que desembocó en la fundación de la República Popular China, en 1949.

Desde su llegada al poder en 2012, Xi ha impulsado sucesivas purgas en la cúpula de las Fuerzas Armadas, unos movimientos destinados tanto a combatir la corrupción entre sus filas como a reforzar la lealtad de los mandos castrenses al PCCh y a su liderazgo.

Entre los líderes militares purgados destacan el ‘número 3’ del Ejército, He Weidong; Miao Hua, un almirante considerado próximo a Xi; los ministros de Defensa Wei Fenghe (2018-2023) y Li Shangfu (marzo-octubre de 2023), y los comandantes de la Fuerza de Cohetes Li Yuchao y Wang Houbin.