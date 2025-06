China y EE UU firman un acuerdo comercial tras las negociaciones en Londres

Pekín/China y Estados Unidos han acordado los términos del acuerdo que sellaron en su última ronda de negociaciones, celebrada en Londres, y Pekín "revisará y aprobará" las solicitudes de exportación de bienes restringidos, como las tierras raras, informó hoy el Ministerio chino de Comercio. "Los equipos de China y EE UU mantuvieron una comunicación cercana. Recientemente, con aprobación, ambas partes confirmaron los detalles del acuerdo", indicó un portavoz de la institución en un comunicado divulgado hoy en su página web oficial.

El documento indica que China revisará los permisos de exportación "de bienes controlados que cumplan con las condiciones con arreglo a la ley", en una aparente referencia a las tierras raras, minerales clave para sectores como defensa o automoción y cuya producción controla el país asiático, que impuso restricciones a su venta al extranjero a principios de abril. A cambio, asegura Comercio, "Estados Unidos cancelará una serie de medidas restrictivas que tomó contra China".

"Se espera que EE UU y China encuentren un término medio y cumplan con los importantes consensos y requisitos alcanzados por los jefes de Estado el pasado 5 de junio", apunta el comunicado, en referencia a la llamada entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, que desbloqueó la situación y habilitó a que representantes comerciales de ambas potencias se reunieran.

A mediados de junio, tras las dos jornadas de negociaciones en la capital británica, el líder republicano apuntó que el acuerdo incluye un arancel estadounidense del 55% a productos chinos y otro del 10% a los bienes del país norteamericano por parte de Pekín. El entendimiento de Londres suponía el establecimiento de un marco de trabajo que implementase el "consenso" alcanzado por Xi y Trump en la mencionada llamada, aunque estaba pendiente precisamente de que ambos líderes diesen su visto bueno definitivo para su firma.

Esa ronda de negociaciones buscó rebajar las tensiones entre ambas potencias después de que se acusaran mutuamente de incumplir el acuerdo alcanzado en Ginebra (Suiza) en mayo, que dio comienzo a una tregua comercial de 90 días por la cual China reduciría del 125% al 10% sus aranceles a productos estadounidenses mientras que EE UU haría lo propio del 145% al 30% para los bienes chinos.

China había denunciado que EE UU había incumplido esa tregua al restringir la exportación de chips de inteligencia artificial (IA), suspender ventas de software de diseño de semiconductores o amenazar con revocar visados para estudiantes chinos, mientras que Washington consideraba que Pekín no honraba el pacto por las mencionadas limitaciones a las exportaciones de tierras raras. Tras su regreso a la Casa Blanca, Trump intensificó la guerra comercial que él mismo había iniciado en 2018 al dar comienzo a una escalada arancelaria contra China que se tradujo, en la práctica, en una suerte de embargo comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo.

El republicano también anunció el jueves que prevé sellar pronto un acuerdo similar con India. "Tenemos otro próximo, quizá con India, uno muy grande", añadió el mandatario de nuevo sin dar detalles. Hasta el momento, los de China y el Reino Unido son los dos únicos pactos que ya han sido sellados.

La Casa Blanca insistió este jueves en que no considera "crítico" el plazo del 9 de julio establecido inicialmente por el presidente para negociar nuevos acuerdos comerciales con sus socios y así evitar la aplicación de sus mal llamados "aranceles recíprocos". Asimismo, Trump advirtió de que no se cerrarán todos los acuerdos pendientes: "No vamos a hacer tratos con todos. Les enviaremos una carta con un gracias y un pagas el 25, el 35, el 45%", sostuvo.

Trump consideró que lo más destacado de su política arancelaria es haber conseguido que las empresas vuelvan a establecer o instalen sus fábricas en el país para evitar pagar gravámenes."Tal vez más importante que los miles de millones de dólares de los aranceles es el hecho de que tenemos cientos de plantas en construcción en todo Estados Unidos que nunca habrían estado aquí", añadió.