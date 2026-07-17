China lanza una organización internacional de gobernanza de la IA con 29 países, entre ellos Cuba

Pekín se reafirma como principal rival de EE UU en esta tecnología durante su evento estrella del sector

China lanzó este viernes una organización internacional de cooperación sobre inteligencia artificial (IA) con la participación inicial de una treintena de países, entre ellos Cuba, a medida que Pekín busca consolidar un papel de liderazgo sobre la gobernanza global de esta incipiente tecnología.

Un total de 29 países firmaron el acuerdo para establecer la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (Waico) en la megalópolis oriental de Shanghái, la cual servirá además como su sede principal, según un despacho de la agencia oficial de noticias Xinhua.

Entre las naciones participantes figuran Rusia, Kazajistán, Laos, Pakistán o Indonesia; si bien ni Xinhua ni el Ministerio chino de Asuntos Exteriores mencionan a más países, la agencia rusa Sputnik apunta también a presencia iberoamericana por medio de Brasil, Cuba y Venezuela.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también participó de la ceremonia, y hoy pronunció un discurso durante la inauguración de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), el principal evento del sector en China, en el que llamó a impedir que la IA quede en manos de "un puñado de empresas o países" y pidió que la tecnología no deje al margen a los países en desarrollo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a impedir que la IA quede en manos de "un puñado de empresas o países" y pidió que la tecnología no deje al margen a los países en desarrollo

También lo hizo el presidente chino, Xi Jinping, por primera vez en ese evento, para referirse a la creación de la Waico: "Nuestra visión de hace un año es ahora una realidad. Es una importante iniciativa por parte de China para responder a la llamada del 'sur global' y unir a la comunidad internacional para promover de forma enérgica el desarrollo y la gobernanza de la IA".

En opinión del mandatario del gigante asiático, el establecimiento de esta organización "será un hito importante en la historia del desarrollo de la IA".

Según el acuerdo, la Waico "defenderá los principios de la Carta de las Naciones Unidas, estará comprometida con las consultas en profundidad y la contribución conjunta al beneficio común, y apostará por un enfoque centrado en las personas".

La organización buscará promover la cooperación internacional y la gobernanza global de la IA, "garantizando que la IA sea beneficiosa, segura y justa, y por tanto promoviendo su desarrollo saludable y ordenado para beneficiar a toda la humanidad", apunta Xinhua.

El año pasado, el primer ministro chino, Li Qiang, ya propuso un plan de acción para la gobernanza global de esta tecnología y avanzó la creación de un organismo internacional que coordine los esfuerzos multilaterales en este ámbito, aunque hasta ahora no se habían concretado más detalles al respecto.

Pekín ha marcado la IA como una tecnología estratégica, y no solo prepara multimillonarios planes de inversión para desarrollarla a nivel nacional ante la pugna con Estados Unidos, sino que también ha anunciado múltiples regulaciones e iniciativas para controlar el impacto de esta tecnología a nivel económico y social.

Shanghái acoge el evento, en el que China busca reafirmar su capacidad de competir contra Estados Unidos. En la feria, que se prolongará hasta el próximo lunes, contará con más de un millar de empresas y será escenario privilegiado para el debut a nivel mundial de unos 300 productos de inteligencia artificial (IA). Además, se celebrarán unos 140 foros temáticos en los que participarán más de 1.400 ponentes, según datos ofrecidos por la organización.

El foro proporcionará un mecanismo para fomentar los contactos entre las empresas emergentes del sector chino, "múltiples" instituciones de capital riesgo y más de 200 inversores profesionales

El foro proporcionará un mecanismo para fomentar los contactos entre las empresas emergentes del sector chino, "múltiples" instituciones de capital riesgo y más de 200 inversores profesionales.

Una de las grandes novedades de esta edición será una conferencia que contará con algunos de los académicos más destacados del mundo de la computación como Andrew Yao o Richard Sutton, ganadores ambos del premio Turing, considerado el equivalente al Nobel en este ramo.

Según organizadores y medios locales, las ediciones pasadas se centraron en los lenguajes de modelo extenso (LLM) y en semiconductores, pero el énfasis este año estará más en infraestructura -por ejemplo, en cómo construir sistemas eficientes con múltiples chips- o en la gobernanza de la IA y el impacto de esta tecnología a nivel económico y social.

La Waic llega en un momento en el que la competencia entre los modelos chinos de IA y los estadounidenses está al rojo vivo. Firmas emergentes como DeepSeek o Zhipu AI han lanzado versiones con las que buscan competir con los gigantes de Silicon Valley como OpenAI mediante una combinación de apertura, precios bajos y rápida implantación comercial.

Esta batalla tecnológica, como era de esperar en un contexto marcado desde hace años por las constantes tensiones geopolíticas entre las dos principales potencias económicas del planeta, no está exenta de fricciones, ya que firmas estadounidenses como Anthropic han acusado a rivales chinos como Alibaba de acceder de forma "no legítima" a sus modelos para replicar sus capacidades.

Para seguir pugnando por la cabeza en esta carrera, Pekín prepara, según informaciones divulgadas recientemente en la prensa económica, un plan de inversión de unos 295.000 millones de dólares durante los próximos cinco años

Para seguir pugnando por la cabeza en esta carrera, Pekín prepara, según informaciones divulgadas recientemente en la prensa económica, un plan de inversión de unos 295.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, que se centrará en construir una red nacional de centros de datos y reducir la dependencia de fabricantes extranjeros en tecnologías clave como los chips.

Enfrente tiene no solo a los modelos estadounidenses sino las restricciones impuestas por Washington a la exportación de chips avanzados y de maquinaria para fabricarlos, así como iniciativas como Pax Silica, a la que se han sumado Japón o Países Bajos, que busca reforzar la cadena de suministro de semiconductores mientras Pekín trata de acelerar su propia capacidad.

Ante esta coyuntura, China busca sacar pecho con sus novedades: la atención de los medios locales se centró estos últimos días en el nuevo ‘supernodo’ estrella de Huawei, el Atlas 950; el modelo multimodal M3 de MiniMax, capaz de procesar y generar texto e imágenes, o el robot Quester1, de Swancor, que puede adoptar formas bípedas y cuadrúpedas de forma automática con un único chasis.