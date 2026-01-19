China pierde 3,4 millones de habitantes en 2025 ante otro récord negativo de la natalidad

Personas caminan por una calle en Pekín, China, el 19 de enero de 2026.

Pekín/El número de habitantes de China, el segundo país más poblado del mundo, se redujo en unos 3,39 millones en 2025 ante un récord negativo de natalidad y el envejecimiento de la población, según datos oficiales publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El dato supone un cuarto año consecutivo de contracción, después de que la población disminuyese 850.000 personas en 2022 –el primer descenso desde 1961, cuando el número de habitantes se contrajo como consecuencia de la hambruna derivada de la fallida política de industrialización del Gran Salto Adelante–, en 2,08 millones en 2023 y en 1,39 millones en 2024.

El país registró el año pasado 7,92 millones de nacimientos, una considerable reducción frente a los 9,54 millones de 2024 y un nuevo récord negativo desde el año de la fundación del país, 1949, al quedar incluso por debajo de los 9,02 millones de 2023.

La tasa de natalidad cayó también a mínimos históricos, con 5,63 por cada 1.000 personas

Pese a las numerosas políticas anunciadas por autoridades tanto a nivel local como nacional para tratar de crear una "sociedad favorable a la crianza", la tasa de natalidad cayó también a mínimos históricos, con 5,63 por cada 1.000 personas.

China permite desde 2021 a sus ciudadanos tener un tercer hijo, aunque la decisión no la acogió con gran entusiasmo por la población, debido tanto a la carga económica que supone la crianza como a la prioridad que se da a la carrera laboral.

Durante su XX Congreso, en 2022, el gobernante Partido Comunista (PCCh) enfatizó que el país necesita un sistema que "aumente las tasas de natalidad y reduzca los costos del embarazo, el parto, la escolarización y la crianza"; además, el presidente chino, Xi Jinping, calificó la crisis demográfica como un "asunto vital".

Además, China registró en 2025 unos 11,31 millones de fallecimientos, con una tasa de 8,04 por cada 1.000 habitantes, superior a la de 7,76 del año anterior.

Así, el gigante asiático finalizó el año con 1.404,89 millones de habitantes, lo que contrasta con los 1.408,28 millones que había en el país a finales del año anterior.