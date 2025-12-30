China promete “contramedidas firmes” frente a Taiwán y las ventas de armas de EE UU

Pekín se opondrá “con firmeza” a cualquier intento de avanzar hacia la independencia de la isla o de reforzar su capacidad militar con apoyo externo.

Trump quita peso a las nuevas maniobras militares de Pekín en torno a la isla, que se realizan con fuego real y acaban este martes

Pekín / Washington/China advirtió este martes de que adoptará “contramedidas firmes” frente a las “provocaciones” de las fuerzas independentistas de Taiwán y a las ventas de armas de Estados Unidos a la isla, al considerar que ambas cuestiones afectan directamente a sus “intereses fundamentales” y a su soberanía nacional.

Las declaraciones fueron realizadas hoy por el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, durante un foro sobre la situación internacional celebrado en Pekín, en un momento de renovadas maniobras militares chinas en torno a la isla y tras recientes ventas de armamento estadounidense a Taipéi, informó la agencia de noticias Xinhua.

Durante su intervención, Wang subrayó que la cuestión de Taiwán es “un asunto interno de China” y se sitúa en el “núcleo de sus intereses centrales”, por lo que afirmó, Pekín se opondrá “con firmeza” a cualquier intento de avanzar hacia la independencia de la isla o de reforzar su capacidad militar con apoyo externo.

El jefe de la diplomacia china señaló que las ventas de armas por parte de Estados Unidos “alimentan las tensiones” en el Estrecho de Taiwán

El jefe de la diplomacia china señaló que las ventas de armas por parte de Estados Unidos “alimentan las tensiones” en el Estrecho de Taiwán y constituyen, a su juicio, una injerencia en los asuntos internos del país, al tiempo que reiteró que China “no renunciará” a la defensa de su soberanía y de su integridad territorial.

Las declaraciones coinciden con ejercicios militares de gran escala llevados a cabo por el Ejército chino alrededor de Taiwán, que incluyen maniobras aéreas y navales y simulaciones de bloqueo, en respuesta, según Pekín, tanto a las actividades de las autoridades taiwanesas como al respaldo militar estadounidense a la isla.

El Ejército chino anunció a primera hora de la mañana el inicio del segundo día de ejercicios bélicos en torno a Taiwán, en los que participan unidades del ejército de tierra, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes, en un contexto de creciente tensión entre Pekín y Washington y Tokio por la cuestión taiwanesa.

"A las 13:00 horas del 30 de diciembre, las fuerzas terrestres del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación organizaron un entrenamiento con fuego real y, al mismo tiempo, llevaron a cabo un ataque conjunto simulado de largo alcance con unidades de la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes en las aguas al sur de Taiwán", señaló el mando castrense en un comunicado.

Este simulacro tuvo lugar cuatro horas después de la realización de un ejercicio similar en aguas al norte de la isla, y en ambos casos se obtuvieron los "efectos deseados", de acuerdo al Comando.

Este lunes, el presidente de EE UU, Donald Trump, quitó peso a las nuevas maniobras y aseguró que Pekín lleva "20 años realizando ejercicios navales" en el estrecho de Formosa.

"Tengo una excelente relación con el presidente (chino) Xi (Jinping), y él no me ha dicho nada al respecto. Ciertamente estoy al tanto (de las maniobras), pero él no me ha comentado nada, y no creo que vaya a hacerlo", aseguró Trump al ser preguntado por medios durante una rueda de prensa conjunta ofrecida en su residencia de Florida con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El republicano insistió en que no ve peligro alguno en estas nuevas maniobras, que incluyen el despliegue de aviones, buques de guerra o artillería de largo alcance: "No. Nada me preocupa. Nada en absoluto", dijo.

"Llevan 20 años realizando ejercicios navales en esa zona. Ahora la gente lo interpreta de forma un poco diferente, pero de hecho, los ejercicios anteriores eran de mayor envergadura que los actuale"», sentenció Trump sobre los ejercicios que Pekín ha llamado ‘Misión Justicia-2025’.

Las maniobras se extenderán hasta las 18:00 hora local y se concentran en siete zonas aéreas y marítimas cercanas a Taiwán.

En comparación con anteriores ensayos bélicos, estos ejercicios abarcan áreas más amplias del Estrecho y de la costa oriental de Taiwán, lo que supone un "estrechamiento del cerco" en torno a la isla que "permitiría a las fuerzas navales y aéreas chinas aproximarse desde múltiples direcciones", afirmó Zhang Chi, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de China, al rotativo oficialista Global Times.

El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, isla que se autogobierna de manera independiente de Pekín desde 1949, declaró que había puesto en marcha un centro de respuesta y desplegado fuerzas "adecuadas" para "proteger la libertad y la democracia" y salvaguardar la soberanía taiwanesa.

China considera a Taiwán parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la "reunificación", mientras que el Gobierno taiwanés rechaza las reclamaciones de soberanía de Pekín y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y socio en materia de seguridad.

La escalada retórica y militar se produce en un contexto de fricciones persistentes entre China y Estados Unidos, cuyas relaciones atraviesan una etapa de competencia estratégica marcada por disputas comerciales, tecnológicas y de seguridad, con Taiwán como uno de los principales focos de tensión en la región Asia-Pacífico.