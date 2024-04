Cientos de miles de argentinos reivindican en las calles la universidad pública

Buenos Aires/Cientos de miles de personas se han manifestado este martes en Buenos Aires, la capital de Argentina, en favor de la universidad pública y contra la falta de financiamiento de estos centros por parte del Gobierno del ultraliberal Javier Milei en lo que se ha convertido en la movilización más grande en su contra hasta el momento.

A la manifestación, que acabó en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Gobierno, han asistido partidos políticos opositores, sindicatos y organizaciones sociales, incluidos líderes y altos cargos las mismas.

Mientras que la Policía ha cifrado en 150.000 los asistentes, los organizadores de la protesta han asegurado que ha sido en torno a medio millón; unos 800.000 si se suman las más de 50.000 personas en la ciudad de Córdoba, unas 20.000 en Mendoza, y varios miles más en Mar de Plata y en Rosario, según el diario argentino Clarín.

Las movilizaciones, que han tenido lugar sin incidentes, han sido convocadas por el Consejo Interuniversitario --integrado por representantes de los consejos directivos de las 66 universidades de públicas--, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.

"Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo y aún no abonado, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo", han comunicado los convocantes.

Estas protestas se producen bajo el mandato de Milei, quien asegura que las universidades públicas "adoctrinan" y ha llegado a poner en duda la transparencia en materia financiera de las mismas tras asegurar que no se someten a auditorías.

Figuras de renombre como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ambos docentes, se sumaron a la marcha, lo que llevó a Gobierno a señalar que estaba manchada con intereses de la política. Sin embargo, a los universitarios que asistieron les hacía ilusión contar con su apoyo.

“Me parece que está muy bien que hayan venido (Pérez Esquivel y Taty Almeida) porque los organismos de derechos humanos son sectores que han aportado a la educación. Es un gran gesto y necesario que estén”, dijo Julián Araoz a EFE, un joven estudiante de Ciencias de la Educación que llegó a la capital desde la norteña provincia de Tucumán.

“De alguna forma, empieza a ponerse en discusión la importancia de sostener, defender y repensar la universidad pública. Antes (de Milei) se podía estudiar. Nuestra universidad funcionaba, tenía un presupuesto acorde y nuestros docentes cobraban sus salarios, pero ahora se está poniendo difícil”, agregó.

Felicitas, que se está formando para educar a chicos de La Matanza –una de las localidades más grandes y empobrecidas de la provincia de Buenos Aires– en el Instituto Superior N°82 Carlos Fuentealba, que depende de la gestión estatal, tiene miedo de no poder egresar por la falta de presupuesto.

"Esta manifestación no es en contra del Gobierno, sino a favor de la educación. La carencia de mantenimiento hace que no podamos tener clases porque se inunda cuando llueve. Sumado a la falta de corredores seguros ante hechos de inseguridad y la escasez de profesores, ya que no hay plata para pagarles”, relató a la futura docente.

A nivel nacional, y durante meses, autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) habían advertido que tenían fondos suficientes para mantener el sistema educativo hasta el mes de mayo próximo, después, “tendrían que cerrar”.

Los asistentes dijeron que esperan que la presión social sea suficiente para convencer al Ejecutivo libertario de que es preciso brindar más recursos que sustenten a las universidades.

Sebastián Barcovich, estudiante de arquitectura en la UBA, le dijo a EFE que la educación pública universitaria es necesaria. Es una de las “facetas más importantes que tenemos como nación”.

“Soy primera generación universitaria de mi familia y esa posibilidad de estudiar es la mejor inversión. Después lo puedo retribuir con mi trabajo profesional”, indicó.