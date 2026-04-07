El cierre de Ormuz deja una crisis energética actual peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas

La AIE recomienda "utilizar la energía de la forma más prudente posible, ahorrando y mejorando su eficacia.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía es "muy pesimista" y teme un "abril negro" si el estrecho no se abre este mes

París / Madrid/El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se muestra "muy pesimista" respecto a la crisis energética actual, que es peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas, y teme un abril "negro" si no reabre durante este mes el estrecho de Ormuz.

En una entrevista publicada este martes en el diario francés Le Figaro, Birol insiste en que aunque la AIE trabaja en diferentes líneas, como medidas para ahorrar petróleo y gas y podría decidir sacar al mercado una parte más importante de sus reservas estratégicas, "la única, verdadera solución" es "la reapertura del estrecho de Ormuz".

"Mientras siga cerrado, la economía mundial se seguirá enfrentando a muy grandes dificultades", añade.

Sobre la situación actual, "el mundo no ha vivido nunca una perturbación del aprovisionamiento energético de tal magnitud. Si se observan las tres grandes crisis petrolíferas y gasísticas pasadas, la crisis actual es más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas. Nos enfrentamos a un gran choque energético que combina choque petrolero, choque gasístico y choque alimentario", aseguró.

"Nos enfrentamos a un gran choque energético que combina choque petrolero, choque gasístico y choque alimentario"

Da por hecho que "la economía mundial va a sufrir" y que los países en desarrollo "serán los más afectados por los precios elevados del petróleo, del gas, de la alimentación y por la aceleración de la inflación". Por eso se muestra "muy pesimista".

Preguntado por la decisión tomada por los miembros de la AIE de sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para tratar de estabilizar los mercados, señala que se está llevando a cabo "progresivamente" y que va a continuar "en las próximas semanas".

Birol recuerda que es la mayor liberación de reservas de la historia de la organización (que se creó tras la crisis de 1973), que supone un 20% de las que disponen los países y que el resto se utilizará "si es necesario, pero espero que no lo sea".

El director de la AIE explica que con la guerra en Oriente Medio han resultado dañadas por los ataques 75 infraestructuras energéticas y "más de un tercio" están "gravemente o muy gravemente afectadas" y volverlas a poner en marcha costará "mucho tiempo".

Ante esas circunstancias, anticipa que "la arquitectura del sistema energético mundial va a cambiar", algo que costará "años" pero al final "la geopolítica de la energía se transformará profundamente".

De esa transformación, destaca que las renovables, la solar y la eólica que permiten una rápida instalación, van a progresar de forma mucho más acelerada, "en una escala de unos meses", un fenómeno que ya se dio con la invasión rusa de Ucrania. Además, "la vida de las centrales nucleares existentes se prolongará; de ahí sacaremos capacidades adicionales".

"La arquitectura del sistema energético mundial va a cambiar", algo que costará "años" pero al final "la geopolítica de la energía se transformará profundamente"

Y también prevé que, como en los años 1970, la industria automovilística se va a transformar, con un desarrollo mucho más rápido de los coches eléctricos, en particular en Asia, donde la demanda de petróleo es más fuerte.

Su recomendación para los países es, en primer lugar, "utilizar la energía de la forma más prudente posible, ahorrando y mejorando su eficacia. Luego, hay que seguir apoyando el crecimiento de las renovables y desarrollar importaciones de diferentes socios comerciales".

El precio del petróleo volvió a subir este martes, mientras que las principales bolsas de valores operan con moderación, pendientes de las últimas horas del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz bajo amenaza de desatar "el infierno" en el país en caso contrario. A su vez, continúan los bombardeos en toda la región, con ataques contra Irán, Israel y países del Golfo.

El barril de brent y el petróleo intermedio de Texas (WTI) subieron hasta los 109,77 dólares y los 112,41 respectivamente este lunes, mientras Wall Street cerró en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,36%.

Las principales bolsas asiáticas, como el Kospi surcoreano o el Nikkei japonés, registraban ligeras variaciones durante las horas de negociación. En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 0,03 %, hasta los 4.681 dólares la onza; y la plata ganaba un 0,22 %, a 73,08 dólares la onza.

Los inversores siguen de cerca los contactos entre Estados Unidos e Irán después de que Teherán presentara una propuesta de diez puntos para poner fin a la guerra que descarta un alto el fuego temporal y plantea un acuerdo permanente, con exigencias como el levantamiento de sanciones y garantías sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Teherán fue atacada en una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, según informó la Media Luna Roja iraní y confirmaron las Fuerzas de Defensa hebreas (FDI), que no informaron sobre muertos o heridos.

El Ejército de Israel también dijo haber detectado proyectiles lanzados desde Irán, aunque no hay reportes de ningún impacto ni de heridos a raíz del ataque.

El Ejército de Israel también dijo haber detectado proyectiles lanzados desde Irán, aunque no hay reportes de ningún impacto ni de heridos a raíz del ataque

Baréin lanzó una alerta y pidió a sus residentes buscar refugio ante una nueva oleada de ataques lanzada desde Irán, mientras que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos dijeron haber interceptado varios drones y misiles.

Trump insistió ayer lunes en sus amenazas contra Teherán, aunque volvió a enviar mensajes contradictorios sobre la guerra, y mantuvo la incertidumbre horas antes de que venza el ultimátum lanzado al país persa para alcanzar un acuerdo.

El mandatario estadounidense aseguró que cree que Irán está negociando "de buena fe" con su país y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo", aunque no quiso dar detalles sobre un posible alto el fuego. Irán, en cambio, advirtió de que las conversaciones iban mal.

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, urgió en una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, a garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz en medio de la liberación de un ciudadano nipón detenido.

Además, el Gobierno de Filipinas confirmó la muerte de una segunda ciudadana en el conflicto en Oriente Medio. El fallecimiento sucedió el pasado 5 de abril en la ciudad portuaria de Haifa, después de que un misil impactara en la vivienda de la mujer, donde también perecieron su esposo israelí y los padres de este.