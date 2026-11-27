María Corina Machado abraza a una persona este jueves, durante un encuentro vecinal para impulsar la iniciativa Punto de Acuerdo, en Caracas.

Su equipo ha lanzado Punto de acuerdo, una especie de consulta popular con 19 preguntas sobre el modelo de país que les gustaría tener

Caracas/María no tenía ni idea de que esta tarde María Corina Machado aparecería en su barrio, La Vega, uno de los más populares del oeste de Caracas. Por eso, a sus ochenta y tantos años echa a correr en cuanto ve las cámaras, sube los tres pisos de la casa de sus vecinos y se lanza a abrazar a su ídolo.

"Coño nojoda, ¿hasta cuándo esto? Esto es un yugo, un parásito, un insecto. 27 años sufriendo", se queja, mientras señala su mandíbula inferior indicando que con la situación actual no puede ni ponerse los dientes que le faltan.

Habla con EFE poco después de que Machado se haya dirigido, sin soltar el abrazo, a un grupo de vecinos de esta barriada caraqueña.

Habla con EFE poco después de que Machado se haya dirigido, sin soltar el abrazo, a un grupo de vecinos de esta barriada caraqueña

La gente la escucha con atención, asiente de acuerdo con cada frase que dice, aplaude cuando afirma que "nunca más un venezolano será perseguido por lo que piensa" y grita: "Libertad, libertad".

En el salón de abajo, donde la familia ha invitado a vecinos y ha apartado la desvencijada mesa central para poder sentarse en un círculo, Edgar Delgado valora que después de años de persecución por fin puedan hablar con cierta libertad.

No se esperaba a Machado en el salón de su casa, pero lo agradece pues, como explica a EFE, ellos también han estado "en la clandestinidad". "Nosotros también vivíamos guardándonos porque nos perseguían de cualquier manera. Pero hoy puedo decir que valió la pena", alega.

La Vega ha sido la primera parada del recorrido de Machado por algunos de los barrios más populares y desfavorecidos de la capital venezolana, en una visita inesperada, para sorprenderles haciendo algo que ella había pedido: debatir sobre el país que desean tener.

Esta semana su equipo ha lanzado Punto de acuerdo, una especie de consulta popular a modo de encuesta de opinión pública con 19 preguntas sobre el modelo de país que les gustaría tener.

"Vamos con la pregunta de los hidrocarburos: ¿queremos que todo el sector sea privado, que todo sea público o que continuemos como ahora pero con más controles?", pregunta Janette Segovia a un grupo de vecinos, en un segundo piso de una casa de ladrillo sin terminar, en el barrio de Carapita, en Antímano.

"Vamos con la pregunta de los hidrocarburos: ¿queremos que todo el sector sea privado, que todo sea público o que continuemos como ahora pero con más controles?"

Machado se sienta y les escucha; siempre sonriendo. Cuando le toca intervenir, no para de hablar de "una nueva Venezuela" y hablar del poder de la gente, de la decencia y de poner al pueblo en el centro.

De hecho este proyecto, Punto de acuerdo, según su gerente, Fabio Valentini, consiste en eso, que gente con todo tipo de opinión pueda debatir sobre las líneas más importantes que son la base de un país.

"Ella nos dio esto que se llama 'Acuerdo nacional, una encuesta de opinión' y nos pidió a aquellos que estamos con ella que reuniéramos a entre 10 a 30 para discutir estas preguntas", explica a EFE Segovia, quien llevaba en la mano el papel con las preguntas de opción múltiple.

Valentini adelanta que se van a realizar más de 2.000 asambleas como las de estos barrios en un solo día. Y luego las respuestas que se recojan se volcarán en una web para ser analizadas de cara a un posible futuro gobierno de Machado.

Sin fecha aún a la vista para unas elecciones en Venezuela, aseguran que no se trata de campaña o precampaña: "Es enseñar a la gente esta iniciativa, que se realiza aún bajo el chavismo, de lo que va a ser la nueva Venezuela", destaca Valentini a los periodistas que acompañan a Machado.

Poco después, las cuatro camionetas que acompañan a la líder opositora se paran en Petare, el mayor barrio de Caracas

Poco después, las cuatro camionetas que acompañan a la líder opositora se paran en Petare, el mayor barrio de Caracas.

Machado entra a una casa para escuchar a la gente debatir y a la salida ya se ha corrido la noticia de su visita. Medio centenar de personas del sector de Campo Rico la esperan con bocinas, los móviles grabando y hasta una banda improvisada. Cuando sale, irrumpen en gritos de "presidente, presidente".

Hace un año y medio, cuando Machado estaba en la clandestinidad y Nicolás Maduro aún no había sido capturado por Estados Unidos, era impensable que caminara tranquila por un barrio popular como Petare, controlado por los colectivos chavistas.

Aunque los cambios no son totales. Unos pocos metros más adelante, el ambiente es muy distinto. Varias personas increpan a la caravana, con banderas del gobernante PSUV, fotografías de Hugo Chávez e insultos a la opositora.