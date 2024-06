Claudia Sheinbaum consigue una amplia mayoría y será la primera mujer presidente de México

Ciudad de México/La oficialista Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México tras obtener entre un 58,3% y un 60,7% de los votos en las elecciones de este domingo, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), ante un rango de entre el 26,6% y el 28,6% de su principal rival, la opositora Xóchitl Gálvez.

En tanto, el candidato del opositor Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, habrían obtenido entre el 9,9% y el 10,8% de los sufragios, según detalló la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en un mensaje en cadena nacional.

El resultado vaticina una relación de continuidad con Cuba, cuyo presidente, Miguel Díaz-Canel, ha publicado un mensaje de felicitación en redes sociales nada más conocerse la noticia, en torno a las 2 de la madrugada en la Isla.

"Cuba saluda la histórica elección de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México. Le deseamos éxitos en su gestión, primera de una mujer en ese cargo. Cuente con la disposición cubana de seguir fortaleciendo la entrañable hermandad que une a nuestros pueblos", escribió en su cuenta de X. Durante el mandato de López Obrador los lazos entre las dos naciones se han hecho muy intensos, con destacadas operaciones de colaboración que abarcan desde la contratación de médicos cubanos para trabajar en México o el envío de crudo de Pemex, entre otras. Además, la –fracasada– compra de piedra de la Isla para la construcción del Tren Maya fue otro de los grandes hitos en la relación bilateral.

Entre los primeros que han felicitado a Sheinbaum también están Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. También Honduras, Guatemala y Costa Rica o, desde Europa, el Gobierno de España, han hecho llegar ya su enhorabuena.

Decenas de miles de simpatizantes se congregaron en el Zócalo de Ciudad de México, la mayor plaza pública del país, para festejar el triunfo de Sheinbaum, quien apareció para agradecer su victoria. "Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras", expresó.

La candidata consideró que la alianza del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) se lleve la mayoría calificada, de dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado, con lo que podría reformar la Constitución sin negociar con la oposición. Con ello, proyectó impulsar las políticas del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país", manifestó.

Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023), basó su campaña en prometer continuidad a los proyectos de López Obrador, mientras que la alianza opositora de Gálvez la acusó de representar el "autoritarismo".

"Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país"

Entre las reformas constitucionales que propuso López Obrador está la militarización de la Guardia Nacional, una modificación del sistema electoral y elegir por voto popular a jueces y miembros de la Suprema Corte.

Pero la aspirante sostuvo que concibe "un México plural, diverso y democrático" en el que "el disenso forma parte de la democracia". "Y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingo", afirmó.

También prometió "garantizar las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización". "Somos demócratas y por convicción nunca haríamos un Gobierno autoritario ni represor. Respetaremos también la diversidad política, social, cultural y religiosa, la diversidad de género y sexual", afirmó.

Además, se comprometió a tener un Gobierno "honesto, sin influyentismo, sin corrupción, ni impunidad, será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal, y de autonomía del Banco de México".

La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, reconoció la victoria de su oponente y afirmó que exigirá resultados y soluciones a los grandes problemas del país.

“Quiero enfatizar que mi reconocimiento viene acompañado de una firme exigencia de resultados y soluciones a los grandes problemas del país y del indispensable respeto a la constitución y a las instituciones democráticas”, señaló la representante de la Coalición Fuerza y Corazón por México.

“Sé que si le va bien a su Gobierno le va a ir bien a nuestro país”, expuso.

Gálvez advirtió que saldrá a las calles “las veces que haya que salir para defender la República y a la democracia” y que seguirá defendiendo las causas en las que cree, entre ellas el apoyo a madres buscadoras, la lucha de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, el combate a la corrupción y el impulso a las energías limpias.

“Ahora es momento de dejar atrás el encono propio de las campañas para pasar a una fase de reconciliación en que se privilegie lo que nos une como habitantes de nuestra casa común"

"Ahora es momento de dejar atrás el encono propio de las campañas para pasar a una fase de reconciliación en que se privilegie lo que nos une como habitantes de nuestra casa común que es México", expresó.

El conteo rápido del INE es el primer escrutinio formal del organismo autónomo, que se basa "en una muestra estadística representativa" de 5.651 centros de votación con un nivel de confianza de "al menos 95%", lo que permite "una proyección robusta" de quién ganará.

"Quiero enfatizar que estos resultados son preliminares al igual que los que se están difundiendo a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y están sujetos a la confirmación de los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles 5 de junio", aclaró la titular del INE.

El INE calculó una participación de entre el 60% y el 61,5% en las elecciones de este domingo, las más grandes en la historia del país, con más de 98 millones de personas que estaban llamadas a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, los 500 diputados y los 128 senadores.

Sheinbaum, una científica de 61 años que fue secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal (2000-2006) cuando López Obrador fue jefe de Gobierno de la capital, lideró las encuestas de principio a fin. Hija de padres científicos y nieta de judíos que migraron de Lituania y Bulgaria, Sheinbaum afirma que se considera una mujer de fe, pero no religiosa.

Tuvo la oportunidad de elegir entre el ballet o la física, según cuenta en un documental sobre su vida, pero apostó por la ciencia en un país donde las brechas de género en esa área eran entonces más pronunciadas.

En el video producido por su partido, el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Sheinbaum se llama a sí misma "hija del 68" y recuerda que tenía seis años cuando fue la masacre del Gobierno contra estudiantes en Tlatelolco, lo que impulsó su activismo, al ver a sus padres participar en el movimiento.

La próxima presidenta de México estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde lideró movimientos estudiantiles en la década de 1980

La próxima presidenta de México estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde lideró movimientos estudiantiles en la década de 1980. Luego, se especializó en ingeniera ambiental y fue investigadora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, antes de incursionar en la política de la mano de López Obrador.

Por otra parte, la oficialista Clara Brugada ganó la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México al registrar entre el 49% y el 52,8% de los votos. Brugada, de la coalición del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con los Partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), relegó al segundo lugar al opositor Santiago Taboada, quien sumaría entre el 37,2 y el 40,5%, de acuerdo con la estimación oficial del instituto.

Taboada representó a la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Mientras que el candidato del también opositor Movimiento Ciudadano (MC), Salomón Chertorivski, alcanzó entre el 6,9 % y el 9,7 % de los sufragios.