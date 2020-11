Las claves electorales de unos atípicos comicios en Venezuela

(EFE).- Venezuela celebrará el próximo domingo sus elecciones más cuestionadas en lo que va de siglo. El mayor número de aspirantes a diputados de la historia se disputarán el más grande número de escaños y, aun así, el proceso es señalado de fraudulento. Los detractores no carecen de argumentos.



La inminencia del proceso no aminora el hecho de que los ciudadanos sigan apáticos frente a epopeyas electorales y, en cambio, concentran todas sus fuerzas en sobrevivir a una crisis multifactorial que incluye pandemia y pobreza.



A continuación, 12 claves para entender la complejidad que envuelve a estas polémicas votaciones:



1.- EL TABLERO: Unos 14.400 aspirantes se disputan 277 escaños, 110 más que en las últimas parlamentarias. Un total de 107 formaciones postularon candidatos, 36 de las cuales son organizaciones políticas nacionales y el resto, partidos locales, regionales o con representación, únicamente, en una zona determinada.



2.- LA OPOSICIÓN: Los partidos más grandes que son contrarios al chavismo participarán en las elecciones con directivas impuestas, tras ser intervenidas las originales por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y nombrar sustitutos para los líderes tradicionales, que habían decidido que sus formaciones no acudirían a estos comicios.



3.- EL RECONOCIMIENTO: La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) han adelantado que, al igual que el grueso de la oposición venezolana y diversos sectores ciudadanos, no reconocerán los comicios al alegar que no pueden ser vistos como democráticos.

Un total de 20.710.421 venezolanos están llamados a votar en medio de la pandemia por la covid-19, que hasta ahora ha infectado a unas 100.000 personas

4.- LA PANDEMIA: Un total de 20.710.421 venezolanos están llamados a votar en medio de la pandemia por la covid-19, que hasta ahora ha infectado a unas 100.000 personas, de las cuales, al menos, 880 fallecieron. El árbitro electoral asegura que el proceso se realizará con todas las medidas biosanitarias, misma promesa efectuada para la campaña y que se está incumpliendo reiteradamente.



5.- LOS CANDIDATOS: Del lado del chavismo, aspiran a un escaño Jorge Rodríguez y el hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra, mientras que Diosdado Cabello y la esposa de Maduro, Cilia Flores, buscan repetir. Son 4 de las caras con más gancho del partido oficialista.



Por la oposición, se postuló el excandidato presidencial Javier Bertucci y varios diputados señalados por supuestamente haber recibido dinero del Ejecutivo para comprar sus favores.



6.- LA ABSTENCIÓN: Estimaciones de la encuestadora Datanálisis apuntan que la participación será cercana al 30 %, muy parecida a la que se obtuvo en 2005 cuando la oposición mayoritaria tampoco participó y muy por debajo del 74.17 de 2015, cuando se escogió a la actual AN en la contienda más concurrida de la historia nacional.



Tradicionalmente, el chavismo ha salido beneficiado en los comicios con menor participación.



7.- EL QUINQUENIO: La mayoría opositora que controla la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) no ha podido poner en marcha ninguna ley, pues primero fueron rechazadas por el Ejecutivo y luego todos sus actos han sido considerados nulos debido a una sentencia del Supremo que declaró a la Cámara en desacato.



8.- LA CRISIS: Los ciudadanos acuden por vigésima quinta ocasión en lo que va de siglo a las urnas, solo que esta vez el 96 % de la población se encuentra en la pobreza, millones de personas devengan menos de cinco dólares al mes, la inflación acumulada en el año es de un 1.798,57 %, el bolívar se deprecia casi a diario y el PIB acumula seis años de contracción.



9.- LOS INDÍGENAS: Las etnias minoritarias no votarán como el resto de ciudadanos sino que lo harán a mano alzada a unos delegados que, posteriormente, elegirán, en nombre de la comunidad, a los diputados que los representarán, luego de cinco años sin representación indígena por una sentencia judicial que ordenó la expulsión de esos legisladores.



10.- LA CAMPAÑA: El Consejo Nacional Electoral dispuso 30 días para conquistar el voto, frente a los 15 fijados en comicios anteriores, y con ello se desató una campaña que ha violado las prohibiciones que se habían impuesto para evitar los contagios por covid-19, principalmente por los candidatos oficialistas que lideran la propaganda en los medios de comunicación.

Una vez se instaure, la nueva AN disputará el reconocimiento internacional que hasta ahora mantiene la Cámara que lidera el opositor Juan Guaidó

11.- EL FUTURO: Una vez se instaure, la nueva AN disputará el reconocimiento internacional que hasta ahora mantiene la Cámara que lidera el opositor Juan Guaidó, y que prevé continuar en funciones pese a que la Constitución establece un período de cinco años que se cumplen en enero de 2021.



12.- LA CONSULTA: Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, ha convocado, en rechazo a las legislativas, a una consulta no vinculante para medir el respaldo que tiene su postura, de cara a eventuales acciones de fuerza para intentar sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.



Sin embargo, igual que las elecciones, no cuenta con la transparencia que la ciudadanía exige para evitar la manipulación o el engaño posterior.

________________________