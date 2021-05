Las claves de la nueva escalada de violencia entre israelíes y palestinos

(EFE).- Tres personas han muerto en Israel este martes, dos mujeres en la ciudad israelí de Ashkelón por cohetes lanzados desde Gaza y un árabe por disparos de un judío, ambos de nacionalidad israelí.

La tensa jornada que vivió ayer Jerusalén Este ocupado se propagó de madrugada por Cisjordania y comunidades palestinas de Israel, después de que las milicias de Gaza comenzaran el lanzamiento ininterrumpido de cohetes, que ha provocado también bombardeos de represalia del Ejército israelí. Estos ataques han costado la vidad desde ayer al menos a 26 palestinos, entre ellos nueve niños, en una de las peores escaladas de tensión desde 2019.

La ONU ha alertado esta mañana del uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de Israel. "Las Fuerzas de Seguridad Israelí deben permitir y garantizar el ejercicio de las libertades de expresión, asociación y reunión. Ninguna fuerza debe ser utilizada contra aquellos que ejercen estos derechos pacíficamente", sostuvo el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.

"Cuando el uso de la fuerza es necesario debe hacerse respetando plenamente las normas internacionales de los derechos humanos, que prohíben el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza. Esto no ha sido el caso en los últimos días", agregó.



Colville consideró que "no es fácil decir quienes son los culpables de los misiles" porque "Hamás no es el único grupo en Gaza, donde hay otros grupos armados, y no está claro quién los ha lanzado". Al respecto, sostuvo que la utilización indiscriminada de armas peligrosas en áreas civiles podría ser "potencialmente un crimen de guerra".



También la Unión Europea, a través de la Comisión, pidió esta mañana una "desescalada inmediata" de la tensión. "Esta es la prioridad, la desescalada inmediata para proteger la vida de los civiles", dijo el portavoz de Asuntos Exteriores del Ejecutivo Comunitario, Peter Stano, que condenó también el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza a Israel.



"El disparo de cohetes desde la franja contra objetivos civiles en Israel es totalmente inaceptable", manifestó el portavoz.

Sin embargo, el ministro de Defensa de Israel, Beny Gantz, no prevé tranquilidad en las próximas horas y ha dado luz verde a la movilización de 5.000 soldados. El objetivo de la convocatoria es "expandir la actividad" de la actual operación militar que el Ejército israelí está realizando, y "profundizar la defensa" del territorio israelí.

Los ataques entre Israel y las milicias palestinas de Gaza difieren en esta ocasión de enfrentamientos anteriores: el detonante de esta escalada de violencia ha sido Jerusalén, donde ha confluido una serie de factores y movilizaciones que han reabierto las causas del conflicto.

La extensión de las protestas a las comunidades árabes en Israel, de origen palestino; los enfrentamientos entre civiles; y el foco puesto en la movilización de un barrio jerosolimitano del este ocupado por el posible desalojo de familias palestinas en favor de colonos judíos reflejan unas dinámicas diferentes que están por definirse.

Las alarmas antiaéras que sonaron este lunes por primera vez desde 2014 en Jerusalén por el disparo de cohetes desde Gaza, y celebraron con aplausos los palestinos congregados en la Puerta de Damasco, seguían a un ultimátum desde la franja: que la Policía israelí liberara a los detenidos en los consecutivos disturbios de estos días y se retirara de dos zonas claves de Jerusalén Este ocupado:

El barrio de Seij Yarrah, foco de crecientes protestas, y la Explanada de las Mezquitas, donde la Policía israelí intervino en dos ocasiones en menos de dos días, derivó en fuertes enfrentamientos con los fieles que dejaron más de 500 heridos.

Una ley permite que los judíos pueden reclamar sus viviendas en Jerusalén Este, pero no así los palestinos las propiedades que tenían antes de la creación del Estado de Israel en Jerusalén Oeste

El brazo armado del movimiento islamista Hamás, que controla de facto el enclave, reivindicó el lanzamiento de los primeros proyectiles hacia Jerusalén, que fueron seguidos por más de 200 disparos más por parte de distintas milicias palestinas. Poco después, los disturbios se retomaron en Jerusalén Este ocupado, con nuevos enfrentamientos en la Explanada de las Mezquitas, y las protestas recorrieron las ciudades árabes del norte de Israel, donde durante la madrugada manifestantes quemaron coches y contenedores y lanzaron piedras. Netanyahu reconoció estar en una "lucha que se ha extendido a varios frentes: Jerusalén, Gaza y otras partes en el país".

En el estratégico barrio jerosolimitano, cercano a la Ciudad Vieja, siete familias palestinas con 58 miembros, tienen órdenes judiciales de desalojo entre mayo y agosto de viviendas cuya propiedad de antes de 1948 reclaman organizaciones colonas judías. Se trata de un largo proceso judicial basado en una ley por la que los judíos pueden reclamar sus viviendas en Jerusalén Este, pero no así los palestinos las propiedades que tenían antes de la creación del Estado de Israel en Jerusalén Oeste.

La oposición del vecindario, donde viven refugiados palestinos de 1948 y en el que ya se aplicaron órdenes de evacuación en 2009, alentó un movimiento de protestas. Denuncian el desplazamiento de palestinos en la zona oriental, anexionada por Israel y en la que viven cada día más judíos, considerados colonos por la comunidad internacional.

Decenas de jóvenes palestinos se unen cada noche desde hace semanas a las movilizaciones de los residentes, que han terminado con fuertes cargas policiales y detenciones. También fueron los jóvenes los que lideraron el movimiento de protesta en la Puerta de Damasco, entrada a la ciudad amurallada, cuando Israel cercó al inicio del mes sagrado de Ramadán con vallas las escalinatas e impidió a los residentes sentarse a tomar el té y café en los tradicionales encuentros después del ayuno.

Las constantes protestas y disturbios que no hacían más que aumentar la tensión llevaron a Israel a recular y abrir el espacio. Sin embargo, los jóvenes se siguen concentrando allí desde entonces cada noche en intensos enfrentamientos con la Policía israelí. La creciente presencia palestina en la Puerta de Damasco llevó también a Israel a recular y cambiar la ruta del llamado Día de Jerusalén, en la que mayoritariamente jóvenes ultranacionalistas israelíes celebran año a año en la Ciudad Vieja lo que consideran la reunificación de Jerusalén: la capital israelí, incluida la parte ocupada.

La sucesión de estos eventos ha manifestado un descontento de los residentes palestinos de Jerusalén Este, la mayoría de los cuáles no tiene ciudadanía israelí y denuncia las políticas de desalojo y demoliciones que vive este sector de la población en la ciudad. A la que algunos ya denominan "la batalla de Jerusalén", se han unido las poblaciones árabes de Israel, palestinos originarios y descendientes con ciudadanía israelí.

Hoy el foco está en Gaza, pero las nuevas dinámicas de la ciudad parece que determinarán un nuevo episodio en el interminable cara a cara entre israelíes y palestinos, que estos días no solo se refleja en el liderazgo político sino entre la población.

