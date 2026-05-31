Los colombianos escogen este domingo al sucesor del presidente Gustavo Petro

Mas de 41 millones de colombianos, incluidos los residentes en el exterior, podrán votar este domingo

Bogotá/Las autoridades colombianas ultimaron los preparativos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en las que se elegirá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, y para las que están habilitados para votar más de 41 millones de ciudadanos, incluidos los residentes en el exterior.

En el recinto ferial de Corferias, en Bogotá, el mayor centro de votación del país, funcionarios de la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, trabajaban en la mañana de este sábado en el montaje de los cubículos de cartón en los que los ciudadanos podrán votar.

“El material electoral ya está en todos los municipios de Colombia (...) no tenemos ninguna novedad que indique la necesidad de trasladar alguna mesa o puesto de votación durante la jornada de mañana”, manifestó el registrador nacional, Hernán Penagos.

Para estas elecciones la Registraduría adoptó el lema “dale tu voto de confianza al proceso electoral”, en respuesta a las dudas que el presidente Petro y miembros de su partido, el Pacto Histórico, han sembrado sobre la transparencia de las elecciones, alegando que no hay garantías de que el escrutinio no será alterado.

“No hay manera de que un software pueda difundir información diferente” a la registrada físicamente

Ante las críticas de Petro, Penagos dijo esta semana que “no hay manera de que un software pueda difundir información diferente” a la registrada físicamente en las mesas de votación.

Las elecciones en el exterior para 1,4 millones de ciudadanos se iniciaron el pasado lunes y, según la Registraduría, de los 40 millones de colombianos habilitados para votar en el país, 20,5 millones son mujeres y 19,4 millones, hombres.

A lo largo y ancho del país fueron instaladas 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural, de cuya vigilancia y seguridad se ocuparán unos 248.000 miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía.

De los 13 candidatos que aparecen en el tarjetón electoral, solo 11 siguen en la carrera presidencial porque en las últimas semanas se retiraron el ex ministro Luis Gilberto Murillo y el ex alcalde Carlos Caicedo, ambos de izquierda, para sumarse a la candidatura del senador Iván Cepeda, que lidera todas las encuestas de intención de voto.

De los 13 candidatos que aparecen en el tarjetón electoral, solo 11 siguen en la carrera presidencial

“Tenemos una cita con la historia. Les hago la invitación a acudir masivamente a las urnas para fortalecer nuestra democracia”, dijo Cepeda este sábado en un mensaje al país.

Sus mayores rivales son el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que aparece en segundo puesto, y la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, que está en tercer lugar.

Salvo una sorpresa en las urnas, ninguno de ellos aparece en las encuestas con el caudal de votos suficiente para ganar en primera vuelta, para lo cual se necesita la mitad más uno de los votos en unas elecciones en las que la participación ronda el 54 por ciento.

De confirmarse los pronósticos, será necesaria una segunda vuelta el próximo 21 de junio entre los dos más votados que, según las encuestas, serán el izquierdista Cepeda y el ultraderechista De la Espriella, cuya candidatura ha crecido de manera sostenida en las últimas semanas con un discurso populista.

Cepeda es filósofo de la Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía y viene de una familia de militantes de izquierda

Cepeda es filósofo de la Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía (Bulgaria) y viene de una familia de militantes de izquierda en la que su padre, el senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado en 1994 por agentes del Estado en complicidad con paramilitares, y su madre, la activista Yira Castro Chadid, fue una líder comunista que fue concejal de Bogotá, con quienes siendo niño vivió unos años en Cuba y en la antigua Checoslovaquia.

En tanto, De la Espriella, ha crecido en las últimas semanas, gracias a los tropiezos de Paloma Valencia, que representa a una derecha moderada, que, en su intento de atraer al centro, acabó perdiendo apoyos en el propio partido uribista al que pertenece, donde un sector radical optó por irse con el candidato de la ultraderecha.

Las elecciones tendrán una amplia supervisión de organismos nacionales e internacionales que, según la Registraduría, serán “uno de los principales mecanismos de acompañamiento y fortalecimiento de la democracia en el país”.

Cerca de 15.000 observadores, entre nacionales e internacionales, acompañarán la primera vuelta

Cerca de 15.000 observadores, entre nacionales e internacionales, acompañarán la primera vuelta, un despliegue que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, calificó el viernes como el más amplio realizado en la historia del país.

“Por primera vez en la historia, el Consejo Nacional Electoral hace un despliegue de esta magnitud. Tenemos más de 13.000 observadores en todo el territorio nacional y más de 1.500 observadores internacionales”, afirmó Quiroz en declaraciones a EFE, antes de un acto en Bogotá donde fue presentada la misión.

Según cifras de este organismo electoral, la misión reúne a observadores internacionales acreditados de 22 países y 26 organizaciones, casi el triple de los 418 observadores que participaron en la segunda vuelta presidencial de 2022.