El chavismo completa dominios tras una desanimada elección señalada como fraudulenta

(EFE).- El chavismo gobernante en Venezuela completó sus dominios sobre todos los cargos de elección popular al adjudicarse una victoria prácticamente absoluta en los comicios para escoger concejales celebrados el domingo y que este lunes fueron señalados de fraudulentos por la oposición que no participó en ellos.

"Para nosotros esto no fue una elección, lo hemos dicho una y otra vez, los resultados como tal nos vienen sin cuidado. Sabemos que ya el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el pasado ha inventado, creado las cifras que le parezcan a su conveniencia", dijo el diputado opositor Juan Andrés Mejía en rueda de prensa.

El legislador rechazó en nombre de la formación Voluntad Popular (VP), del político preso Leopoldo López, las cifras divulgadas por el CNE que da como victoriosa a la alianza oficialista Gran Polo Patriótico, encabezada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El oficialismo se hizo con el control de más del 90% de las cámaras municipales en unos comicios cuya abstención fue del 72,6%; la segunda votación con menos participación desde que se instauró la revolución bolivariana

Según el boletín oficial, el oficialismo se hizo con el control de más del 90% de las cámaras municipales en unos comicios cuya abstención fue del 72,6%; la segunda votación con menos participación desde que se instauró la revolución bolivariana en 1999.

"Lo que vimos ayer es un episodio más de lo que hemos venido describiendo, que es básicamente el robo al derecho de elegir de los venezolanos", agregó Mejía.

Por su parte, el partido Primero Justicia (PJ), en el que milita el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles, consideró que "lamentablemente perdió toda Venezuela" porque se perdió "la oportunidad de tener el voto como un instrumento de cambio".

"Desde Primero Justicia volvemos a ratificar nuestro compromiso no solamente con exigir sino con construir un camino que permita que efectivamente se reconstituya el poder local, cosa que no existe hoy", dijo en rueda de prensa el diputado por PJ, Ángel Medina.

Estos partidos, que no participaron en los comicios por estar inhabilitados debido a que no postularon candidatos en procesos electorales anteriores que también consideraron una "farsa", reiteraron hoy que lo celebrado ayer no fueron "elecciones".

"Desde Primero Justicia volvemos a ratificar nuestro compromiso no solamente con exigir sino con construir un camino que permita que efectivamente se reconstituya el poder local, cosa que no existe hoy"

Con todo, la delegación del Centro de Expertos Electorales Latinoamericanos (Ceela), que acompañó estos comicios, los avaló hoy y no hizo mayores críticas.

"Pudimos constatar que existió transparencia en el desempeño de la jornada y un elevado nivel de organización", dijo este lunes a periodistas Eugenio Chicas, miembro del Ceela y expresidente del órgano electoral de El Salvador.

Añadió que la misión constató durante la jornada electoral "tranquilidad y normalidad" en el "clima social", así como la correcta disposición de los elementos y miembros de los centros de votación, lo que consideró como "una garantía" del proceso.

El experto agregó que hay "aspectos que pueden ser revisados" de cara a próximos eventos electorales, como un mejor protocolo de sustitución de máquinas de votación y un mayor esfuerzo en las campañas para promocionar comicios.

Además, el Ceela estimó como "sumamente reducido" el tiempo de 17 días con el que contaron los candidatos para la campaña.

En tanto que el también miembro del Ceela, Augusto Aguilar, concluyó, tras lo visto en la jornada, que el sistema electoral de Venezuela "es uno de los mejores de América Latina".

Augusto Aguilar concluyó, tras lo visto en la jornada, que el sistema electoral de Venezuela "es uno de los mejores de América Latina"

En las elecciones del domingo, en las que se disputaban más de 2.400 cargos a concejales, la coalición oficialista se quedó con cerca de 2.200 de acuerdo con los resultados preliminares.

Este holgado triunfo deja al Gobierno del presidente Nicolás Maduro casi sin oposición en el país, ya que el único espacio que controla, el Parlamento, fue declarado en desacato por el Supremo, lo que constituyó un despojo de facto de sus funciones.

En los últimos 16 meses el chavismo ganó 19 de las 23 gobernaciones, el 71% de las alcaldías y la reelección en la Presidencia de la República a través de votaciones con los más bajos índices de participación y que han sido cuestionadas por numerosos países.

________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.