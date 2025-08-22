El cómputo del 100% de las elecciones en Bolivia confirma el balotaje entre Paz y Quiroga

Una jurado mostrando un voto durante el conteo de las elecciones generales, el domingo en La Paz (Bolivia).

El candidato del oficialista Movimiento al Socialismo, Eduardo del Castillo, alcanzó un 3,17% de los votos

La Paz/El cómputo oficial de las elecciones generales celebradas en Bolivia el 17 de agosto llegó este jueves al 100%, confirmando una segunda vuelta entre los candidatos opositores Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), de centro, y Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, de derecha.

Paz obtuvo un 32,06% de los votos y Quiroga un 26,70%, lo que ratifica que ambos se disputarán la Presidencia en una inédita segunda vuelta el próximo 19 de octubre.

Detrás de Quiroga se encuentra el empresario Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, que obtuvo un 19,69%; le sigue el presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, de la Alianza Popular, con un 8,51%; después está el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, de Autonomía para Bolivia-Súmate, que obtuvo un 6,75%.

El candidato del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, alcanzó un 3,17% de los votos, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), con 1,67%, y en último lugar quedó Pavel Aracena, de Acción Demócrata Nacional (ADN), que alcanzó el 1,45% de los sufragios.

Los votos blancos y nulos representan el 22,37% del total de los votos computados, según el Sirepre, que serán tomados en cuenta solo para fines estadísticos, según la ley vigente, mientras que los votos válidos alcanzaron un 77,63%.

Los resultados finales de los comicios fueron publicados por el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al terminar de computarse todas las actas electorales que llegaron a La Paz desde el resto del país.

El cómputo final de los votos finalizó con el conteo del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba (centro) que era la única de las nueves regiones del país que faltaba.

El TSE oficializará el martes 26 de agosto los resultados oficiales en donde los bolivianos también eligieron a los legisladores para el próximo quinquenio.

La "Sala Plena ha determinado que esta presentación final de resultados será este martes a las diez de la mañana en este Tribunal Supremo Electoral", informó el vocal Gustavo Ávila.

Ávila indicó, además, que el ente electoral ya realiza gestiones con el órgano Ejecutivo para garantizar los recursos económicos para la realización de la segunda vuelta.

Estos resultados marcan el final de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Asimismo, el gobernante MAS logró salvar su personalidad jurídica al superar el 3 % exigido por la Ley Electoral, mientras que ADN y la alianza UCS desaparecerán del escenario político al no alcanzar ese mínimo.