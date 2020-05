El preso de conciencia Silverio Portal pierde la visión de un ojo en la cárcel

Silverio Portal Contreras, miembro de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática y preso 2018, ha perdido la visión de un ojo tras sufrir una agresión por parte de agentes de la Seguridad del Estado según ha denunciado su esposa, la también activista, Lucinda González en Radio Martí.

La opositora recibió una llamada telefónica desde la prisión 1580, en San Miguel del Padrón, La Habana, de otro preso que la informó de lo sucedido.

"Ayer me llamó un preso [y dijo] que ya había salido de celda de castigo, y que del ojo donde le dieron el golpe, que no ve", contó González este jueves.

Portal Contreras, de 72 años, fue condenado a cuatro años de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato, figuras legales empleadas con frecuencia por las autoridades para encarcelar a la oposición.

Desde su ingreso en prisión, sus problemas de salud han sido frecuentes. A los tres meses de llegar sufrió una trombosis que le paralizó un lado de la cara, ha sido atendido por dos derrames cerebrales y tiene problemas de hipertensión.

El pasado 10 de abril, González pidió la revisión de la causa de su esposo a través de una carta dirigida al Tribunal Supremo Popular en La Habana Vieja

La opositora denunció la situación de Portal Contreras al que, a su juicio, se le han negado todos los beneficios de los que puede gozar un recluso. Al entregar la carta, según ella misma reveló, dijo a la funcionaria estar convencida de que su esposo morirá en prisión.

El pasado 14 de mayo, la Seguridad del Estado se presentó en su domicilio para buscar los medicamentos y otras pertenencias de Portal Contreras. "Me llama un recluso y me dice que está en celda de castigo porque le dieron tremenda golpiza. Supongo yo que haya sido el 15 o el 16. Cuando pregunto, me dicen que fue el oficial que se hace llamar Pedro y el Mayor Seúl, de la Seguridad del Estado", detalló González.

Este martes, un preso distinto la llamó para contarle que su esposo ya no estaba en la celda de castigo pero le tenían prohibidas las llamadas telefónicas.

Precisamente la pasada semana, la encargada de Negocios de la Embajada de EE UU en La Habana, Mara Tekach, llamó la atención sobre la salud de Portal Contreras, declarado preso de conciencia en 2019 por Amnistía Internacional.

