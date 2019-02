El concierto de Maduro fue un ejercicio cívico-militar

(EFE).- Como si de otro ejercicio cívico militar se tratase, la mayoría de los casi 5.000 asistentes al primer día de concierto "por la paz" en el lado venezolano de la frontera con Colombia se movieron de un lado al otro y pusieron rostro al apoyo popular del chavismo gobernante.



Desde las 16.00 GMT empezaron a llegar al extremo venezolano del puente binacional Tienditas decenas de autobuses llenos de simpatizantes del Gobierno de Nicolás Maduro que aseguraban venir desde distintas partes del país para asistir al recital que comenzó dos horas más tarde.



Los foráneos se iban incorporando a la muchedumbre con un intento de orden militar, en algunos casos torpemente, que mantuvieron hasta que finalmente eran dejados al disfrute de la música que sonaba desde la inmensa tarima donde se proyectaron mensajes como "Para la guerra nada".

El recital, que se extenderá hasta el domingo, es una respuesta a otro concierto que se celebró esta misma jornada en el extremo colombiano del puente y al que acudieron decenas de artistas internacionales, tres presidentes y el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por varias naciones.



En la tarima venezolana se presentó el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, que criticó el otro espectáculo porque, a su juicio, promueve la injerencia en asuntos internos del país al querer recaudar fondos para una ayuda humanitaria que Maduro no está dispuesto a aceptar.



Cabello sugirió a los artistas que se presentaron en el otro escenario, situado unos 300 metros al norte del lugar desde donde hizo las declaraciones, que canten al "hambre" en Colombia, y volvió a negar la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, que registra hiperinflación, éxodo masivo y desabastecimiento generalizado.



Luego, el cartel de cantantes locales siguió desfilando por la tarima entonando canciones de crítica al "imperialismo", el más claro enemigo del chavismo, u ofreciendo discursos de apoyo a Maduro, cuyo segundo mandato que comenzó el mes pasado no es reconocido por el medio centenar de países que respaldan a Guaidó.



Entre cada arenga y con una temperatura soleada de 30 grados centígrados, los presentes hallaron espacios para divertirse, saltar, corear o para tomar algo de licor en el caso de los más aventurados.



Todo esto se desarrolló bajo la custodia del centenar de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que se mantuvo en las entradas del puente y a lo largo de él, con un ojo vigilante del orden y con el otro en la tarima que acaparó la atención de civiles y militares.



Estas dos clases de venezolanos, que el Gobierno insiste en mostrar como una alianza indestructible a su favor, se mezclaron durante toda la jornada o al menos así se veía en las filas que hicieron, uniformados o no, para moverse de un punto a otro.

El nexo cívico militar se desplazaba en pequeñas concentraciones a la hora de buscar el alimento asignado, de hidratarse o de abordar el autobús para abandonar el puente, pero eran inmediatamente suplidos por otros grupos que repitieron la escena una y otra vez.



La imagen era muy semejante a los ejercicios cívico militares que el chavismo ha aplicado en casi todo el país durante los últimos días en respuesta a las "amenazas imperiales" por las que acusan a Guaidó y a los gobiernos que lo apoyan, principalmente el de Estados Unidos.



Esa némesis que representa Washington para la revolución bolivariana fue exacerbada en ocasiones durante el concierto con consignas como "Manos fuera de Venezuela", con la que Maduro ha pedido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no se inmiscuya en la crisis venezolana.



Los organizadores del recital dijeron a Efe que esperan una mayor concurrencia a partir de mañana, cuando continuarán los conciertos de artistas locales.



Para este sábado también, los detractores de Maduro, liderados por Guaidó, han jurado ingresar las donaciones de alimentos y medicinas que se acumulan en el lado colombiano de la frontera pese a la negativa del chavismo y de los altos jerarcas de la FANB.

