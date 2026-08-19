Un concierto ha recaudado más de un millón de dólares para las víctimas del terremoto en Colombia

Bogotá/El concierto solidario Colombia: Voces por la Vida, que reunirá este domingo a 23 artistas en Bogotá, ha recaudado más de 3.500 millones de pesos colombianos (unos 1,1 millones de dólares) para apoyar a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones del país el pasado lunes 10 de agosto.

"Nuestro objetivo es unir nuestras voces, nuestras mano y nuestro saber hacer para recaudar fondos y reconstruir las casas de los colombianos que vieron afectados sus condiciones de vida el pasado 10 de agosto en el terremoto", afirmó a EFE la directora general de Ocesa Colombia, la empresa organizadora del evento, Luz Ángela Castro.

Para el concierto ya confirmaron su participación artistas de la talla del español Miguel Bosé o los colombianos Sebastián Yatra y Karol G, que se presentará vía streaming, entre otros, y que han contribuido a que hasta el momento se hayan realizado más de 21.000 donaciones.

El evento tendrá lugar en el Vive Claro, un escenario de la capital que tiene capacidad prevista para unos 40.000 espectadores

El evento tendrá lugar en el Vive Claro, un escenario de la capital que tiene capacidad prevista para unos 40.000 espectadores, y contará además con la ayuda de empresas patrocinadoras vinculadas al mercado del entretenimiento, además de la Fundación Con Cora, de Karol G.

La lista de artistas incluye también al grupo Niche, Nanpa Básico, Andrés Cepeda, Beéle, Bonka, Daniel Habif, Eladio Carrión, Galy Galiano, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Pedro Capó y Timo.

"En este momento no se han cerrado la compra tiquetes (boletos), y tenemos espacio disponible para que la gente siga donando y redimiendo una entrada para el concierto", aseguró la organizadora, que explica que los ciudadanos pueden donar a través de la plataforma en línea de Ticketmaster Colombia.

Las donaciones parten de los 100.000 pesos colombianos (unos 32 dólares), aunque los precios varían en función de la ubicación.

"No están comprando una boleta, sino que están donando su participación para ver un concierto"

"No están comprando una boleta, sino que están donando su participación para ver un concierto", aseguró la organizadora, quien explicó que todo el dinero recaudado se destina de manera directa a Presentes Corporación, una empresa dedicada a la reconstrucción de viviendas e infraestructuras afectadas por desastres naturales.

El Gobierno de Colombia elevó este martes a 312 las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto, una cifra que por primera vez coincide con el conteo del Instituto de Medicina Legal (IML) del país, que horas antes ya había publicado su balance.

A través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), el Ejecutivo también cifró en 4.611 las personas heridas y 290 las desaparecidas, mientras que 358 han sido rescatadas de entre los escombros.

Previamente, el IML informó haber identificado 306 cuerpos de los 312 recibidos, la mayoría de los cuales han sido entregados a sus familiares.

Los cuerpos recibidos son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca", los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4, señaló el IML en un boletín.

Entre las víctimas que fueron identificadas por Medicina Legal "se encuentran 24 menores de edad", indicó el organismo adscrito a la Fiscalía

Entre las víctimas que fueron identificadas por Medicina Legal "se encuentran 24 menores de edad", indicó el organismo adscrito a la Fiscalía.

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, es la ciudad con mayor número de víctimas identificadas una semana después del terremoto, con 144, seguida por Pereira, capital de Risaralda, con 107, según el informe del IML.

El boletín agrega que también fueron identificados ya 12 cuerpos de Quibdó, capital de Chocó; nueve de Buenaventura, seis de Buga y seis de Roldanillo, todas localidades de Valle del Cauca, y cinco Manizales, capital de Caldas, entre otros lugares.

"El proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio", agregó el comunicado, que precisa que los fallecidos en Cali se están entregando en la vecina ciudad de Palmira.

El terremoto tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (Chocó), situado en límites con Valle del Cauca y Risaralda, y por eso la mayor cantidad de víctimas mortales son de esos dos departamentos.