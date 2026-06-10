Una congresista del partido de Petro ordena su "suspensión provisional" como presidente

Bogotá/La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la "suspensión provisional" del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral. El ministro de Interior ha recordado que, constitucionalmente, solo el Senado tiene potestad para hacerlo.

La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local, cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

De concretarse esta medida, inédita en el país, Petro, quien está de visita en Nueva York, donde hoy intervendrá en el Consejo de Seguridad de la ONU, sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo.

Petro, quien está de visita en Nueva York, donde hoy intervendrá en el Consejo de Seguridad de la ONU, sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo

Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación".

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que la Comisión no tiene competencia para la suspensión. "En derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente, porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo, después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente", manifestó en su cuenta de X.

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones en las que se escogerá a su sucesor en segunda vuelta el próximo 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

Según la Constitución, la citada Comisión, en caso de que su investigación encuentre motivo para sancionar al presidente, debe acusarlo ante el Senado, que es el que tiene la facultad de suspenderlo, por lo cual la medida de hoy carece de validez, según los juristas.

Por eso, el ministro Benedetti, mano derecha de Petro, agregó: "Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante".

Arizabaleta señaló que decidió suspender al mandatario porque la intervención en política está tipificada "como falta gravísima" y "por la jerarquía del disciplinable y la trascendencia de la presunta falta". La representante advirtió además que contra la decisión "no procede recurso".

Sin embargo, con Benedetti coincidió el ex presidente del Senado y ex candidato presidencial Roy Barreras, quien aseguró que la decisión anunciada hoy "no tiene ninguna validez jurídica".

"Como ex presidente del Congreso en dos ocasiones ratifico ante los colombianos que la Comisión Legal de Acusaciones NO tiene ninguna atribución para semejante decisión inconstitucional y por tanto no tendrá efecto alguno!"

"Como ex presidente del Congreso en dos ocasiones ratifico ante los colombianos que la Comisión Legal de Acusaciones NO tiene ninguna atribución para semejante decisión inconstitucional y por tanto no tendrá efecto alguno!", manifestó Barreras, quien estuvo casado con Arizabaleta.

La segunda vuelta la disputarán el próximo 21 de junio el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria y promovido por Donald Trump, quien el 31 de mayo fue el más votado en la primera vuelta, con 10,3 millones de votos (43,78%), y el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que obtuvo 9,7 millones (40,98%).

Sobre el candidato derechista pesa una prohibición judicial, anunciada este martes, del uso de símbolos patrios y expresiones alusivas a instituciones militares en campaña. Sin embargo, De la Espirella decidió ayer incumplir la medida este martes y tanto él como sus seguidres llenaron con banderas la plaza de la Aduana, en Cartagena de Indias, en un multitudinario mitin.

"Un magistrado de Bogotá nos ha prohibido decir ‘Firmes por la patria’. Nos ha prohibido utilizar el nombre de nuestro movimiento popular Defensores de la Patria", afirmó De la Espriella, que instó a sus seguidores a incumplir la orden.