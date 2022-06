Se contagian de viruela nueve cubanos en un centro de retención en las Islas Caimán

Nueve cubanos que se encontraban retenidos en el Centro de Detención de Aduanas y Control Fronterizo de las Islas Caimán fueron "diagnosticados con el virus de la viruela". Según una publicación de la Oficina de Control de Aduanas y Fronteras de las Islas Caimán (CBC), los migrantes fueron llevados al Breakers Civic Center donde permanecen "aislados".

La información se da horas después de que estos cubanos denunciaran a través de videos compartidos en redes sociales la falta de atención médica. "No toman medidas con ninguno de nosotros", dijo uno de los migrantes en un material que fue compartido por el doctor Alexander Pupo Casas en su cuenta de Facebook.

"Con fiebre y no viene nadie a vernos aquí. Hace días que no tenemos nada, ni un resultado de nada, cero medicamentos, los derechos humanos aquí no nos atienden", agregó el denunciante. En la parte final del material se observa a una persona tendida en el piso y a dos agentes observando ante el reclamo de los cubanos.

Migración no ofrece más detalles sobre el tipo de viruela que contrajeron los cubanos. Se limita a precisar que el Breakers Civic Center, al que fueron llevados los nacionales de la Isla, es uno de los cuatro Centros Cívicos que figuran en el Plan de Contingencia Migratoria Masiva como "alojamientos alternativos para migrantes" que "permanecerán allí hasta que se recuperen completamente".

Los migrantes fueron llevados al Breakers Civic Center donde permanecen "aislados"... y se han hecho arreglos para el desinfectado del centro de detención

Salud Pública, se indica en el mismo comunicado, "ha estado monitoreando la situación y está atendiendo a los migrantes". Aunque se reconoce que "esta situación creó una mayor tensión con los otros migrantes", sin embargo se afirma que "ha disminuido y se han hecho arreglos para el desinfectado del centro de detención a fin de ayudar a prevenir una mayor propagación del virus".

En otro video, este compartido por Yosvani Rodríguez Vega, se menciona que en el centro de retención se encuentran 78 personas, a quienes les repartieron 10 leches pequeñas para beber, "que no hacen ni cinco vasos", asegura la persona que graba el material, quien no quiere problemas. A pesar de que hay varias cajas con comida, afirma, que no pueden desayunar, "porque no le da la gana a un oficial".

En mayo pasado el CBC advirtió que si continúa la llegada de cubanos se necesitarán más fondos para su atención, que ya generó un gasto de más de 450.000 dólares en lo que va del año. Y aseguró que tenía disponibles 300.000 dólares para 2022.

La afluencia más numerosa de cubanos a las Islas Caimán se registró entre 1993 y 1995, cuando más de 2.000 cubanos pasaron por el archipiélago, la mayoría de ellos entrando por la isla de Caimán Brac. Su destino final era llegar a Estados Unidos luego de pisar suelo en algún país centroamericano.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.