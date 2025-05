Una corte de apelaciones da un alivio a Trump y restablece por ahora sus aranceles

China sostiene que las razones dadas por Washington para justificar la imposición de aranceles "no tienen fundamento".

Washingron/La Corte de Apelaciones del Circuito Federal suspendió este jueves de forma temporal la orden de otro tribunal que bloqueaba la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se anota una victoria judicial mientras sigue negociando acuerdos comerciales con otros países.

La decisión llega después de que el Gobierno recurriera el bloqueo a los aranceles determinado el miércoles por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para "evitar daños irreparables a la seguridad y la economía".

Dicho tribunal dictaminó que el presidente no tiene autoridad para aplicar de forma "ilimitada" la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales que invocó para aplicar gravámenes globales el 2 de abril, así como otros para China, México y Canadá.

La corte de apelaciones no anula ese fallo pero suspende su aplicación de forma cautelar mientras estudia el fondo del asunto.

En paralelo y tras la denuncia de dos pequeños fabricantes de juguetes, el Tribunal federal del Distrito de Columbia había resuelto que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales no permite a Trump "imponer, revocar, suspender, restablecer y ajustar unilateralmente aranceles para reorganizar la economía global".

La Administración tenía dos semanas para recurrir ese segundo veto antes de que este entrara en vigor y el Ejecutivo ya ha presentado su apelación.

Antes del fallo de la corte de apelación, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, condenó con dureza la decisión adoptada el miércoles y aseguró que Trump está siendo objeto de una persecución judicial en relación a las múltiples órdenes para obstruir muchas de las medidas, algunas de ellas muy polémicas, que ha adoptado desde que retornó al poder en enero.

"Tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos han discrepado y abusaron descaradamente de su poder judicial para usurpar la autoridad del presidente", afirmó Leavitt, que añadió que "EE UU no puede funcionar si el presidente Trump, o cualquier otro mandatario, ve sus delicadas negociaciones diplomáticas o comerciales frustradas por jueces activistas".

Leavitt quiso dejar claro que la Casa Blanca prevé "librar esta batalla hasta el Tribunal Supremo" si hace falta. El Ejecutivo planeaba acudir a la máxima instancia judicial este viernes en caso de no haber recibido una respuesta a su favor.

"Vivimos bajo una tiranía judicial", había escrito poco antes en la red social X Stephen Miller, uno de los principales asesores del líder republicano, mientras que Jason Miller, otro de sus consejeros, criticó en la cadena Fox Business a jueces "no electos" que consideró que "están tratando de imponer su propia voluntad en lo que respecta a la política fiscal, política comercial y todo lo relacionado con la economía".

Leavitt advirtió a los países que están negociando tratados comerciales con Washington en la actualidad "que el presidente se reserva otras facultades arancelarias" para garantizar "que se restablezcan los intereses de EE UU en todo el mundo".

Los expertos han apuntado a que, independientemente de lo que los jueces dictaminen sobre los aranceles sujetos a la IEEPA, el Gobierno puede aplicar gravámenes recurriendo a otras leyes, aunque los procedimientos para activarlos serían algo más complejos y llevarían más tiempo.

En todo caso, la portavoz dijo este jueves que Washington sigue hablando con sus socios comerciales para cerrar acuerdos y que el representante de EE UU para el Comercio, Jamieson Greer, ha recibido de otros países el mensaje de que "tienen la intención de continuar con estas negociaciones".

Por su parte, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo sobre las negociaciones que "hay muchos, muchos acuerdos en camino" y que "hay tres que básicamente parece que están listos": "Esta temporada de negociaciones comerciales ha sido muy, muy eficaz para los ciudadanos estadounidenses", aseveró.

Este viernes, Trump ha acusado a China de violar el acuerdo comercial al que llegó con Estados Unidos para rebajar los altos aranceles impuestos por Washington y gracias al que, según el mandatario, Pekín se había salvado "de una situación muy mala".

"Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarlos de lo que creía que iba a ser una situación muy mala, y no quería que eso sucediera. Gracias a este acuerdo, todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad (…) La mala noticia es que China, quizás no sorprenda a algunos, ha violado totalmente su acuerdo con nosotros", dijo Trump en su red Truth Social.

El mandatario no especificó en su publicación las condiciones en las que China habría violado el acuerdo alcanzado dos semanas antes, el segundo que la Administración cerró con un Gobierno extranjero tras la imposición de aranceles globales, después del alcanzado con el Reino Unido.

"Hace dos semanas, China corría un grave peligro económico. Los altísimos aranceles que impuse hicieron prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense, que es, por mucho, el número uno del mundo", dijo este viernes Trump.

Según el mandatario, el efecto de los gravámenes "fue devastador" para China. "Muchas fábricas cerraron y hubo, por decirlo suavemente, ‘disturbios civiles’. Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó, para ellos, no para nosotros", dijo.

Ambas potencias económicas pactaron una tregua en su guerra arancelaria, que rebajó del 145% al 30% los gravámenes estadounidenses sobre productos chinos, mientras que Pekín disminuyó los impuestos sobre Washington del 125% al 10%.

Según el acuerdo, estas condiciones se mantendrían por tres meses en lo que delegaciones de ambos países negocian un pacto más duradero, aunque analistas afirman que probablemente no garantizará una reconciliación completa entre las dos naciones.

Estas nuevas declaraciones de Trump arrojan más incertidumbre sobre el proceso de diálogo comercial entre Pekín y Washington, que en recientes días ha anunciado que revocará visados a estudiantes chinos con vínculos al Partido Comunista de ese país, algo que podría afectar a miles de alumnos en EE UU y que China ha calificado como una decisión "discriminatoria".