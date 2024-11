Una corte de apelaciones desestima el caso contra Trump por los documentos clasificados

Miami/ Eagle Pass / Tijuana/Una corte de apelaciones en Atlanta (Georgia) aceptó este martes el pedido hecho por el fiscal especial Jack Smith para desestimar el caso contra el presidente electo de EE UU, Donald Trump, por el mal manejo de documentos clasificados en su residencia de Florida.

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito federal se pronunció así luego de que Smith pidiera el lunes la desestimación de este caso y de otro que involucraba el presunto intento de Trump de interferir en los resultados de las elecciones de 2020, éste último aceptado ese mismo día por una magistrada federal.

En un escueto escrito, el tribunal federal de apelaciones dio a conocer que "concede" el pedido hecho por Smith de desestimar el proceso contra el expresidente (2017-2021) por la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su residencia y club social en Palm Beach.

La decisión se produce porque la normativa del Departamento de Justicia impide procesar a un presidente que esté en ejercicio.

La decisión, sin embargo, no incluye a los otros dos acusados en esta querella: Waltine Nauta y Carlos de Oliveira, asistente personal y administrador de la propiedad de Trump en Florida, respectivamente.

El equipo del fiscal especial había presentado una acusación contra el republicano por retención ilegal de documentos confidenciales en Mar-a-Lago tras abandonar la Casa Blanca en 2021, así como por obstrucción.

Smith pidió el lunes desestimar ambos casos tras argumentar que Trump ganó las elecciones del pasado 5 de noviembre y que la normativa del Departamento de Justicia (DOJ) le impide procesar a un presidente que esté en ejercicio.

En respuesta a ello, ayer mismo la jueza federal del Distrito de Columbia Tanya Chutkan cerró el caso contra el presidente electo por injerencia electoral y el asalto al Capitolio de 2021, a lo que hoy se ha sumado la decisión del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Distrito, con sede en Atlanta.

El equipo de Smith había afrontado muchas dificultades para avanzar en ambos casos desde que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, falló en julio que los ex presidentes del país gozan de una amplia inmunidad judicial.

El abandono de Smith supone una nueva victoria judicial para Trump, quien acumulaba hasta cuatro imputaciones por delitos penales. Trump ya había dicho durante la campaña que en su primer día como presidente despediría a Smith y ordenaría a la fiscalía cerrar los casos en su contra que, según su versión, fueron motivados por una persecución política.

En este contexto, su futuro equipo de Gobierno avanza en una de las principales tareas a las que se comprometió: deportar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.

El elegido de Trump para liderar esta labor, el llamado ‘zar de la frontera’, Tom Homan, viajó a la ciudad fronteriza de Eagle Pass para reunirse con el gobernador de Texas, Greg Abbott, y visitar una base militar instalada a orillas del Río Grande.

Abbott, un ultraconservador en el poder desde 2015, se ha convertido en uno de los pioneros de las políticas anti-migrantes en el país, principalmente a través de la iniciativa ‘Operation Lone Star’ (operación estrella solitaria), en la que ha gastado más de 11.000 millones de dólares para militarizar la frontera con México.

Abbott, un ultraconservador en el poder desde 2015, se ha convertido en uno de los pioneros de las políticas anti-migrantes en el país

En la base militar –un complejo inaugurado en abril, con capacidad para hasta 1.800 efectivos– Homan alabó las polémicas acciones de Abbott para "frenar" la migración y señaló que el estado es un ejemplo a seguir para el país.

"Usted es un héroe nacional", dijo el ex funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Abbott y felicitó también a los militares, que se reunieron a la hora del almuerzo para una celebración adelantada del festivo de Acción de Gracias.

La base está ubicada a pocos metros del Río Grande, que hace de frontera natural entre EE UU y México, y está compuesta por decenas de contenedores de obra repartidos sobre un terreno árido que hacen de oficinas y habitaciones para los militares.

En mesas decoradas con manteles naranjas y calabazas de cerámicas, los soldados comieron para conmemorar la festividad y recibieron las "gracias" de los funcionarios de alto rango por "defender a EE UU" de lo que llaman una "invasión" de migrantes.

Las medidas de Abbott lo llevaron a enfrentarse en varias ocasiones con la Administración del actual presidente Joe Biden, dado que el Gobierno federal es el encargado de hacer cumplir las leyes migratorias de EE UU. Además del despliegue de militares, Texas instaló kilómetros de concertinas en diferentes zonas del territorio fronterizo, al igual que una barrera flotante sobre el río Grande.

A su vez, los efectivos de la Guardia Nacional han sido acusados por organizaciones de derechos humanos en la frontera de utilizar gas lacrimógeno, bolas de goma e incluso de golpear a migrantes para evitar que crucen hacia territorio estadounidense.

Los efectivos de la Guardia Nacional han sido acusados por organizaciones de derechos humanos en la frontera de utilizar gas lacrimógeno, bolas de goma e incluso de golpear a migrantes

Tanto Homan como Abbott indicaron que el equipo de transición y el gobierno de Texas ya están comenzando a trabajar juntos para planear cómo se llevarán a cabo las deportaciones una vez Trump se mude a la Casa Blanca.

"El cambio ya ha comenzado, a través de acciones, planes y preparaciones. Todo lo necesario para que no haya un hueco y que cuando llegue el 20 de enero haya un cambio en la manera en que EE UU protege su frontera y su soberanía", subrayó el gobernador.

Texas es el segundo estado con la mayor cantidad de migrantes indocumentados en el país, detrás de California, con alrededor de 1,6 millones de personas, según datos del centro de investigación Pew Research Center.

La colaboración de los gobiernos estatales y locales será clave para frenar o facilitar el plan de Trump de deportaciones masivas y Abbott ya ha dejado claro que hará todo lo posible para apoyar a su aliado, incluso a través de los recursos de ‘Operation Lone Star’.

Homan aprovechó para dirigir unas palabras a los gobernadores de estados que se han pronunciado en contra de las deportaciones masivas y han adelantado que no cooperarán para perseguir a los migrantes (entre ellos la gobernadora demócrata del estado fronterizo de Arizona, Katie Hobbs). "No crucen esa línea; albergar y ocultar a migrantes ilegales es un delito grave. No nos pongan a prueba", sentenció.

Por ese presunto "descontrol" en la frontera, Trump ha amenazado con subir los aranceles a México, además de a Canadá, una medida que los empresarios de Tijuana consideraron como “inaceptable e inadmisible”.

Carlos Jaramillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana, fue quien ante los medios levantó la voz para lamentar que la postura del próximo presidente estadounidense sea similar a la de su primer periodo, considerando que de llevar a cabo estas amenazas las afectaciones serían para ambos países.

“Lamentamos que su postura siga siendo el incremento de aranceles, porque al final será una afectación importante no solo para la economía mexicana, sino también para la economía estadounidense. Ya empresas como Walmart han advertido que si esto se genera propiciaría inflación o un impacto en precios para los consumidores norteamericanos”, dijo.

"Ya empresas como Walmart han advertido que si esto se genera propiciaría inflación o un impacto en precios para los consumidores norteamericanos"

El líder empresarial dijo no entender qué pretende Trump, «porque está empezando a soltar sus declaraciones exactamente de la misma manera que empezó su primer periodo presidencial, con la misma amenaza de subir aranceles de forma desmedida”.

“Sabemos que su tema principal es el migratorio, pero debemos reconocer que los cruces de migrantes hacia Estados Unidos han bajado aproximadamente un 75% y él lo tiene que reconocer”, manifestó.

Resaltó también que, ante estas circunstancias, “la mejor manera de resolver las cosas no es incrementando aranceles", sino «sentándose a negociar y generando acuerdos entre los países”. Jaramillo agregó que, en el tema del tráfico de fentanilo, ambos países tienen que hacer su tarea.

“También es cierto, y hay que reconocer, que muchos de los precursores del fentanilo llegan a los puertos de Estados Unidos y cruzan hacia México, y el hecho de que no reconozcan la parte que les corresponde es un mal manejo de la problemática”, abundó.

En este sentido, destacó que la solución se encuentra en una colaboración binacional, donde la reducción en el consumo en Estados Unidos juega un papel importante, así como en los controles en puertos estadounidenses.

El empresario reiteró que el tema arancelario “es muy importante” para el sector porque afectaría al producto que se exporta a Estados Unidos.

“El problema con todo ello es que China tendría un arancel menor que México, por lo tanto, sería más favorecida y eso es inaceptable, porque es un tema que se ha trabajado durante años, y no podemos aceptarlo, debemos regresar a las mesas de negociación por el bien de ambos países”.

Kurt Honold, secretario de Economía e Innovación del norteño estado de Baja California, dijo a EFE que no presta demasiada atención a la amenaza de Donald Trump, porque una cosa es lo que dice y otra lo que hace

Kurt Honold, secretario de Economía e Innovación del norteño estado de Baja California, dijo a EFE que no presta demasiada atención a la amenaza de Donald Trump, porque una cosa es lo que dice y otra lo que hace.

Sin embargo, refirió que sí espera que todo se lleve a cabo de igual manera como cuando fue su primer periodo como presidente (2017-2021) y concretó la negociación del Tratado México, Estados Unidos y canadá (T-MEC).

“Nos fue mucho mejor con Trump que con Biden”, dijo, y argumentó que, en el caso de las deportaciones masivas, esto representará mayor mano de obra para México.

“Si va a regresar a los ilegales que él dice, pues yo digo que bienvenidos, porque más mano de obra tendremos en Baja California, y se puede decir que bien calificada, porque ya han trabajado allá, pero ya será determinación de migración mexicana determinar quienes tienen nota blanca y nota roja, y los que se queden pues bienvenidos”, apuntó.