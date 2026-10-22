La Corte Penal Internacional, premio Sájarov a la libertad de conciencia de la Eurocámara

El líder de la oposición de Tanzania Tundu Lissu y las iraníes condenadas a muerte Taraneh y Romina Rahimi fueron finalistas

Estrasburgo/El Parlamento Europeo otorgó este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional y a sus trabajadores, presionados este año por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto sanciones contra sus jueces y fiscales.

"La Unión Europea se construyó sobre el respeto al multilateralismo y las instituciones internacionales, y este premio reconoce el importante trabajo del Tribunal en sostener la justicia y el derecho internacional", anunció la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ante el pleno de la institución.

El premio para la Corte Penal Internacional, que había sido nominada por el grupo socialdemócrata en la Eurocámara, llega dos semanas después de que la jueza sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, que ejerció como magistrada de este órgano, ganara el Premio Nobel de la Paz 2026.

"La Unión Europea se construyó sobre el respeto al multilateralismo y las instituciones internacionales, y este premio reconoce el importante trabajo del Tribunal en sostener la justicia y el derecho internacional"

Aunque partía como favorito el líder de la oposición de Tanzania, Tundu Lissu, que contaba con la nominación de dos grupos parlamentarios, finalmente en el voto a puerta cerrada la CPI ha obtenido una "mayoría de los votos emitidos", con el apoyo de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda.

Lissu tenía el respaldo de populares y ultraconservadores, mientras que la ultraderecha de Patriotas por Europa optó por no votar en la última y definitiva ronda, dijo a EFE una fuente parlamentaria.

Junto a Lissu, quedan como finalistas las iraníes Taraneh y Romina Rahimi, gemelas de 21 años que han recibido respectivamente una condena a muerte y una sentencia de 25 años de prisión tras participar en las protestas antigubernamentales de enero de 2026 en Isfahán.

La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, subrayó que “este premio llega en un momento en que la Corte y sus funcionarios afrontan desafíos sin precedentes, incluidas sanciones destinadas a obstaculizar el mandato judicial del tribunal”, según una reacción difundida a los medios en La Haya tras conocerse el galardón.

El pasado 9 de octubre, Estados Unidos anunció sanciones a la propia institución, después de haber adoptado medidas similares contra numerosos jueces y fiscales, incluida Akane, como respuesta a investigaciones que afectan a Israel por presuntos crímenes en la Franja de Gaza.

La magistrada japonesa consideró que el Sájarov tiene “una importancia especial”, porque reafirma "el valor" de las instituciones judiciales independientes y "de quienes trabajan para defender el derecho internacional".

También subrayó la necesidad de mantener la cooperación y el apoyo internacionales para que la CPI pueda “cumplir su mandato de manera independiente e imparcial, al servicio de la justicia y de las víctimas de los crímenes más graves”.

Akane destacó que el premio no solo reconoce la labor de la Corte en la lucha contra la impunidad -evitar que los responsables de graves crímenes queden sin castigo- y en la celebración de juicios justos, sino también el papel de la justicia internacional como “piedra angular de una paz duradera”.

“En un mundo marcado por el aumento de los conflictos, no hay paz sin justicia ni seguridad sin derecho”, concluyó.

“En un mundo marcado por el aumento de los conflictos, no hay paz sin justicia ni seguridad sin derecho”, concluyó

La Corte Penal Internacional (CPI) nació en 2002 con la idea de que ni jefes de Estado ni comandantes militares quedaran fuera del alcance de la justicia por crímenes más graves, y más de dos décadas después, investiga conflictos desde Ucrania hasta Palestina y Afganistán.

Creada por el Estatuto de Roma, aprobado en 1998, la CPI es el primer tribunal penal internacional permanente, y tiene hoy 125 Estados miembros que le otorgan jurisdicción para juzgar personas –no países– por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión cuando la justicia nacional no pueda o no quiera hacerlo.

En los últimos años, se ha situado en el centro de algunas de las principales disputas geopolíticas, especialmente después de ordenar, en 2023, el arresto del presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación de niños ucranianos desde zonas ocupadas por Rusia, lo que le ha traído amenazas y órdenes de detención emitidas desde Moscú.

En noviembre de 2024 aprobó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, motivo por el que la Administración de Donald Trump sancionó al tribunal y a varios de sus funcionarios.

Estas sanciones amenazan directamente la propia supervivencia operativa del tribunal, puesto que han complicado el acceso de la CPI al sistema financiero y a proveedores internacionales.

El premio Sájarov, dotado con 50.000 euros y nombrado en honor al físico soviético y disidente político Andréi Sájarov, reconoce la labor de personas, grupos y organizaciones que han contribuido de forma destacada a la protección de la libertad de pensamiento.

Desde su creación en 1988 lo han recibido personalidades como el líder sudafricano Nelson Mandela, la joven activista paquistaní Malala Yousafzai, la plataforma española ¡Basta Ya! y opositores al régimen cubano como las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas.

El galardón de este año se entregará en una ceremonia el próximo 16 de diciembre durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).