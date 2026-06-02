Costa Rica anuncia una regularización para miles de solicitantes de asilo cubanos

La regularización abre la puerta a cientos de miles de solicitantes de asilo con sus peticiones pendientes o denegadas.

Nicaragüenses, venezolanos y colombianos también están incluidos en la medida, que tiene el fin de desatascar un sistema colapsado

Madrid/Costa Rica anunció este lunes la creación de una regularización extraordinaria para solicitantes de asilo cubanos, nicaragüenses, venezolanos, cubanos y colombianos cuyas peticiones están pendientes o fueron rechazadas.

“Podrán optar por la categoría especial temporal para personas nicaragüenses, venezolanas, cubanas y colombianas cuyas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentren pendientes de resolución o hayan sido denegadas’”, señala el artículo 1 de la resolución por la que queda aprobada la medida, confirmada por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) a la prensa costarricense.

La información oficial alude a los “desafíos y posibles retrasos en el sistema de determinación de la condición de refugiados” y, considerando que existe una “gran cantidad de personas” de esas nacionalidades con procesos de refugio pendientes de resolución. Esto ha llevado a valorar como necesaria una regulación de este tipo para ofrecer un “mecanismo orientado a la protección y estancia legal” de estas personas.

La mayor ventaja de la resolución que permitirá a los beneficiarios trabajar legalmente y contribuir así a la economía formal, como especifica el artículo 2

La mayor ventaja de la resolución que permitirá a los beneficiarios trabajar legalmente y contribuir así a la economía formal, como especifica el artículo 2. “La persona beneficiaria de esta categoría especial contará con libre condición para poder desempeñarse en cualquier actividad laboral remunerada, por cuenta propia o en relación de dependencia”.

La medida podrá beneficiar a personas que llevan muchos años en el país de manera ilegal, ya que abarca a los que pidieron asilo entre el 1 de junio de 2014 y el 7 de mayo de 2026. La DGME comprobará de oficio que el trámite se hizo, así como el hecho de que los solicitantes no deben tener ninguna otra categoría migratoria vigente o procesos de regularización distintos al refugio.

La categoría autorizará a estar en Costa Rica por un período de dos años, renovables indefinidamente por períodos de igual extensión. “Sin embargo, previo a la renovación del documento, se verificará los movimientos migratorios de la persona extranjera, de conformidad con el artículo 36 de la Ley General de Migración y Extranjería”, indica la resolución.

Los beneficiarios de la medida podrán entrar y salir de Costa Rica con los controles habituales, pero si se detectasen movimientos irregulares por parte de uno de ellos, este deberá aportar los documentos y pruebas que justifiquen “las razones por las cuáles no consta dicho movimiento. En caso de que las razones no sean motivadas, no se autorizará la renovación”.

La DGME también advirtió de que este estatus puede ser cancelado si en algún momento se determina que la persona supone una amenaza para la seguridad pública o incumple los requisitos para la renovación. También lo pierde si es condenado por algún delito en los últimos diez años.

Las estimaciones realizadas por la prensa costarricense calculan en unos 10.000 o 15.000 los cubanos que residen en el país

La resolución también establece que quienes no renueven el documento dentro de los tres meses posteriores a su vencimiento perderán automáticamente el beneficio migratorio sin más trámite.

Costa Rica ha sido tradicionalmente un país de paso de los cubanos en la ruta migratoria desde sudamérica hacia EE UU. Sin embargo, son miles los que se han establecido en este Estado, uno de los más estables política y económicamente, además de tener altos niveles de seguridad y bienestar. Las estimaciones realizadas por la prensa costarricense calculan en unos 10.000 o 15.000 los cubanos que residen en el país.

La DGME establece en unas 7.300 las solicitudes de asilo pendientes de los cubanos, segunda o tercera nacionalidad con más demanda, detrás de la nicaragüense –unos 190.000 en verano de 2025– y, ocasionalmente, venezolana.