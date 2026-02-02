Costa Rica consolida su giro a la derecha con Laura Fernández como próxima presidenta

La politóloga que promete mano dura contra el crimen gana los comicios con un 48,5% de los votos

San José/La politóloga Laura Fernández, de 39 años de edad, ganó este domingo la presidencia de Costa Rica en primera ronda con un contundente triunfo, tras una campaña en la que se presentó como la "heredera" del actual presidente Rodrigo Chaves y en la que prometió mano dura contra el crimen y la inseguridad, las principales preocupaciones de la población.

Con el 88,4% de las mesas escrutadas, la candidata del derechista Partido Pueblo Soberano obtenía el 48,5%, con amplio margen sobre el segundo lugar, ocupado por candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, con el 33,3%.

Fernández, politóloga y especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, se convierte en la segunda mujer que gana la silla presidencial en la historia de Costa Rica tras Laura Chinchilla, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien gobernó entre 2010 y 2014.

En su discurso de victoria anunció un "cambio profundo e irreversible" para fundar "la tercera república", y prometió a la oposición que su Gobierno será de "diálogo y conciliación".

"Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", expresó Fernández desde una tarima ubicada en las afueras de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores.

En Costa Rica se conoce como segunda república los cambio políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.

La presidenta electa de Costa Rica fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, un economista de derecha con alta popularidad de quien ella se ha proclamado como su "heredera" y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.

Durante la campaña de Fernández fueron usuales los cánticos de "¡Viva Chaves!" por parte de ella, los otros líderes del partido y de sus seguidores.

La candidata participó a finales de enero en la presentación de un documental llamado 'Los inesperados', en el que se exalta la figura de Chaves en la construcción de su movimiento político.

Fernández ha dejado abierta la posibilidad de ofrecerle un cargo de ministro a Chaves, al que califica como "un hombre brillante", y ha seguido la línea del mandatario de criticar constantemente al Poder Judicial y al Legislativo, a los que culpan del aumento de los homicidios y la violencia asociada al narcotráfico.

Según los datos preliminares, Partido Pueblo Soberano obtuvo 30, así que deberá buscar acuerdos para las reformas profundas

La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña, ya que son vistos por la población como el principal problema del país, ante lo cual surgió la propuesta de Fernández de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas.

"No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz en los hogares de Costa Rica que están llenos de gente buena. En mi plan de gobierno hemos planteado el levantamiento de garantías", expresó Fernández el pasado 26 de enero durante el debate organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina.

La candidata oficialista dijo que el levantamiento de garantías está establecido en la Constitución Política y que ello "permitiría, con un procedimiento especial y extraordinario, sacar de circulación a criminales que están identificados, en qué barrio viven y cómo se mueven".

Uno de los objetivos de Fernández durante la campaña era conseguir 40 de los 57 diputados que integran el Legislativo, con el fin de facilitar la aprobación de reformas al Poder Judicial, el endurecimiento de leyes y evitar el bloqueo a las iniciativas que su partido presente. Según los datos preliminares, Partido Pueblo Soberano obtuvo 30, así que deberá buscar acuerdos para las reformas profundas que requieran el voto de dos terceras partes del Legislativo.

Figuras del Partido Pueblo Soberano como el candidato a diputado Nogui Acosta y la cercana asesora de Chaves, Pilar Cisneros, revelaron que uno de los objetivos del partido es una reforma constitucional para aprobar la reelección consecutiva.

Estas propuestas han sido tildadas por varios de los candidatos rivales como autoritarias y un riesgo para la democracia costarricense, y algunos como el izquierdista Ariel Robles hasta llegaron a mencionar el riesgo de que se quiera instaurar una dictadura.

Ramos aseguró que su partido será "una oposición constructiva", pero que "eso no significa que hagan cosas indebidas"

"Esto es una fiesta democrática y tenemos que agradecerle a Dios por nuestro país y por la estabilidad democrática que yo siempre voy a cuidar", expresó Fernández a los medios de comunicación este domingo.

Fernández, casada y madre de una niña, ha prometido continuar proyectos del Gobierno de Chaves como Ciudad Gobierno, un complejo de edificios para instituciones públicas; una marina en el Caribe, algunas carreteras estratégicos y la ampliación de puertos y aeropuertos.

Con la elección este domingo de Fernández, quien comenzará su mandato el próximo 8 de mayo, Costa Rica ratificó el giro hacia la derecha y se encamina a cambios "profundos e irreversibles", mientras que la oposición ha advertido que no permitirá "cosas indebidas".

La oposición estará encabezada por el socialdemócrata Partido Liberación Nacional, cuyo candidato Álvaro Ramos obtuvo el 33,3% de los votos y advirtió que no permitirá actos indebidos: "Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo".

Ramos aseguró que su partido será "una oposición constructiva", pero que "eso no significa que hagan cosas indebidas".

"En democracia se vale discernir y se vale criticar; y también demostraremos que podemos cumplir los acuerdos. (...) La sociedad civil tiene que seguir fuerte y participativa, no caigan en su espíritu de lucha, sigamos trabajando por resolver los problemas todos juntos", expresó.

En una sesión solemne, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, solicitó "respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes", e hizo un llamado a la "responsabilidad para frenar la escalada de insultos", que no acerca al país en la búsqueda de soluciones para luchar contra la "pobreza, la ignorancia y la criminalidad".

"Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (...) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense", afirmó Zamora.

El abstencionismo se situó en el 30,3%, de acuerdo con los datos del TSE.

"Hay mucho que retomar de la democracia costarricense. Es realmente admirable su historia"

Los nicaragüenses refugiados en Costa Rica han visto con anhelo el proceso electoral. Así el joven activista Enrique Martínez, de 28 años y estudiante de Dirección de Empresa y Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, quien asegura sentir "un poco de melancolía" al ver que los costarricenses pueden elegir libremente a sus autoridades, lo que, a su juicio, no ocurre en Nicaragua desde que el sandinista Daniel Ortega, de 80 años de edad, retornó al poder en 2007.

Martínez reconoce que las elecciones en Costa Rica, en las que participan 20 candidatos presidenciales, "han sido un proceso de aprendizaje sustancial" y espera que en algún momento se pueda vivir lo mismo en Nicaragua, donde los últimos procesos electorales han estado marcados por denuncias de fraude e irregularidades.

Para la excarcelada política nicaragüense y activista exiliada Yaritza Mairena, de 31 años, el ambiente electoral costarricense contrasta con la realidad de su país.

"He estado escuchando mucho sobre cómo ven los costarricenses su democracia y he escuchado también muchos comentarios sobre la comparación que hacen con Nicaragua, y la pérdida de democracia paulatina que sufrimos", declaró a EFE Mairena.

Mairena, quien nunca ha ejercido el derecho al voto en su país, recordó que en las últimas elecciones celebradas en Nicaragua, en noviembre de 2021, Ortega se hizo reelegir luego de encarcelar a siete aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición e ilegalizar a tres partidos políticos.

"Hay mucho que retomar de la democracia costarricense. Es realmente admirable su historia. Obviamente es muy distinta a la nuestra porque ellos no han tenido Ejército desde hace mucho tiempo. Eso también ha hecho crear otro tipo de cultura política", comentó.

En tanto, el activista político costarricense Marcelo Méndez destacó el valor de convivir con personas exiliadas de regímenes autoritarios y resaltó la participación de jóvenes nicaragüenses en actividades políticas y formativas durante el proceso electoral en Costa Rica.

"Es una bendición poder vivir aquí, poder tener voz y voto y poder pensar diferente sin tener ninguna repercusión en contra", expresó Méndez, quien agregó que trata de "poder recibir a las personas de países como Nicaragua, Cuba o Venezuela para que sean partícipes y vean y aprendan del proceso electoral".

Según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), más de 54.000 personas naturalizadas de origen nicaragüense estaban habilitadas para votar este domingo en Costa Rica.