Anuncian el primer caso documentado de reinfección por covid-19

Un hombre hongkonés de 33 años es el primer caso documentado de reinfección por covid-19 en el mundo, según investigadores del departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong.

El paciente fue dado de alta tras curarse del virus en abril, pero cuatro meses y medio después, a principios de agosto, volvió a dar positivo en las pruebas después de regresar desde España. Un hecho relevante es que solo tuvo síntomas leves la primera vez y ningún síntoma la segunda.

Ivan Fan-Ngai Hung, uno de los autores, declaró a SINC que, aunque fuera asintomático, el paciente era contagioso “ya que la carga viral inicial a su regreso de España era bastante elevada (Ct 26)”.

La información, que se ha dado a conocer por la televisión pública local RTHK, aparece en una nota de prensa facilitada a SINC por el científico, que forma parte del departamento de Medicina de la Universidad de Hong Kong.

Según los autores, el artículo ha sido aceptado ya por la revista Clinical Infectious Diseases y su versión digital se publicará “muy pronto”, en palabras de Fan-Ngai Hung. El análisis de las secuencias genéticas de los virus que infectaron al paciente en abril y en agosto reveló diferencias entre ellos, explican.

El coronavirus que secuenciaron en la segunda ocasión coincidía con la cepa circulante en Europa durante julio y agosto, por lo que se trataría de una nueva infección y no de restos de la primera, según los investigadores. El cultivo del virus, para saber si es contagioso, “está en marcha”, afirma Fan-Ngai Hung.

De confirmarse, el caso de este hombre implicaría que "la inmunidad puede ser de corta duración después de una infección natural" y "SARS-CoV-2 puede persistir en la población humana global" como los coronavirus relacionados con el resfriado común, afirman los investigadores.

Según explica a través de su cuenta de Twitter la viróloga Akiko Iwasaki, de la Escuela de Medicina de Yale (EE UU), que no ha participado en el estudio, el resultado no debe ser motivo de alarma, sino una muestra de la complejidad del sistema inmunitario.

A first case of #COVID19 reinfection from HKU, with distinct virus genome sequences in 1st and 2nd infection (142 days apart). Kudos to the scientists for this study.



This is no cause for alarm - this is a textbook example of how immunity should work.



(1/n) https://t.co/oekESn0Uhq