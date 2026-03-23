La crisis energética supera las de 1970, aunque el brent cae un 9% tras el anuncio de Trump

Las bolsas están viviendo jornadas de infarto desde que comenzó la guerra.

Las bolsas asiáticas cayeron en picada este lunes, mientras las europeas empiezan a notar el efecto de la posible negociación, que Irán niega

Madrid/El precio de crudo brent se hunde este lunes un 9%, hasta los 103 dólares por barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que pospone durante cinco días los ataques contra objetivos energéticos iraníes porque mantiene conversaciones con Irán para un posible alto el fuego.

A las 12:30 horas, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 8,98%, hasta los 103,29 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE. Pocos minutos después de las 12 horas, el brent ha llegado a bajar casi un 17%, hasta tocar un mínimo en los 96 dólares por barril.

El brent ha reaccionado así a una declaración de Trump, publicada en su red social Truth, en la que asegura que Estados Unidos y Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones "muy positivas y productivas" sobre la resolución total de sus hostilidades en Oriente Medio. Irán, por su parte, lo niega.

Pocos minutos después de las 12 horas, el brent ha llegado a bajar casi un 17%, hasta tocar un mínimo en los 96 dólares por barril

"En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", ha detallado Trump.

El anuncio hecho por Trump ha provocado un giro en la cotización del petróleo que, en el caso del brent, ha llegado a subir durante la mañana de este lunes hasta alcanzar un máximo en los 114,43 dólares.

No obstante, después de las declaraciones de Trump se ha girado fuertemente a la baja, al igual que el petróleo de Texas (WTI), que cae el 8,13%, hasta los 90,24 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

Asimismo, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, que ha llegado a subir con fuerza durante la mañana, baja a esta hora el 6%, hasta los 56,19 euros por megavatio hora (MWh).

Las principales bolsas de Asia cayeron por su parte en la apertura. El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, fue el peor parado al arrancar con un desplome superior al 6%, mientras el Nikkei japonés, los principales mercados de China continental y Hong Kong, India y Sudeste Asiático también sucumbieron. El barril de brent superaba los 110 dólares (112,77) alrededor de las 06.15 GMT.

La mayoría de las bolsas europeas también han reaccionado subiendo un 1%. Así, a las 12:25 horas, el índice Euro Stoxx 50 ganaba el 1,74%; Fráncfort ganaba el 1,7%; París el 1,24%; Milán el 0,92%; Madrid el 0,91% y Londres el 0,01%.

En todo caso, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, dijo este lunes que la situación es "muy grave" y que supera a las crisis energéticas de la década de 1970.

Birol señaló que la actual crisis equivale a "dos crisis del petróleo y un colapso del gas juntos", en referencia a las crisis energéticas de 1973 y 1979: "Ningún país será inmune si la situación continúa en esta dirección", subrayó.

Birol señaló que la actual crisis equivale a "dos crisis del petróleo y un colapso del gas juntos", en referencia a las crisis energéticas de 1973 y 1979: "Ningún país será inmune"

Asimismo, alertó de los daños sufridos por el sector energético regional, indicando que al menos 40 infraestructuras han sido "gravemente o muy gravemente" afectadas en nueve países.

El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia ola de ataques contra infraestructura del "régimen terrorista iraní" en Teherán, según un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

La ofensiva se produce horas después de que Israel reportara la activación de sus sistemas de defensa para interceptar una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó, mientras, que la operación contra el grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Irán, "apenas ha comenzado" y que Israel se prepara para una operación prolongada en el país vecino, con la intención de intensificar su ofensiva terrestre en el sur, donde ha desplazado de forma forzosa a cientos de miles de personas.

Al menos diez palestinos resultaron heridos este domingo tras ser agredidos por un grupo de colonos en la localidad de Deir al Hatab, cerca de Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada, informó la Media Luna Roja Palestina (MLRP). Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada se han disparado desde el inicio de la ofensiva bélica.

El ex director del Centro Nacional contra el Terrorismo de EE UU Joe Kent aseguró en una entrevista publicada este domingo por The Washington Post que se ha propuesto lograr que Trump pueda escuchar las voces opuestas a la guerra en Irán que forman parte de su propia base política.

Pero las operaciones de Washington no cesan: el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró este lunes que ha atacado una planta iraní de producción de motores utilizados en drones de ataque y aeronaves vinculados a la Guardia Revolucionaria del país persa.