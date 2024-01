Con cualquier forma de socialismo, clama Milei en Davos, "el único destino posible es la pobreza"

El golpe de timón que supuso en Argentina la elección del libertario Javier Milei como presidente, en la segunda vuelta del pasado 19 de noviembre, quedó en evidencia una vez más este miércoles, ante el Foro Económico Mundial, reunido en la localidad suiza de Davos este viernes.

En un discurso de poco más de 20 minutos, lleno de datos y citas de reputados economistas, el mandatario hizo una defensa a ultranza del "capitalismo de libre empresa", no solamente como "el único sistema posible para terminar con la pobreza del mundo", sino como el único "moralmente deseable para lograrlo".

Milei comenzó su intervención con una advertencia tajante: "Occidente está en peligro". La razón: "porque los que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, y en consecuencia, a la pobreza".

En las últimas décadas, prosiguió el presidente argentino, "motivados algunos por el deseo biempensante de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que nosotros llamamos colectivismo", es decir, algún tipo de intervención del Estado.

Tras recitar cifras, años y porcentajes de crecimiento económico y reducción de la pobreza desde el siglo XIX gracias al mercado libre, Milei expuso que "la evidencia empírica es incuestionable". Por eso, argumentó, dado que es "superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por cuestiones de moralidad, por ser, según dicen sus detractores, injusto".

Frente a ello, defiende el "proceso de descubrimiento" y de generación de riqueza que supone el capitalismo, que además, dice, "es virtuoso porque promueve la paz: donde entra el comercio no entran las balas".

Cómo puede ser, se pregunta Milei, que "desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema que no sólo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial, y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior". Gracias al capitalismo de libre empresa, continúa, "el mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia".

El socialismo, por el contrario, asevera, "es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además se cargó la vida de 150 millones de seres humanos".

Este fracaso ha llevado a los socialistas, según el mandatario argentino, "a cambiar su agenda": "Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en

comunidad y para el crecimiento económico". Al respecto, puso como ejemplos "la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer", aludiendo al feminismo hegemónico, y la del "hombre contra la naturaleza", refiriéndose al nuevo ecologismo.

"Los neo-marxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente", sentencia, gracias a "la apropiación de los medios, de la cultura, de las universidades y sí, también, de los organismos internacionales".

Para reforzar sus argumentos, no puso de ejemplo a Cuba –que no mencionó en ningún momento–, pero sí a su país: "El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del banco central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza".

