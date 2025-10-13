Cuba y Etiopía profundizan lazos durante la gira por África del canciller Bruno Rodríguez

El canciller cubano visita Etiopía en el marco de una gira por África que empezó el pasado jueves y que ya le ha llevado a Togo y Benín.

La diplomacia de La Habana busca oxígeno económico en la Unión Africana en medio del aislamiento y la crisis interna

Nairobi/El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se reunió este lunes con el canciller de Etiopía, Gedion Timothewos, en su segunda gira por África, durante la cual instó a profundizar los lazos económicos entre ambos países.

“Destacamos los vínculos históricos de amistad y solidaridad que nos unen. Trasladé el interés de Cuba de profundizar las relaciones bilaterales, en términos de ampliar los lazos económico-comerciales y de cooperación”, indicó Rodríguez en su cuenta de X.

Por su parte, el canciller etíope destacó los “cincuenta años de amistad y solidaridad” que unen a ambos países y afirmó que el encuentro giró en torno a fortalecer las relaciones bilaterales con Cuba.

El canciller cubano visita Etiopía en el marco de una gira por África que empezó el pasado jueves y que ya le ha llevado a Togo y Benín.

Este es el segundo viaje oficial este año a África de Rodríguez, que ya visitó el continente el pasado marzo

Rodríguez también se había reunido con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, en Adís Abeba. Ambos reafirmaron “su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre la UA y Cuba y con el impulso de la cooperación multilateral, incluso a través de la Unión Africana y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”.

El presidente de la Comisión (secretariado) elogió “el firme apoyo de Cuba a África, en particular en los ámbitos de la salud y la educación”. Rodríguez, por su parte, aplaudió “el liderazgo de la UA y su firme voz en el escenario mundial, especialmente en el impulso de la integración regional, el desarrollo de infraestructura, la paz y la estabilidad en todo el continente”, según el comunicado.

Rodríguez tiene previsto viajar también esta semana a Uganda, donde concluirá la gira el 16 de agosto con su participación en la Reunión Ministerial de Medio Término del Movimiento de Países No Alineados en la capital, Kampala.

Este es el segundo viaje oficial este año a África de Rodríguez, que ya visitó el continente el pasado marzo, en una gira que le condujo a Sudáfrica, Etiopía, Burkina Faso, Nigeria, Ghana y Senegal.