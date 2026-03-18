Cuba extradita a EE UU a un delincuente sexual que trataba de huir a Costa Rica

Al ser cuestionado sobre el motivo de su ingreso, él afirmó que se había quedado “sin combustible y necesitaba ayuda para continuar su viaje”.

La Habana/Las autoridades cubanas entregaron este martes a Estados Unidos a Worden Leland Bourn, un delincuente sexual que trató de evadir la justicia y al que la falta de combustible de su embarcación frustró su huida a Costa Rica. De acuerdo con el portal Local 10, el detenido fue recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, en Florida.

El pasado lunes, oficiales del Grupo de Trabajo Regional de Fugitivos para Florida y el Caribe del Servicio de Alguaciles de EE UU trasladaron a Bourn desde la Isla a Miami.

La Oficina del Sheriff del Condado de Lee informó que Bourn fue localizado el 26 de febrero en aguas cubanas. Al ser cuestionado sobre el motivo de su ingreso, él afirmó que se había quedado “sin combustible y necesitaba ayuda para continuar su viaje” a Costa Rica.

La verificación de los datos de Bourn con las autoridades estadounidenses reveló que el hombre enfrenta cargos por delitos sexuales y suministro de drogas a un menor y posesión de tetrahidrocannabinol, delitos cometidos el 24 diciembre de 2025, por los que era buscado por la Unidad de Órdenes de Arresto de Fugitivos de la Oficina del Sheriff.

Días antes, el 21 de diciembre, agentes del condado de Lee encontraron a Bourn con un joven de 17 años drogado en un velero en Fort Myers Beach. Los padres habían reportado la desaparición del chico mientras practicaban paddleboarding.

El historial delictivo de Bourn señala, además, que fue declarado culpable de secuestro y abuso sexual de un menor en 2004 en Anchorage, Alaska

El juez del circuito del condado de Lee, Robert Branning, emitió una orden de arresto contra Bourn el 16 de febrero, luego de que este no se presentara ante el tribunal. Se le imputaban cuatro cargos por no registrarse como delincuente sexual.

Según la Ley de Florida, la última ubicación reportada de Bourn lo situaba viviendo en un barco. El municipio de Fort Myers Beach confirmó que el barco no estaba anclado dentro del área de amarre oficial del municipio y que el hombre no estaba registrado en la ciudad.

“No registrarse como delincuente sexual es un delito en sí mismo”, advirtió el abogado Daniel Garza al portal Wink. “En Florida, si uno se instala aquí durante más de tres días, incluso si está de vacaciones, está obligado a registrarse”, agregó.

El historial delictivo de Bourn señala, además, que fue declarado culpable de secuestro y abuso sexual de un menor en 2004 en Anchorage, Alaska, y de incumplir con el registro en el condado de Monroe en 2022, según el Departamento Correccional de Florida.

Actualmente, Bourn se encuentra recluido en la cárcel del condado de Miami-Dade, a la espera de ser extraditado al Condado de Lee.